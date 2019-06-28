رسميًا.. اتحاد الكرة يخفف عقوبة عمرو وردة

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

عمرو وردة

عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق مساء أمس الخميس، في حضور هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، حيث حث وزير الرياضة لاعبي الفراعنة على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الإفريقية، وأثنى هاني أبو ريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد الكرة في هذا الشأن، حيث قرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.

وأكد رئيس اتحاد الكرة للاعبين على مطلبه ومطلب الجميع منهم أن يستمر هذا التكاتف بينهم، وينعكس على أدائهم في الملعب لإسعاد جماهيرهم وشعب مصر. يشار إلى أن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أعلن عودة عمرو وردة إلى معسكر المنتخب بعد ساعات من استبعاده على خلفية فيديو فاضح متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي،