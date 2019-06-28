محلات وسيارة متفحمة.. آخر ما تبقى من «حريق الهرم»

تحرير:محمد الشاملي ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

حريق الهرم

يسابق رجال الحماية المدنية الوقت للانتهاء من عملية التبريد بموقع حريق هائل اندلع صباح اليوم الجمعة بمعرض ملابس "سنتر" وملاهي لألعاب الأطفال بشارع العريش في منطقة الهرم الواقعة في قطاع الغرب؛ حرصا على عدم تجدد الحريق مرة أخرى، كما وجه مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بترك سيارة إطفاء بمكان الواقعة؛ لمراقبة الأوضاع والتدخل حال حدوث أي أمور طارئة، لا سيما مع طقس حار مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة وسط مخاوف من تجدد اشتعال النيران بسبب حالة الطقس.

المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية تشير إلى أن الحريق اندلع في ملهى أطفال "شعبية" على مساحة 600 متر، وامتد إلى معرض ملابس "سنتر" مقام على نحو 1500 متر. فور تلقيه البلاغ انتقل اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى محل البلاغ بشارع العريش، على رأس قوة ضمت 8 سيارات إطفاء