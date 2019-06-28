ريفالدو يحذر البرازيل من خطورة ميسي

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

ليونيل ميسي

حذر ريفالدو منتخب بلاده البرازيل من خطورة مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا، وذلك بعد تغلب البرازيل فجر اليوم على باراجوي لتتأهل إلى نصف النهائي وتنتظر الفائز من مباراة الأرجنتين وفنزويلا، وقال ريفالدو في هذا الشأن: "بالطبع طريق البرازيل إلى المباراة النهائية ليس سهلًا، ومع وجود ميسي أي شيء ممكن حدوثه، دائمًا ما يظهر ميسي في تلك المباريات الكبرى، في تلك المباريات تحتاجه الأرجنتين كثيرًا وهو يعرف جيدًا كيفية الرد في تلك التحديات"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأضاف ريفالدو: "عانى ميسي من سوء حظ مع الأرجنتين بخسارة نهائي كأس العالم 2014 ونهائي كوبا أمريكا عامي 2015 و2016 أمام تشيلي، ولم يتمتع بالحظ الذي تمتعنا به في نهائي مونديال 2002 أمام ألمانيا". وتابع: "الأمر أسهل بالنسبة للاعبين اللعب في الأندية عن المنتخب الوطني، وذلك لعدم وجود نظام دائم في المنتخبات،

وأضاف ريفالدو: "عانى ميسي من سوء حظ مع الأرجنتين بخسارة نهائي كأس العالم 2014 ونهائي كوبا أمريكا عامي 2015 و2016 أمام تشيلي، ولم يتمتع بالحظ الذي تمتعنا به في نهائي مونديال 2002 أمام ألمانيا".



وتابع: "الأمر أسهل بالنسبة للاعبين اللعب في الأندية عن المنتخب الوطني، وذلك لعدم وجود نظام دائم في المنتخبات، إلى جانب تغير القوام الأساسي من حين لآخر".



وعن إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة: "بالطبع هذا الخيار الأفضل له، عليه الاعتذار للجماهير وإظهار الندم على تصرفه، وفي النهاية سيقدم مستوى أفضل بالطبع مع برشلونة".



وعن غياب نيمار عن كوبا أمريكا: "البرازيل تلعب بصورة جيدة ولكنها تفتقد نيمار، بالطبع، ولكن تملك البرازيل لاعبين عظماء في القائمة، ومع ذلك نيمار هو القادر على صناعة الفارق".