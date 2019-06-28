كوبا أمريكا.. الأرجنتين بوابة فنزويلا لإسعاد شعبها

في فنزويلا غالبا ما يجد المواطنون الأسواق خالية، كما نفدت الأدوية من المستشفيات، ولا يزال ساسة المعارضة في السجون؛ لذلك يبحث المنتخب عن تخفيف متاعب شعبه أمام رفقاء ميسي

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

فنزويلا

رغم أن فنزويلا تجتاحها أزمة كبيرة، أعطى المنتخب الأول لكرة القدم سببا للجماهير لكي تحلم، وذلك من خلال أداء الفريق في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة في البرازيل، ويستعد المنتخب الفنزويلي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لمواجهة منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في دور الثمانية، ووجد لاعبو المنتخب الفنزويلي السعادة رفيقا لهم في رحلتهم، فقد استطاعوا التأهل لدور الثمانية بعدما حقق العنابي اللاتيني انتصارًا وتعادلين في دور المجموعات، ليضرب الفريق موعدا مع ليونيل ميسي وصحبته في مدينة ريو دي جانيرو.

في فنزويلا، غالبًا ما يجد مواطنو فنزويلا الأسواق خالية، كما نفدت الأدوية من المستشفيات، ولا يزال ساسة المعارضة في السجون، ولكن السلام والهدوء مع الرئيس الحالي نيكولاس مادورو أمر نادر، إذ يخوض خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، صراعًا مريرًا على السلطة. وقال رافاييل دوداميل، مدرب منتخب