جريمة

محلات وسيارة متفحمة.. آخر ما تبقى من «حريق الهرم»

تحرير:محمد الشاملي ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص
حريق الهرم
حريق الهرم
يسابق رجال الحماية المدنية الوقت للانتهاء من عملية التبريد بموقع حريق هائل اندلع صباح اليوم الجمعة بمعرض ملابس "سنتر" وملاهي لألعاب الأطفال بشارع العريش في منطقة الهرم الواقعة في قطاع الغرب؛ حرصا على عدم تجدد الحريق مرة أخرى، كما وجه مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بترك سيارة إطفاء بمكان الواقعة؛ لمراقبة الأوضاع والتدخل حال حدوث أي أمور طارئة، لا سيما مع طقس حار مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة وسط مخاوف من تجدد اشتعال النيران بسبب حالة الطقس.
المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية تشير إلى أن الحريق اندلع في ملهى أطفال "شعبية" على مساحة 600 متر، وامتد إلى معرض ملابس "سنتر" مقام على نحو 1500 متر. فور تلقيه البلاغ انتقل اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى محل البلاغ بشارع العريش، على رأس قوة ضمت 8 سيارات إطفاء
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القبض-على-متهم

سرقة وغنم.. حل لغز قتيل «سيكم» بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من كشف غموض واقعة العثور على جثة عجوز، في بداية العقد السابع من العمر، مشنوقًا داخل مزرعة أغنام بناحية «سيكم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس؛ حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد عمال المزرعة، والذي استعان بثلاثة أشخاص، بينهم شقيقه، بسبب خلافات مالية بينه وبين المجني عليه، حيث كان يهدف لسرقة ماشية من المزرعة إلا أن الأمر انتهى بجريمة قتل اقترنت بسرقة أغنام ومُعدات من المزرعة.
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مقتل ربة منزل في مشاجرة بسبب «حد زراعي» في الشرقية

لقيت ربة منزل، في بداية العقد السادس من عمرها، مصرعها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ متأثرةً بإصابتها بطعنة نافذة في الصدر، بسبب مشاجرة بين عائلتها وجيرانها لخلافات على الحد الزراعي الفاصل بين أراضيهم بناحية عزبة «بايرلي» التابعة لقرية «كفر دنوهيا» بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
شنق

انتحار شاب لمروره بحالة «اكتئاب» في الشرقية

أقدمَّ شاب، في نهاية العقد الثاني من العمر، على التخلص من حياته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ بعدما شنقَّ نفسه داخل غرفة نومه بمنزل أسرته بقرية «السعدية» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، فيما أفادت التحريات الأولية بأنه كان يُعاني من حالة اكتئاب جراء إصابته بمرض نفسي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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القبض على 32 تاجر مخدرات وضبط 8 قطع سلاح بالجيزة

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
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حريق-الهرم‎ (2)

ملاهي وسنتر ملابس.. 10 سيارات إطفاء تنقذ سكان الهرم

استيقظ سكان شارع العريش بمنطقة الهرم صباح اليوم الجمعة على رائحة دخان وألسنة نيران تلوح في الأفق، حالة من الفزع انتابت الجميع، هرع الأهالي لاكتشاف مصدرها فجاءت المفاجأة غير السارة إذ اندلع حريق هائل في قطعة أرض كبيرة تضم معرض ملابس "سنتر" وملاهي لألعاب الأطفال، أسرع قاطنو المنطقة لتقديم يد العون والمساعدة انتظارا لحضور رجال الإطفاء بعد إبلاغ أحدهم لخط إدارة شرطة النجدة والتي أخطرت بدورها غرفة الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الجيزة.
حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

ضبط 210 وقائع تعديات في حملة مكبرة بالمنطقة الأثرية

شنت شرطة المرافق بالجيزة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، اليوم الاثنين، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بمنطقة الأهرامات، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، تولت النيابة التحقيقات في المخالفات المرصودة.
حريق

السيطرة على حريق بمخزن في الموسكي دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، صباح اليوم الجمعة، على حريق اشتعل بمخزن تابع لدائرة قسم الموسكى، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، التي حاصرت النيران وتمكنت من إحكام السيطرة عليها، دون وقوع إصابات، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باشتعال النيران فى أحد المخازن بالموسكى، وبإخطار مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالعاصمة، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، انطلقت إلى موقع الحريق، ليتم فرض كردون أمنى حول المكان، ومحاصرة ألسنة اللهب لمنع امتدادها إلى باقي المباني، حيث تمت السيطرة على الحريق.
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6 سيارات إطفاء تسيطر على حريقين بالقاهرة والجيزة

سيطرت الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، على حريقين داخل مخزن وشقة بمنطقتي المطرية بالقاهرة وإمبابة بالجيزة، بعدما دفعت بـ6 سيارات إطفاء وتمكنت من إخماد الحريقين دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح، وانتقل رجال المباحث لموقع الحريقين، وبإخطار النيابة العامة أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريقين. كانت عقارب الساعة تقترب من السابعة صباحاً، عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من المواطنين يفيد بنشوب حريق فى أحد المخازن فى منطقة المطرية.
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