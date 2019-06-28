إصابة 14 شخصًا في انقلاب أتوبيس بطريق مطروح

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

حادث - أرشيفية

أصيب 14 شخصًا، اليوم الجمعة، إثر انقلاب أتوبيس بالكيلو 130 بنطاق قرية سيدي عبد الرحمن على طريق "مطروح - الإسكندرية"، في اتجاه مدينة مرسى مطروح، وتم نقلهم لمستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة. بدأت الواقعة بتلقي اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بالكيلو 130 بنطاق قرية سيدي عبد الرحمن على طريق "مطروح - الإسكندرية" في اتجاه مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور وجه بسرعة نقل المصابين للمستشفى.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور محسن طه عبدالرازق وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي. وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح بالتحري عن ظروف وملابسات الحادث، وجاري رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور. وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على