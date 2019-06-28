رياضة

كوبا أمريكا.. الأرجنتين بوابة فنزويلا لإسعاد شعبها

في فنزويلا غالبا ما يجد المواطنون الأسواق خالية، كما نفدت الأدوية من المستشفيات، ولا يزال ساسة المعارضة في السجون؛ لذلك يبحث المنتخب عن تخفيف متاعب شعبه أمام رفقاء ميسي
٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص
فنزويلا
فنزويلا
رغم أن فنزويلا تجتاحها أزمة كبيرة، أعطى المنتخب الأول لكرة القدم سببا للجماهير لكي تحلم، وذلك من خلال أداء الفريق في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة في البرازيل، ويستعد المنتخب الفنزويلي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لمواجهة منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في دور الثمانية، ووجد لاعبو المنتخب الفنزويلي السعادة رفيقا لهم في رحلتهم، فقد استطاعوا التأهل لدور الثمانية بعدما حقق العنابي اللاتيني انتصارًا وتعادلين في دور المجموعات، ليضرب الفريق موعدا مع ليونيل ميسي وصحبته في مدينة ريو دي جانيرو.
في فنزويلا، غالبًا ما يجد مواطنو فنزويلا الأسواق خالية، كما نفدت الأدوية من المستشفيات، ولا يزال ساسة المعارضة في السجون، ولكن السلام والهدوء مع الرئيس الحالي نيكولاس مادورو أمر نادر، إذ يخوض خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، صراعًا مريرًا على السلطة. وقال رافاييل دوداميل، مدرب منتخب
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البرازيل وباراجواي

مدرب البرازيل ينتقد أرضية ملعب جريميو

انتقد مدرب المنتخب البرازيلي تيتي، أرضية ملعب جريميو، بعد تغلبه فجر اليوم على باراجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا بركلات الترجيح، في مباراة شهدت فشل البرازيل في التفوق على باراجواي في الوقت الأصلي، على الرغم من لعب الأخير بعشرة لاعبين بعد طرد فابيان بالبوينا. وقال تيتي في هذا الشأن: "كل الفريق طالبني بالتقدم بشكوى، فمن الصعب خوض مباراة عالية المستوى على أرضية ملعب بهذا الشكل لا نستطيع تمرير الكرة عليها، ودائمًا كنا نحتاج إلى ثلاث لمسات على الأقل قبل تمرير الكرة، فالملعب سيئ للغاية، وهو أمر غير مقبول".
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رفقاء ميسي يبحثون عن تجنب ذكرى «ماراكانا» المحبطة

بعد أن واجه المنتخب الأرجنتيني بعض المعاناة في تجاوز دور المجموعات ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2019) المقامة حاليا بالبرازيل، يتطلع إلى تقديم ما هو أفضل ومواصلة نتائجه الإيجابية في الأدوار الفاصلة بالبطولة عندما يواجه فنزويلا اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في دور الثمانية، ويتأهب منتخب الأرجنتين، المتأهل من المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاطـ، لمواجهة نظيره الفنزويلي المتأهل من المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، على ملعب "ماراكانا" بريو دي جانيرو.
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فنزويلا تبحث عن تكرار إنجاز 2011 في كوبا

يستعد المنتخب الفنزويلي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 9 مساءً، لمواجهة منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، في ربع نهائي كوبا أمريكا 2019، إذ يسعى الفريق للوصول إلى الإنجاز الذي حققه في نسخة 2011 حين بلغ نصف النهائي، في أفضل نتائج لـ"العنابي اللاتيني" بالبطولة القارية، ومن أجل الوصول مجددا للمربع الذهبي، سيتعين على فنزويلا هذه المرة إقصاء الأرجنتين في مباراة ربع النهائي التي ستقام على ملعب ماراكانا بريو دي جانيرو، وفي نسخة 2011 التي استضافتها الأرجنتين، ودعت فنزويلا البطولة في نصف النهائي على يد باراجواي التي فازت بركلات الترجيح.
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كوبا-أمريكا-2019 (1)

فنزويلا تبحث عن تكرار إنجاز 2011 في كوبا

يستعد المنتخب الفنزويلي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 9 مساءً، لمواجهة منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، في ربع نهائي كوبا أمريكا 2019، إذ يسعى الفريق للوصول إلى الإنجاز الذي حققه في نسخة 2011 حين بلغ نصف النهائي، في أفضل نتائج لـ"العنابي اللاتيني" بالبطولة القارية، ومن أجل الوصول مجددا للمربع الذهبي، سيتعين على فنزويلا هذه المرة إقصاء الأرجنتين في مباراة ربع النهائي التي ستقام على ملعب ماراكانا بريو دي جانيرو، وفي نسخة 2011 التي استضافتها الأرجنتين، ودعت فنزويلا البطولة في نصف النهائي على يد باراجواي التي فازت بركلات الترجيح.
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ميسي سعيد بالتأهل وينتقد ملاعب البرازيل

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سعادته، بالتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا، وذلك بعد التغلب أمس على قطر بهدفين دون رد في ختادم دور المجموعات، لتحتل الأرجنتين وصافة المجموعة الثانية، وقال ميسي الذي يستعد لمواجهة فنزويلا في ربع النهائي: "أنا سعيد للغاية بالتأهل، هذه المباريات صعبة للخوف من عدم التأهل، كان من الهام للغاية تحقيق الانتصار، أنا على يقين بحاجتنا للتطور للمضي قدمًا، ولكننا كنا بحاجة لتحقيق الفوز للتقدم واكتساب الثقة وهو ما تحقق بالفعل".
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ميسي: كنا نعلم أننا سنتأهل.. وكوبا أمريكا بدأت الآن

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ساحر نادي برشلونة الإسباني، عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تستضيفها البرازيل حاليًا حتى 7 يوليو المقبل. وتأهل راقصي التانجو إلى الدور ربع النهائي للبطولة، بعد أن حقق فوزًا مهما على منتخب قطر، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب جريميو أرينا، ضمن ثالث مباريات المجموعة الثانية. بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب الأرجنتين للنقطة الرابعة يحتل بها المركز الثاني، بينما يتذيل منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.
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البرازيل في مواجهة انتقامية مع بيرو بكوبا أمريكا

تختتم اليوم مباريات دور المجموعات في المجموعة الأولى من النسخة 46 لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك عندما يواجه البلد المضيف البرازيل نظيرته بيرو على ملعب أرينا كورينثيانز في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما تواجه بوليفيا نظيرتها فنزويلا في نفس التوقيت على ملعب مينيراو، وتحتل البرازيل صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط متفوقة بفارق الأهداف عن بيرو صاحبة المركز الثاني، بينما توجد فنزويلا في المركز الثالث برصيد نقطتين، في الوقت الذي تتذيل فيه بوليفيا ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.
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