رياضة

فنزويلا تبحث عن تكرار إنجاز 2011 في كوبا

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
كوبا أمريكا
كوبا أمريكا
يستعد المنتخب الفنزويلي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 9 مساءً، لمواجهة منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، في ربع نهائي كوبا أمريكا 2019، إذ يسعى الفريق للوصول إلى الإنجاز الذي حققه في نسخة 2011 حين بلغ نصف النهائي، في أفضل نتائج لـ"العنابي اللاتيني" بالبطولة القارية، ومن أجل الوصول مجددا للمربع الذهبي، سيتعين على فنزويلا هذه المرة إقصاء الأرجنتين في مباراة ربع النهائي التي ستقام على ملعب ماراكانا بريو دي جانيرو، وفي نسخة 2011 التي استضافتها الأرجنتين، ودعت فنزويلا البطولة في نصف النهائي على يد باراجواي التي فازت بركلات الترجيح.
وقال قائد المنتخب الفنزويلي توماس رينكون عن الخصم: "نحترمهم لكننا لا نخشاهم ونعتقد أنها قد تكون لحظة جيدة في تاريخنا لتوجيه ضربة كبيرة". واعتبر رينكون أن فنزويلا تحظى حاليا بفريق أكثر قوة منه في 2011، قائلا: "إنهما فريقان مختلفان، ففي ذلك العام كان لدينا لاعبون من طراز آخر، لكن ما يميز الفريق الحالي
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البرازيل وباراجواي

مدرب البرازيل ينتقد أرضية ملعب جريميو

انتقد مدرب المنتخب البرازيلي تيتي، أرضية ملعب جريميو، بعد تغلبه فجر اليوم على باراجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا بركلات الترجيح، في مباراة شهدت فشل البرازيل في التفوق على باراجواي في الوقت الأصلي، على الرغم من لعب الأخير بعشرة لاعبين بعد طرد فابيان بالبوينا. وقال تيتي في هذا الشأن: "كل الفريق طالبني بالتقدم بشكوى، فمن الصعب خوض مباراة عالية المستوى على أرضية ملعب بهذا الشكل لا نستطيع تمرير الكرة عليها، ودائمًا كنا نحتاج إلى ثلاث لمسات على الأقل قبل تمرير الكرة، فالملعب سيئ للغاية، وهو أمر غير مقبول".
ميسي (1)

رفقاء ميسي يبحثون عن تجنب ذكرى «ماراكانا» المحبطة

بعد أن واجه المنتخب الأرجنتيني بعض المعاناة في تجاوز دور المجموعات ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2019) المقامة حاليا بالبرازيل، يتطلع إلى تقديم ما هو أفضل ومواصلة نتائجه الإيجابية في الأدوار الفاصلة بالبطولة عندما يواجه فنزويلا اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في دور الثمانية، ويتأهب منتخب الأرجنتين، المتأهل من المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاطـ، لمواجهة نظيره الفنزويلي المتأهل من المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، على ملعب "ماراكانا" بريو دي جانيرو.
مظاهرات فنزويلا

كوبا أمريكا.. الأرجنتين بوابة فنزويلا لإسعاد شعبها

رغم أن فنزويلا تجتاحها أزمة كبيرة، أعطى المنتخب الأول لكرة القدم سببا للجماهير لكي تحلم، وذلك من خلال أداء الفريق في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة في البرازيل، ويستعد المنتخب الفنزويلي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لمواجهة منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في دور الثمانية، ووجد لاعبو المنتخب الفنزويلي السعادة رفيقا لهم في رحلتهم، فقد استطاعوا التأهل لدور الثمانية بعدما حقق العنابي اللاتيني انتصارًا وتعادلين في دور المجموعات، ليضرب الفريق موعدا مع ليونيل ميسي وصحبته في مدينة ريو دي جانيرو.
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مظاهرات فنزويلا

كوبا أمريكا.. الأرجنتين بوابة فنزويلا لإسعاد شعبها

رغم أن فنزويلا تجتاحها أزمة كبيرة، أعطى المنتخب الأول لكرة القدم سببا للجماهير لكي تحلم، وذلك من خلال أداء الفريق في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة في البرازيل، ويستعد المنتخب الفنزويلي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لمواجهة منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في دور الثمانية، ووجد لاعبو المنتخب الفنزويلي السعادة رفيقا لهم في رحلتهم، فقد استطاعوا التأهل لدور الثمانية بعدما حقق العنابي اللاتيني انتصارًا وتعادلين في دور المجموعات، ليضرب الفريق موعدا مع ليونيل ميسي وصحبته في مدينة ريو دي جانيرو.
البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (3)

كوتينيو ينفي محادثات نيمار في جروب الواتس آب

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الإثنين، بعيد ميلاده الـ32، وبدوره قال النجم البرازيلي فيليب كوتينيو إنه تمنى له عيد ميلاد سعيدا عبر "جروب" الواتس آب الخاص بلاعبي برشلونة، وعلى الرغم من وجود احتمالية لأن يواجه فيليب كوتينيو رفقة منتخب بلاده البرازيل، نظيره ليونيل ميسي، رفقة منتخب بلاده الأرجنتين، في نصف نهائي كوبا أمريكا، حيث تواجه البرازيل قبلها في ربع النهائي باراجواي بينما تواجه الأرجنتين نظيرتها فنزويلا، إلا أنه يقدر كثيرًا صداقته مع ميسي، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
أوروجواي

موسليرا: السيليستي حقق هدفه الأول في كوبا أمريكا

قال حارس أوروجواي، فرناندو موسليرا، إن منتخب بلاده تمكن من التغلب على تشيلي، الذي حدد المركز الأول في المجموعة الثالثة من كوبا أمريكا، عندما قرر منتخب السيليستي اللعب بأسلوب أوروجواي في مباراة متكافئة للغاية بين الجانبين، وسجل إدينسون كافاني هدفًا في الدقيقة (82) ليمنح أوروجواي فوزا ثمينا (1-0) على تشيلي، على ملعب ماراكانا، في ختام مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول من بطولة كوبا أمريكا، والفوز رفع رصيد المنتخب الأوروجوياني إلى 7 نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة، ويضرب موعدًا مع بيرو، يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي.
أوروجواي

مدرب أوروجواي: مواجهة تشيلي كانت صعبة ومتكافئة

كشف أوسكار تاباريز، مدرب منتخب أوروجواي، عقب فوز فريقه 1-0 على تشيلي، بملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، وانتزاعه صدارة المجموعة الثالثة بكوبا أمريكا، أن المباراة كانت صعبة ومتكافئة للغاية لكنها حسمت بفضل عقلية فريقه بالقتال حتى النهاية، وقال تاباريز في تصريحات صحيفة نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "أنا راض للغاية. ربما كانت النتيجة لتختلف. في مباراة متكافئة كهذه يمكن أن يحدث أي شيء لكن هذا الفريق يقاتل حتى آخر رمق ويقاتل على كل كرة كما لو كانت الأخيرة، وأظهر الفريق إحدى مميزات كرة القدم الأوروجوانية".
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