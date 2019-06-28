انتحار شاب لمروره بحالة «اكتئاب» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

مشنقة - أرشيفية

أقدمَّ شاب، في نهاية العقد الثاني من العمر، على التخلص من حياته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ بعدما شنقَّ نفسه داخل غرفة نومه بمنزل أسرته بقرية «السعدية» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، فيما أفادت التحريات الأولية بأنه كان يُعاني من حالة اكتئاب جراء إصابته بمرض نفسي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أسرة المدعو «م.ع.م.خ» 18 عامًا، مُقيم بقرية «السعدية» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بانتحاره شنقًا داخل غرفة نومه بمنزل الأسرة. بالانتقال والفحص