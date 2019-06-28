جريمة

القبض على 46 مشتبها به في حملة بالمنطقة الأثرية

تحرير:محمد الشاملي ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص
حملة أمنية
حملة أمنية
وجهت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة.
تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 46 حالة اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين بالمكان، لمنع عمليات السرقة والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه. وتمكنت الحملة فى نطاق المنطقة
اقرأ المزيد
القبض-على-متهم

سرقة وغنم.. حل لغز قتيل «سيكم» بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من كشف غموض واقعة العثور على جثة عجوز، في بداية العقد السابع من العمر، مشنوقًا داخل مزرعة أغنام بناحية «سيكم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس؛ حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد عمال المزرعة، والذي استعان بثلاثة أشخاص، بينهم شقيقه، بسبب خلافات مالية بينه وبين المجني عليه، حيث كان يهدف لسرقة ماشية من المزرعة إلا أن الأمر انتهى بجريمة قتل اقترنت بسرقة أغنام ومُعدات من المزرعة.
حريق-الهرم‎ (1)

محلات وسيارة متفحمة.. آخر ما تبقى من «حريق الهرم»

يسابق رجال الحماية المدنية الوقت للانتهاء من عملية التبريد بموقع حريق هائل اندلع صباح اليوم الجمعة بمعرض ملابس "سنتر" وملاهي لألعاب الأطفال بشارع العريش في منطقة الهرم الواقعة في قطاع الغرب؛ حرصا على عدم تجدد الحريق مرة أخرى، كما وجه مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بترك سيارة إطفاء بمكان الواقعة؛ لمراقبة الأوضاع والتدخل حال حدوث أي أمور طارئة، لا سيما مع طقس حار مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة وسط مخاوف من تجدد اشتعال النيران بسبب حالة الطقس.
جثة-فتاة

مقتل ربة منزل في مشاجرة بسبب «حد زراعي» في الشرقية

لقيت ربة منزل، في بداية العقد السادس من عمرها، مصرعها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ متأثرةً بإصابتها بطعنة نافذة في الصدر، بسبب مشاجرة بين عائلتها وجيرانها لخلافات على الحد الزراعي الفاصل بين أراضيهم بناحية عزبة «بايرلي» التابعة لقرية «كفر دنوهيا» بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
شنق

انتحار شاب لمروره بحالة «اكتئاب» في الشرقية

أقدمَّ شاب، في نهاية العقد الثاني من العمر، على التخلص من حياته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ بعدما شنقَّ نفسه داخل غرفة نومه بمنزل أسرته بقرية «السعدية» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، فيما أفادت التحريات الأولية بأنه كان يُعاني من حالة اكتئاب جراء إصابته بمرض نفسي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
اقرأ المزيد من الأخبار
حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

القبض على 34 مشتبها بهم في حملة بالمنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
حملة-امنية

القبض على 46 مشتبها به في حملة بالمنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

فحص 64 مشتبها به ضبطوا في المنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

فحص 35 مشتبها به وإزالة 235 حالة تعد في الهرم

وجهت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين، نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org