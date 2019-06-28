جريمة

انتحار شاب لمروره بحالة «اكتئاب» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص
مشنقة - أرشيفية
مشنقة - أرشيفية
أقدمَّ شاب، في نهاية العقد الثاني من العمر، على التخلص من حياته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ بعدما شنقَّ نفسه داخل غرفة نومه بمنزل أسرته بقرية «السعدية» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، فيما أفادت التحريات الأولية بأنه كان يُعاني من حالة اكتئاب جراء إصابته بمرض نفسي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أسرة المدعو «م.ع.م.خ» 18 عامًا، مُقيم بقرية «السعدية» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بانتحاره شنقًا داخل غرفة نومه بمنزل الأسرة. بالانتقال والفحص
اقرأ المزيد
القبض-على-متهم

سرقة وغنم.. حل لغز قتيل «سيكم» بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من كشف غموض واقعة العثور على جثة عجوز، في بداية العقد السابع من العمر، مشنوقًا داخل مزرعة أغنام بناحية «سيكم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس؛ حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد عمال المزرعة، والذي استعان بثلاثة أشخاص، بينهم شقيقه، بسبب خلافات مالية بينه وبين المجني عليه، حيث كان يهدف لسرقة ماشية من المزرعة إلا أن الأمر انتهى بجريمة قتل اقترنت بسرقة أغنام ومُعدات من المزرعة.
حريق-الهرم‎ (1)

محلات وسيارة متفحمة.. آخر ما تبقى من «حريق الهرم»

يسابق رجال الحماية المدنية الوقت للانتهاء من عملية التبريد بموقع حريق هائل اندلع صباح اليوم الجمعة بمعرض ملابس "سنتر" وملاهي لألعاب الأطفال بشارع العريش في منطقة الهرم الواقعة في قطاع الغرب؛ حرصا على عدم تجدد الحريق مرة أخرى، كما وجه مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بترك سيارة إطفاء بمكان الواقعة؛ لمراقبة الأوضاع والتدخل حال حدوث أي أمور طارئة، لا سيما مع طقس حار مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة وسط مخاوف من تجدد اشتعال النيران بسبب حالة الطقس.
جثة-فتاة

مقتل ربة منزل في مشاجرة بسبب «حد زراعي» في الشرقية

لقيت ربة منزل، في بداية العقد السادس من عمرها، مصرعها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ متأثرةً بإصابتها بطعنة نافذة في الصدر، بسبب مشاجرة بين عائلتها وجيرانها لخلافات على الحد الزراعي الفاصل بين أراضيهم بناحية عزبة «بايرلي» التابعة لقرية «كفر دنوهيا» بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

القبض على 32 تاجر مخدرات وضبط 8 قطع سلاح بالجيزة

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
اقرأ المزيد من الأخبار
غرق

غرق شاب بالإسكندرية.. وورقة تثير الشكوك حول انتحاره

ابتلع البحر المتوسط بالإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شابا في العقد الثالث من العمر، دون تحديد هويته، وسط شكوك تشير إلى انتحاره، بعد العثور على ورقة تحوى أرقام هواتف أسرته للوصول إليهم بعد إيجاد جثته، فيما يكثف رجال الحماية المدنية ورجال الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الإسكندرية من جهودهم لمحاولة استخراج جثمان الشاب الغريق حيث مازال الشاب عالقاً في الأعماق، وجارٍ إجراء عمليات البحث بمحيط المنطقة التي غرق بها أمام شاطئ كامب شيزار بشرق المدينة.
الانتحار شنقا - أرشيفية

مريض نفسي ينتحر على «جذع شجرة» في الشرقية

أقدم نجار مسلح، في نهاية العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياته شنقًا، اليوم الجمعة؛ وذلك لمروره بأزمة ألمت به جراء إصابته بمرض نفسي، حيث علق نفسه بواسطة حبل ربطه في «جذع» شجرة داخل أرض زراعية بقرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
انتحار

وفاة شاب انتحر من الطابق الخامس في دار السلام

معاناة من المرض النفسي دفعت «طارق» إلى إلقاء نفسه من شرفة مسكنه بالطابق الخامس في منطقة دار السلام أصيب بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقله للمستشفى وتوفي بعد مرور يوم واحد على انتحاره متأثرا بإصاباته. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى العميد محمد علام مأمور قسم شرطة دار السلام، إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسم، وبالانتقال والفحص تبين أن «طارق» 28 عاما، وكشفت التحريات عن أن الشاب كان يعاني من مرض نفسي وانتحر عن طريق إلقاء نفسه من شرفة مسكنه بالطابق الخامس.
الانتحار شنقا - أرشيفية

أحلام الفتى الضائع.. آخر مشاهد في حياة منتحر الحدائق

صنع لنفسه عالمه الخاص، كانت العزلة والوحدة سبيله، شعور بالخذلان ينتابه، يجلس الفتى وحيدا في زاوية حجرته، ذكريات تطفو على سطح عقله، ثمة حنين إلى الماضي يغازل وجدانه كلما نظر إلى غرفة والديه، دموع تغرق وجنتيه، وعقل يتشبث بالماضي، أحلام ذهبت مع الريح، وعمر ضائع، وأشياء لم يستطع عليها صبرا، حتى حان موعد الرحيل تاركا خلفه عوالم خفية، وبيتًا لم يسع قلبه، وطاولة قديمة تعتليها أوراق مبعثرة، وصور تثبت ملامحه حتى لا يُنسى، وحزن يحكم قبضته على الجميع، ودهشة بارزة ارتسمت على الوجوه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org