كوبا.. أرقام لا تفوتك قبل صدام الأرجنتين وفنزويلا

تعرض المنتخب الأرجنتيني لكبوة في بداية مشواره بالبطولة، إذ خسر أمام كولومبيا 2-0 ثم تعادل أمام باراجواي 1-1 قبل أن يتغلب بنتيجة 2-0 على المنتخب القطري

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

ميسي

بعد أن واجه المنتخب الأرجنتيني بعض المعاناة في تجاوز دور المجموعات ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2019) المقامة حاليا بالبرازيل، يتطلع إلى تقديم ما هو أفضل ومواصلة نتائجه الإيجابية في الأدوار الفاصلة بالبطولة عندما يواجه فنزويلا اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في دور الثمانية، ويتأهب منتخب الأرجنتين، المتأهل من المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، لمواجهة نظيره الفنزويلي المتأهل من المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، على ملعب "ماراكانا" بريو دي جانيرو.

وتعرض المنتخب الأرجنتيني لكبوة في بداية مشواره بالبطولة، إذ خسر أمام كولومبيا 2-0 ثم تعادل أمام باراجواي 1-1 قبل أن يتغلب بنتيجة 2-0 على المنتخب القطري بطل آسيا المشارك في البطولة، بناءً على دعوة من اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)، أما منتخب فنزويلا فقد تعادل سلبيا مع كل من بيرو والبرازيل قبل أن يتغلب