جريمة

القبض على 32 تاجر مخدرات وضبط 8 قطع سلاح بالجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
حملة أمنية
حملة أمنية
قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
أسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، وبمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، عن ضبط 33 متهما، بينهم 32 في قضايا اتجار في المخدرات وحالة تعاطٍ، وعُثر بحوزتهم على 2055 جراما من مخدر الحشيش، و498 قرصا مخدرا، و102 جرام هيروين و120 جراما من مخدر الإستروكس. كما ألقى رجال مباحث الجيزة القبض
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القبض-على-متهم

سرقة وغنم.. حل لغز قتيل «سيكم» بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من كشف غموض واقعة العثور على جثة عجوز، في بداية العقد السابع من العمر، مشنوقًا داخل مزرعة أغنام بناحية «سيكم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس؛ حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد عمال المزرعة، والذي استعان بثلاثة أشخاص، بينهم شقيقه، بسبب خلافات مالية بينه وبين المجني عليه، حيث كان يهدف لسرقة ماشية من المزرعة إلا أن الأمر انتهى بجريمة قتل اقترنت بسرقة أغنام ومُعدات من المزرعة.
حريق-الهرم‎ (1)

محلات وسيارة متفحمة.. آخر ما تبقى من «حريق الهرم»

يسابق رجال الحماية المدنية الوقت للانتهاء من عملية التبريد بموقع حريق هائل اندلع صباح اليوم الجمعة بمعرض ملابس "سنتر" وملاهي لألعاب الأطفال بشارع العريش في منطقة الهرم الواقعة في قطاع الغرب؛ حرصا على عدم تجدد الحريق مرة أخرى، كما وجه مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بترك سيارة إطفاء بمكان الواقعة؛ لمراقبة الأوضاع والتدخل حال حدوث أي أمور طارئة، لا سيما مع طقس حار مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة وسط مخاوف من تجدد اشتعال النيران بسبب حالة الطقس.
جثة-فتاة

مقتل ربة منزل في مشاجرة بسبب «حد زراعي» في الشرقية

لقيت ربة منزل، في بداية العقد السادس من عمرها، مصرعها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ متأثرةً بإصابتها بطعنة نافذة في الصدر، بسبب مشاجرة بين عائلتها وجيرانها لخلافات على الحد الزراعي الفاصل بين أراضيهم بناحية عزبة «بايرلي» التابعة لقرية «كفر دنوهيا» بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
شنق

انتحار شاب لمروره بحالة «اكتئاب» في الشرقية

أقدمَّ شاب، في نهاية العقد الثاني من العمر، على التخلص من حياته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ بعدما شنقَّ نفسه داخل غرفة نومه بمنزل أسرته بقرية «السعدية» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، فيما أفادت التحريات الأولية بأنه كان يُعاني من حالة اكتئاب جراء إصابته بمرض نفسي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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تهريب-مخدرات-فى-اقفاص-تفاح (2)

سقوط 32 متهما بترويج المخدرات على عملائهم بالجيزة

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، حيث داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
الشرطة - استعدادات أمنية (3)

حملة الـ24 ساعة توقع 36 تاجر مخدرات في الجيزة

جهود متواصلة تبذلها قوات الأمن في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
كمين-أمني

أكمنة الجيزة توقع 12 متهما بالاتجار في المخدرات

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال أيام عيد الفطر المبارك في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، حيث داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (4)

«عيد بدون مخدرات».. الشرطة تضبط 19 متهما في الجيزة

جهود متواصلة تبذلها قوات الأمن في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
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