فنزويلا تبحث عن تكرار إنجاز 2011 في كوبا

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

كوبا أمريكا

يستعد المنتخب الفنزويلي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 9 مساءً، لمواجهة منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، في ربع نهائي كوبا أمريكا 2019، إذ يسعى الفريق للوصول إلى الإنجاز الذي حققه في نسخة 2011 حين بلغ نصف النهائي، في أفضل نتائج لـ"العنابي اللاتيني" بالبطولة القارية، ومن أجل الوصول مجددا للمربع الذهبي، سيتعين على فنزويلا هذه المرة إقصاء الأرجنتين في مباراة ربع النهائي التي ستقام على ملعب ماراكانا بريو دي جانيرو، وفي نسخة 2011 التي استضافتها الأرجنتين، ودعت فنزويلا البطولة في نصف النهائي على يد باراجواي التي فازت بركلات الترجيح.

وقال قائد المنتخب الفنزويلي توماس رينكون عن الخصم: "نحترمهم لكننا لا نخشاهم ونعتقد أنها قد تكون لحظة جيدة في تاريخنا لتوجيه ضربة كبيرة". واعتبر رينكون أن فنزويلا تحظى حاليا بفريق أكثر قوة منه في 2011، قائلا: "إنهما فريقان مختلفان، ففي ذلك العام كان لدينا لاعبون من طراز آخر، لكن ما يميز الفريق الحالي

وقال قائد المنتخب الفنزويلي توماس رينكون عن الخصم: "نحترمهم لكننا لا نخشاهم ونعتقد أنها قد تكون لحظة جيدة في تاريخنا لتوجيه ضربة كبيرة".



واعتبر رينكون أن فنزويلا تحظى حاليا بفريق أكثر قوة منه في 2011، قائلا: "إنهما فريقان مختلفان، ففي ذلك العام كان لدينا لاعبون من طراز آخر، لكن ما يميز الفريق الحالي هو التماسك".



من جانبه، صرح لويس مانويل سيخاس بأن فنزويلا تشعر بأنها في مستوى يسمح لها بالتأهل لنصف النهائي وليس بسبب الأزمة الكروية التي تعاني منها الأرجنتين، بل بفضل التطور الذي حققه "العنابي اللاتيني".



وبلغت فنزويلا ربع النهائي بعدما أنهت دور المجموعات في وصافة المجموعة الأولى عقب تحقيق انتصار واحد وتعادلين، في حين حصلت الأرجنتين على بطاقة التأهل كوصيفة للمجموعة الثانية بعدما فازت على قطر وسقطت أمام كولومبيا وتعادلت مع باراجواي.

