رياضة

كوبا.. أرقام لا تفوتك قبل صدام الأرجنتين وفنزويلا

تعرض المنتخب الأرجنتيني لكبوة في بداية مشواره بالبطولة، إذ خسر أمام كولومبيا 2-0 ثم تعادل أمام باراجواي 1-1 قبل أن يتغلب بنتيجة 2-0 على المنتخب القطري
٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص
ميسي
ميسي
بعد أن واجه المنتخب الأرجنتيني بعض المعاناة في تجاوز دور المجموعات ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2019) المقامة حاليا بالبرازيل، يتطلع إلى تقديم ما هو أفضل ومواصلة نتائجه الإيجابية في الأدوار الفاصلة بالبطولة عندما يواجه فنزويلا اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في دور الثمانية، ويتأهب منتخب الأرجنتين، المتأهل من المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، لمواجهة نظيره الفنزويلي المتأهل من المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، على ملعب "ماراكانا" بريو دي جانيرو.
وتعرض المنتخب الأرجنتيني لكبوة في بداية مشواره بالبطولة، إذ خسر أمام كولومبيا 2-0 ثم تعادل أمام باراجواي 1-1 قبل أن يتغلب بنتيجة 2-0 على المنتخب القطري بطل آسيا المشارك في البطولة، بناءً على دعوة من اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)، أما منتخب فنزويلا فقد تعادل سلبيا مع كل من بيرو والبرازيل قبل أن يتغلب
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كولومبيا

كولومبيا تبحث عن الثأر من تشيلي في كوبا أمريكا

بينما فرضت التعادلات نفسها على 3 من آخر 4 مواجهات بين الفريقين، ستكون المواجهة المرتقبة بين منتخبي كولومبيا وتشيلي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، علمًا بأنها ستطيح بأحد المرشحين البارزين لحصد لقب النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019) المقامة في البرازيل. ويلتقي الفريقان في الواحدة فجر السبت، في مواجهة مثيرة على استاد "آرينا كورينثيانز" بمدينة ساو باولو ضمن منافسات دور الثمانية في بطولة كوبا أمريكا الـ46 المقامة حاليا في البرازيل.
عمرو-وردة (2)

بعد عفو اتحاد الكرة.. وردة يشارك في تدريبات الفراعنة

عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق مساء أمس الخميس، في حضور هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وحث وزير الرياضة لاعبي الفراعنة على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الإفريقية، وأثنى هاني أبو ريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد الكرة في هذا الشأن، وقرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.
ميسي

ريفالدو يحذر البرازيل من خطورة ميسي

حذر ريفالدو منتخب بلاده البرازيل من خطورة مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا، وذلك بعد تغلب البرازيل فجر اليوم على باراجوي لتتأهل إلى نصف النهائي وتنتظر الفائز من مباراة الأرجنتين وفنزويلا، وقال ريفالدو في هذا الشأن: "بالطبع طريق البرازيل إلى المباراة النهائية ليس سهلًا، ومع وجود ميسي أي شيء ممكن حدوثه، دائمًا ما يظهر ميسي في تلك المباريات الكبرى، في تلك المباريات تحتاجه الأرجنتين كثيرًا وهو يعرف جيدًا كيفية الرد في تلك التحديات"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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رفقاء ميسي يبحثون عن تجنب ذكرى «ماراكانا» المحبطة

بعد أن واجه المنتخب الأرجنتيني بعض المعاناة في تجاوز دور المجموعات ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2019) المقامة حاليا بالبرازيل، يتطلع إلى تقديم ما هو أفضل ومواصلة نتائجه الإيجابية في الأدوار الفاصلة بالبطولة عندما يواجه فنزويلا اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في دور الثمانية، ويتأهب منتخب الأرجنتين، المتأهل من المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاطـ، لمواجهة نظيره الفنزويلي المتأهل من المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، على ملعب "ماراكانا" بريو دي جانيرو.
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فنزويلا تبحث عن تكرار إنجاز 2011 في كوبا

يستعد المنتخب الفنزويلي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 9 مساءً، لمواجهة منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، في ربع نهائي كوبا أمريكا 2019، إذ يسعى الفريق للوصول إلى الإنجاز الذي حققه في نسخة 2011 حين بلغ نصف النهائي، في أفضل نتائج لـ"العنابي اللاتيني" بالبطولة القارية، ومن أجل الوصول مجددا للمربع الذهبي، سيتعين على فنزويلا هذه المرة إقصاء الأرجنتين في مباراة ربع النهائي التي ستقام على ملعب ماراكانا بريو دي جانيرو، وفي نسخة 2011 التي استضافتها الأرجنتين، ودعت فنزويلا البطولة في نصف النهائي على يد باراجواي التي فازت بركلات الترجيح.
مظاهرات فنزويلا

كوبا أمريكا.. الأرجنتين بوابة فنزويلا لإسعاد شعبها

رغم أن فنزويلا تجتاحها أزمة كبيرة، أعطى المنتخب الأول لكرة القدم سببا للجماهير لكي تحلم، وذلك من خلال أداء الفريق في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة في البرازيل، ويستعد المنتخب الفنزويلي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لمواجهة منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في دور الثمانية، ووجد لاعبو المنتخب الفنزويلي السعادة رفيقا لهم في رحلتهم، فقد استطاعوا التأهل لدور الثمانية بعدما حقق العنابي اللاتيني انتصارًا وتعادلين في دور المجموعات، ليضرب الفريق موعدا مع ليونيل ميسي وصحبته في مدينة ريو دي جانيرو.
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كوتينيو ينفي محادثات نيمار في جروب الواتس آب

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الإثنين، بعيد ميلاده الـ32، وبدوره قال النجم البرازيلي فيليب كوتينيو إنه تمنى له عيد ميلاد سعيدا عبر "جروب" الواتس آب الخاص بلاعبي برشلونة، وعلى الرغم من وجود احتمالية لأن يواجه فيليب كوتينيو رفقة منتخب بلاده البرازيل، نظيره ليونيل ميسي، رفقة منتخب بلاده الأرجنتين، في نصف نهائي كوبا أمريكا، حيث تواجه البرازيل قبلها في ربع النهائي باراجواي بينما تواجه الأرجنتين نظيرتها فنزويلا، إلا أنه يقدر كثيرًا صداقته مع ميسي، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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