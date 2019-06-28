رياضة

والد خاميس رودريجز متحمس لانتقال نجله إلى نابولي

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص
خاميس رودريجز
خاميس رودريجز
يرى ويلسون خاميس رودريجز بيدويا، والد صانع ألعاب ريال مدريد خاميس رودريجز، أن الخيار الأفضل لنجله هو الانتقال إلى فريق نابولي الإيطالي هذا الصيف، إذ يمكن للنجم الكولومبي حينها العمل من جديد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وهو المدرب الذي تعاقد معه في صفوف ريال مدريد في صيف 2014، كما تعاقد معه على سبيل الإعارة في صفوف بايرن ميونيخ عام 2017، وقال والد رودريجز في هذا الشأن: "خاميس يكنّ الكثير من الاحترام لأنشيلوتي، نظرًا لمعرفة الأخير بقيمته وكيفية تقديرها".
وأضاف والد خاميس، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "تجمع خاميس وكارلو علاقة صداقة قوية، وأرى أن الخيار الأفضل لخاميس حاليا هو خوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية، وسيكون بمقدوره العمل في نابولي أيضًا مع مواطنه حارس المرمى دافيد أوسبينا". ويرتبط اسم خاميس، بشدة، بالانتقال إلى نابولي هذا الصيف، بعد
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كولومبيا

كولومبيا تبحث عن الثأر من تشيلي في كوبا أمريكا

بينما فرضت التعادلات نفسها على 3 من آخر 4 مواجهات بين الفريقين، ستكون المواجهة المرتقبة بين منتخبي كولومبيا وتشيلي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، علمًا بأنها ستطيح بأحد المرشحين البارزين لحصد لقب النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019) المقامة في البرازيل. ويلتقي الفريقان في الواحدة فجر السبت، في مواجهة مثيرة على استاد "آرينا كورينثيانز" بمدينة ساو باولو ضمن منافسات دور الثمانية في بطولة كوبا أمريكا الـ46 المقامة حاليا في البرازيل.
عمرو-وردة (2)

بعد عفو اتحاد الكرة.. وردة يشارك في تدريبات الفراعنة

عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق مساء أمس الخميس، في حضور هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وحث وزير الرياضة لاعبي الفراعنة على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الإفريقية، وأثنى هاني أبو ريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد الكرة في هذا الشأن، وقرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.
ميسي

ريفالدو يحذر البرازيل من خطورة ميسي

حذر ريفالدو منتخب بلاده البرازيل من خطورة مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا، وذلك بعد تغلب البرازيل فجر اليوم على باراجوي لتتأهل إلى نصف النهائي وتنتظر الفائز من مباراة الأرجنتين وفنزويلا، وقال ريفالدو في هذا الشأن: "بالطبع طريق البرازيل إلى المباراة النهائية ليس سهلًا، ومع وجود ميسي أي شيء ممكن حدوثه، دائمًا ما يظهر ميسي في تلك المباريات الكبرى، في تلك المباريات تحتاجه الأرجنتين كثيرًا وهو يعرف جيدًا كيفية الرد في تلك التحديات"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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خاميس-رودريجيز (4)

نابولي يحاول ضم خاميس برقم مارادونا المحجوب

يحاول نابولي إقناع النجم الكولومبي خاميس رودريجز بالانضمام إلى الفريق من خلال منحه الرقم 10، ذلك القميص التاريخي الذي حجبه الفريق عن جميع اللاعبين منذ أن ارتداه أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، ويضع نابولي التعاقد مع رودريجز كأولوية قصوى في الميركاتو الصيفي الجاري، ويرغب الفريق الإيطالي في إقناع رودريجز بأن يكون أسطورة الفريق الجديد، بعد مارادونا الذي قاد نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرة واحدة وكأس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة، قبل أن يرحل في عام 1991 بعد 7 سنوات قضاها في صفوف الفريق.
خاميس-رودريجيز (3)

خاميس رودريجز: لا أملك قرار البقاء في ريال مدريد

تحدث النجم الكولومبي خاميس رودريجز عن مستقبله مشيرًا إلى أن القرار الأخير بيد إدارة ريال مدريد وليس بيده، منوها بوجود القليل من الأشخاص في قلعة سانتياجو بيرنابيو الذين يملكون القوة لاتخاذ هذا القرار، وقال خاميس في هذا الشأن بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في الوقت الحالي أفكر في كوبا أمريكا فقط، ولا أعرف ما وجهتي المقبلة، القرار يتوقف بيد النادي فقط، وأعتقد أن هناك بعض الأشخاص داخل النادي الذين يتخذون الكثير من القرارات ولا يمكنني فعل أي شيء تجاههم"، وعند سؤاله عما إذا كان تحدث مع زيدان حول موقفه، أكد النجم الكولومبي أنه لم يتحدث معه.
خاميس-رودريجيز (1)

خاميس يرحل عن بايرن.. والملكي يبحث عن إعارته لنابولي

أشارت تقارير صحفية إلى أن الدولى الكولومبي خاميس رودرجيز، لاعب بايرن ميونخ الحالى وريال مدريد السابق، قريب من الانتقال إلى الدوري الإيطالي الموسم المقبل من بوابة فريق نابولي، ويشارك صاحب الـ27 عاما الآن مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا والتي تستضيفها البرازيل، ووفقًا لشبكة "espn" النسخة الكولومبية، فإن خاميس سينضم إلى نابولي في فترة الانتقالات الحالية، بعد نهاية إعارته مع بايرن ميونخ، حيث رفض الكولومبي الدولي تمديد إعارته مع بايرن أو تفعيل بند الشراء، ليرحل عن صفوف الفريق.
كريستيانو-رونالدو (8)

رونالدو يطالب يوفنتوس بالتعاقد مع نجم كولومبيا

أكد لوثار ماتيوس أسطورة الكرة الألمانية الأسبق، على أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يرغب في تعاقد نادي يوفنتوس الإيطالي الذي يلعب له مع زميله السابق في ريال مدريد خاميس رودريجيز، بعد أن تم ربط الكولومبي الدولي بالانتقال إلى نادي نابولي الإيطالي منذ إعلان نادي بايرن ميونخ الألماني نيته في عدم تفعيل خيار الشراء في عقد إعارته من نادي ريال مدريد الإسباني، وفي ظل عدم رغبة اللاعب العودة للفريق الملكي مع تواجد الفرنسي زين الدين زيدان كمدير فني لريال مدريد.
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