القبض على 32 تاجر مخدرات وضبط 8 قطع سلاح بالجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

حملة أمنية

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.

أسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، وبمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، عن ضبط 33 متهما، بينهم 32 في قضايا اتجار في المخدرات وحالة تعاطٍ، وعُثر بحوزتهم على 2055 جراما من مخدر الحشيش، و498 قرصا مخدرا، و102 جرام هيروين و120 جراما من مخدر الإستروكس. كما ألقى رجال مباحث الجيزة القبض