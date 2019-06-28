والد خاميس رودريجز متحمس لانتقال نجله إلى نابولي

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

خاميس رودريجز

يرى ويلسون خاميس رودريجز بيدويا، والد صانع ألعاب ريال مدريد خاميس رودريجز، أن الخيار الأفضل لنجله هو الانتقال إلى فريق نابولي الإيطالي هذا الصيف، إذ يمكن للنجم الكولومبي حينها العمل من جديد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وهو المدرب الذي تعاقد معه في صفوف ريال مدريد في صيف 2014، كما تعاقد معه على سبيل الإعارة في صفوف بايرن ميونيخ عام 2017، وقال والد رودريجز في هذا الشأن: "خاميس يكنّ الكثير من الاحترام لأنشيلوتي، نظرًا لمعرفة الأخير بقيمته وكيفية تقديرها".

وأضاف والد خاميس، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "تجمع خاميس وكارلو علاقة صداقة قوية، وأرى أن الخيار الأفضل لخاميس حاليا هو خوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية، وسيكون بمقدوره العمل في نابولي أيضًا مع مواطنه حارس المرمى دافيد أوسبينا". ويرتبط اسم خاميس، بشدة، بالانتقال إلى نابولي هذا الصيف، بعد