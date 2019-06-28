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حرب بين هاريس وبايدن في المناظرة الديمقراطية الثانية

النصف الثاني من مناظرات الحزب الديمقراطي، قبل الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية، شهد هجوما حادا على جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق
تحرير:أحمد سليمان ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص
المناظرة
المناظرة
أمس، الخميس، كان النصف الثاني من المناظرات للمرشحين في انتخابات الحزب الديمقراطي الداخلية لاختيار مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. المناظرة التي شارك فيها عشرة مرشحين، تأتي بعد 24 ساعة من النصف الأول من المناظرة التي شارك فيها العدد نفسه، إذ يتنافس على الحصول على ترشيح الحزب في انتخابات الرئاسة 25 مرشحا ديمقراطيا. وعلى عكس المناظرة "المهذبة" نسبيا ليلة الأربعاء، جاء المرشحون في مناظرة يوم الخميس وهم مستعدون للتشاجر، إذ شهدت المناظرة العديد من اللحظات القوية، كانت بطلتها السيناتور كامالا هاريس.
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن جو بايدن نائب الرئيس السابق، تعرض لهجوم عنيف بسبب تصريحاته في المناظرة التليفزيونية مع تسعة منافسين آخرين. وقد هاجمته السيناتور كامالا هاريس بسبب ترويجه لتعاون في السابق مع أعضاء مجلس الشيوخ المتعصبين، ومعارضته سياسة تعزيز التنوع في المدارس، في السابق. وحاول
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تكتيك جديد لترامب في مواجهة الصين بقمة العشرين

لا شك أن نتائج المحادثات المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في قمة العشرين، التي تبدأ اليوم الجمعة، سوف تحدد بشكل رئيسي ما ستتجه إليه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال المستقبل القريب. ويسعى الرئيس الأمريكي قبل لقائه المزمع مع الرئيس الصيني عل هامش القمة، إلى إيجاد سبل يمكن من خلالها المناورة في المفاوضات مع الصين خلال الجلسات النقاشية بين الجانبين، لا سيما أنها قد تكون الجلسة الحاسمة في الحرب التجارية المستمرة بين البلدين منذ العام الماضي.
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ترامب لبوتين: لا تتدخل في الانتخابات الأمريكية

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة عدم التدخل في الانتخابات الأمريكية، متحدثا باستخفاف فيما يبدو عن فضيحة أدت إلى تحقيق استمر عامين بشأن اتصالات بين حملته الانتخابية والكرملين خلال انتخابات عام 2016. وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان سيثير هذه القضية خلال اجتماع ثنائي مع بوتين أجاب ترامب ”نعم، بالطبع سأفعل ذلك“. ثم استدار ترامب إلى بوتين ليكرر الأمر مرتين وهو يشير إلى الزعيم الروسي، وعلت الابتسامة وجه بوتين بينما قامت مترجمة بترجمة كلام الرئيس الأمريكي له.
مارك-اسبر (2)

أمريكا: ضبط النفس مع إيران ليس ضعفًا

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إننا "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة، يجب ألا يظن أحد أن ضبط النفس هو ضعف"، بحسب وكالة "رويترز". وأضاف إسبر، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع للناتو في بروكسل، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز. وأوردت الوكالة عن إسبر، قوله: "نحن على دراية بما يحدث في مضيق هرمز، وما قامت به إيران من أعمال تخريبية في المضيق".
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انقسامات في آراء مرشحي الرئاسة الديمقراطيين بأمريكا

تجمع عشرة مرشحين محتملين لخوض انتخابات من الحزب الديمقراطي في مناظرة أولى قبل المضي قدمًا في الاستقرار على الشخص الذي سيمثل الحزب بشكل رسمي في الانتخابات الرئاسية التي ستعقد نهاية العام المقبل. ومن المقرر أن تستأنف المناظرات الأولية للسباق الرئاسي لعام 2020 اليوم الخميس، بإقامة مواجهة بين 10 مرشحين آخرين، ليكون 20 ديمقراطيًا قدموا حججهم وأفكارهم كاملة للناخبين، الذين قد يرجحون كفتهم ليكونوا رؤساء البيت الأبيض في المستقبل، وذلك بعد أن يستقروا على اسم مرشح للحزب.
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الكهرباء كلمة السر.. كيف خططت أمريكا لشل روسيا؟

على مدار التاريخ لم تدخل الولايات المتحدة وروسيا في صراع مباشر، واكتفت كل منهما بحروب الوكالة والحرب الباردة، والآن نقلت واشنطن وموسكو الحرب إلى الفضاء الإلكتروني، إذ قال مسؤولون حكوميون أمريكيون حاليون وسابقون إن بلادهم تكثف عمليات التوغل الرقمي في شبكة الطاقة الكهربائية الروسية، في تحذير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستعراضا لقدرات الإدارة الأمريكية على استخدام الأدوات الإلكترونية بصورة أكثر عدوانية. وأضافوا أن هذه الخطط السرية تأتي بالتوازي مع العمليات التي استهدفت وحدات التضليل والتسلل الروسية خلال انتخابات التجديد النصفى للكونجرس 2018.
تسجيل الصوت

حدث في مثل هذا اليوم.. اختراع أول جهاز لتسجيل الصوت

في مثل هذا اليوم 16 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1830: بدء الاحتلال الفرنسي للجزائر. في عام 1888: توماس إديسون يخترع أول جهاز لتسجيل الصوت / فونوغراف. في عام 1904: اغتيال حاكم فنلندا العام نيكولاي بوبريكوف على يد مساعد أمين الصندوق أويجن شاومان. في عام 1933: عقد أول مؤتمر دوري لجماعة الإخوان المسلمون التي أسسها حسن البنا في مارس 1928.
ترامب يحمل الوثيقة

ترامب: اقتصاد أمريكا سينهار لو فاز غيري بالانتخابات

حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، من عواقب اقتصادية وخيمة حال خسارته سباق الرئاسة في عام 2020، وعدم انتخابه لفترة ثانية. وقال الرئيس الأمريكى، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن "اقتصاد ترامب يحقق أرقامًا قياسية، ولا يزال الطريق طويلا، ومع ذلك، فى حال تولى أى شخص سواى السلطة فى 2020 (أعرف المنافسة جيدا جدا)، سيكون هناك انهيار فى السوق لم نر له مثيلا من قبل! حافظوا على أمريكا عظيمة"، حسبما أوردت صحيفة "ذى هيل" الأمريكية.
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السعودية: من مصلحة أمريكا توفير الأسلحة لنا

أجرت شبكة "سي إن إن" بالعربية، حوارا، مع عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، علق فيه على تحركات مشرعين في الكونجرس الأمريكي، لإيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والحرب في اليمن، قائلا إن منع أو محاولة منع السلاح عن بلاده، يصب فقط في مصلحة إيران وحزب الله والحوثيين، مضيفا: "نحاول إقناع أصدقائنا في الكونجرس بأننا نبذل كل ما في وسعنا لإحلال السلام في اليمن، نحاول منع بلد مهم مثل اليمن من الوقوع في أيدي مليشيا تتحكم بها إيران وحزب الله".
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