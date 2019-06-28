رياضة

مدرب البرازيل ينتقد أرضية ملعب جريميو

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
البرازيل وباراجواي
البرازيل وباراجواي
انتقد مدرب المنتخب البرازيلي تيتي، أرضية ملعب جريميو، بعد تغلبه فجر اليوم على باراجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا بركلات الترجيح، في مباراة شهدت فشل البرازيل في التفوق على باراجواي في الوقت الأصلي، على الرغم من لعب الأخير بعشرة لاعبين بعد طرد فابيان بالبوينا. وقال تيتي في هذا الشأن: "كل الفريق طالبني بالتقدم بشكوى، فمن الصعب خوض مباراة عالية المستوى على أرضية ملعب بهذا الشكل لا نستطيع تمرير الكرة عليها، ودائمًا كنا نحتاج إلى ثلاث لمسات على الأقل قبل تمرير الكرة، فالملعب سيئ للغاية، وهو أمر غير مقبول".
ويواجه البرازيل الفائز من مباراة فنزويلا والأرجنتين في نصف النهائي على ملعب بيلو هوريزونتي، وهي أرضية ملعب فريق إنترناسيونال الذي لعب في صفوفه حارس البرازيل أليسون. وعن ذلك قال أليسون: "بالنسبة إليّ، من الخاص اللعب في مدينتي، وبالنسبة لمباراة باراجواي، نعم تعادلنا، ولكننا واجهنا فريقا لم يرغب في لعب
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ميسي (1)

رفقاء ميسي يبحثون عن تجنب ذكرى «ماراكانا» المحبطة

بعد أن واجه المنتخب الأرجنتيني بعض المعاناة في تجاوز دور المجموعات ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2019) المقامة حاليا بالبرازيل، يتطلع إلى تقديم ما هو أفضل ومواصلة نتائجه الإيجابية في الأدوار الفاصلة بالبطولة عندما يواجه فنزويلا اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في دور الثمانية، ويتأهب منتخب الأرجنتين، المتأهل من المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاطـ، لمواجهة نظيره الفنزويلي المتأهل من المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، على ملعب "ماراكانا" بريو دي جانيرو.
كوبا-أمريكا-2019 (1)

فنزويلا تبحث عن تكرار إنجاز 2011 في كوبا

يستعد المنتخب الفنزويلي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 9 مساءً، لمواجهة منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، في ربع نهائي كوبا أمريكا 2019، إذ يسعى الفريق للوصول إلى الإنجاز الذي حققه في نسخة 2011 حين بلغ نصف النهائي، في أفضل نتائج لـ"العنابي اللاتيني" بالبطولة القارية، ومن أجل الوصول مجددا للمربع الذهبي، سيتعين على فنزويلا هذه المرة إقصاء الأرجنتين في مباراة ربع النهائي التي ستقام على ملعب ماراكانا بريو دي جانيرو، وفي نسخة 2011 التي استضافتها الأرجنتين، ودعت فنزويلا البطولة في نصف النهائي على يد باراجواي التي فازت بركلات الترجيح.
مظاهرات فنزويلا

كوبا أمريكا.. الأرجنتين بوابة فنزويلا لإسعاد شعبها

رغم أن فنزويلا تجتاحها أزمة كبيرة، أعطى المنتخب الأول لكرة القدم سببا للجماهير لكي تحلم، وذلك من خلال أداء الفريق في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة في البرازيل، ويستعد المنتخب الفنزويلي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لمواجهة منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في دور الثمانية، ووجد لاعبو المنتخب الفنزويلي السعادة رفيقا لهم في رحلتهم، فقد استطاعوا التأهل لدور الثمانية بعدما حقق العنابي اللاتيني انتصارًا وتعادلين في دور المجموعات، ليضرب الفريق موعدا مع ليونيل ميسي وصحبته في مدينة ريو دي جانيرو.
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مظاهرات فنزويلا

كوبا أمريكا.. الأرجنتين بوابة فنزويلا لإسعاد شعبها

رغم أن فنزويلا تجتاحها أزمة كبيرة، أعطى المنتخب الأول لكرة القدم سببا للجماهير لكي تحلم، وذلك من خلال أداء الفريق في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة في البرازيل، ويستعد المنتخب الفنزويلي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لمواجهة منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في دور الثمانية، ووجد لاعبو المنتخب الفنزويلي السعادة رفيقا لهم في رحلتهم، فقد استطاعوا التأهل لدور الثمانية بعدما حقق العنابي اللاتيني انتصارًا وتعادلين في دور المجموعات، ليضرب الفريق موعدا مع ليونيل ميسي وصحبته في مدينة ريو دي جانيرو.
البرازيل وباراجواي

البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا على حساب باراجواي

تأهل منتخب البرازيل إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 - 3، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، على ملعب «جريميو أرينا» في الدور ربع النهائي للبطولة، التى تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. بدأ اللقاء بسيطرة من لاعبي السيليساو بتمريرات متواصلة أملا في التقدم بهدف مبكر، لكن المحاولات لم تصل إلى حد الخطورة في ظل تماسك دفاع باراجواي، وفشل روبرتو فيرمينو، وكوتينيو، وجيسوس، وإيفرتون في منح أصحاب الأرض التقدم لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ميسي (1)

ميسي: كنا نعلم أننا سنتأهل.. وكوبا أمريكا بدأت الآن

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ساحر نادي برشلونة الإسباني، عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تستضيفها البرازيل حاليًا حتى 7 يوليو المقبل. وتأهل راقصي التانجو إلى الدور ربع النهائي للبطولة، بعد أن حقق فوزًا مهما على منتخب قطر، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب جريميو أرينا، ضمن ثالث مباريات المجموعة الثانية. بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب الأرجنتين للنقطة الرابعة يحتل بها المركز الثاني، بينما يتذيل منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.
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قطر تفلت من السقوط الأول في كوبا أمريكا

حقق منتخب قطر تعادلا ثمينًا أمام نظيره باراجواي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب «ماراكاتا»، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًّا بالبرازيل. بدأت المباراة قوية بين الفريقين، قبل أن يتمكن أوسكار كاردوزو، من إحراز هدف التقدم مبكرًا لصالح باراجواي في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، وتبادل بعدها المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، وفشل المنتخب القطري في إدراك التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم باراجواي بهدف دون رد.
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