حرب بين هاريس وبايدن في المناظرة الديمقراطية الثانية

النصف الثاني من مناظرات الحزب الديمقراطي، قبل الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية، شهد هجوما حادا على جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق

تحرير:أحمد سليمان ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص

أمس، الخميس، كان النصف الثاني من المناظرات للمرشحين في انتخابات الحزب الديمقراطي الداخلية لاختيار مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. المناظرة التي شارك فيها عشرة مرشحين، تأتي بعد 24 ساعة من النصف الأول من المناظرة التي شارك فيها العدد نفسه، إذ يتنافس على الحصول على ترشيح الحزب في انتخابات الرئاسة 25 مرشحا ديمقراطيا. وعلى عكس المناظرة "المهذبة" نسبيا ليلة الأربعاء، جاء المرشحون في مناظرة يوم الخميس وهم مستعدون للتشاجر، إذ شهدت المناظرة العديد من اللحظات القوية، كانت بطلتها السيناتور كامالا هاريس.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن جو بايدن نائب الرئيس السابق، تعرض لهجوم عنيف بسبب تصريحاته في المناظرة التليفزيونية مع تسعة منافسين آخرين. وقد هاجمته السيناتور كامالا هاريس بسبب ترويجه لتعاون في السابق مع أعضاء مجلس الشيوخ المتعصبين، ومعارضته سياسة تعزيز التنوع في المدارس، في السابق. وحاول

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن جو بايدن نائب الرئيس السابق، تعرض لهجوم عنيف بسبب تصريحاته في المناظرة التليفزيونية مع تسعة منافسين آخرين.

وقد هاجمته السيناتور كامالا هاريس بسبب ترويجه لتعاون في السابق مع أعضاء مجلس الشيوخ المتعصبين، ومعارضته سياسة تعزيز التنوع في المدارس، في السابق.

وحاول الدفاع عن نفسه بقوله إنها "أساءت فهم" موقفه، وأصر على أنه دخل في السياسة من أجل الدفاع عن الحقوق المدنية.

ويتنافس المرشحون للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لمواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، حيث ستتم "غربلة" المرشحين إلى أن يتم اختيار الفائز في مؤتمر الحزب في الصيف المقبل، قبل أن يواجه ترامب في انتخابات نوفمبر 2020.

كيف اندلع الخلاف بين بايدن وهاريس؟

اندلعت المعركة الكبرى في مناظرة أمس الخميس، بعد أن انتقدت هاريس، المرشحة الوحيدة من أصول إفريقية، بايدن بسبب افتخاره بالعمل مع عدد من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، منذ عقود، والذين فضلوا الفصل بين الأعراق.

وتوجهت إليه قائلة: "لا أعتقد أنك عنصري، وأتفق معك على أهمية إيجاد أرضية مشتركة، لكنني أعتقد أيضا أنه كان من السيئ أن نسمعك تتحدث عن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الذين بنوا سمعتهم ومهنتهم على الفصل بين الأعراق في هذا البلد".

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كما أشارت إلى موقفه المعارض في منتصف سبعينيات القرن الماضي، لإرسال الأطفال البيض بالحافلة إلى المدارس ذات الأغلبية السوداء في أحياء أخرى، وكذلك العكس.

وقالت المرشحة البالغة من العمر 54 عاما: "لم يكن الأمر كذلك، ولكنك عملت أيضًا مع أعضاء مجلس الشيوخ العنصريين لمعارضة استخدام الحافلات".

وأضافت: "كانت هناك فتاة صغيرة في كاليفورنيا هي جزء من عملية دمج مدرستها العامة، وكانت تستخدم الحافلة كل يوم للذهاب إلى المدرسة، وكانت تلك الفتاة الصغيرة هي أنا".

وشعر بايدن بضعف موقفه، وحاول الدفاع عن نفسه مؤكدا: "إنه سوء فهم لموقفي في جميع المجالات، لم أمدح العنصريين، هذا ليس صحيحا"، وكان نائب الرئيس السابق قد قال، الأسبوع الماضي، إنه "يكره" الآراء المؤيدة للفصل العنصري.

وأشار بايدن خلال المناظرة إلى توليه منصب نائب الرئيس باراك أوباما، أول رئيس من أصول إفريقية للولايات المتحدة، لنفي تهم العنصرية عنه.

من كان أبرز المشاركين الآخرين؟

تقول الهيئة البريطانية إن المراقبين كانوا يتوقعون أن تشهد المناظرة مبارزة بين بايدن وبيرني ساندرز السيناتور عن ولاية فيرمونت.

يمثل كل من بايدن، الوسطي البراجماتي، وساندرز، الاشتراكي الديمقراطي، روح الحزب الذي يمثل الطريقة الفضلى لمواجهة ترامب.

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وسيطر ساندرز على النصف ساعة الأولى من المناظرة للدفاع عن خططه للرعاية الصحية المجانية للجميع، وانتقد ترامب واصفا إياه بأنه "مريض بالكذب وعنصري".

المناظرة شهدت منافسا آخر من الدرجة الأولى، وهو بيت بوتيج، العمدة المثلي لمدينة ساوث بيند بولاية إنديانا، والبالغ من العمر 37 عاما.

اعترف الجندي السابق الذي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد بأنه فشل في تنويع قوة الشرطة في مدينته، عندما سئل عن قيام ضابط أبيض بإطلاق النار على رجل أسود.

وحظى المشاركون الآخرون في المناظرة بنسبة 1% أو أقل في استطلاعات الرأي، وهم السيناتوران كيرستن جيلبراند ومايكل بينيت، وحاكم كولورادو السابق جون هيكنلوبر، وعضو الكونجرس إريك سوالويل، والأستاذة الجامعية ماريان ويليامسون ورجل الأعمال أندرو يانج.

بايدن.. الخاسر الأكبر من المناظرة

لم يكن الهجوم الذي شنته كامالا هاريس على بايدن هو الأول في المناظرة التي تم بثها على شاشات التلفاز وشاهدها ملايين الأمريكيين، إذ وجد المرشح البالغ من العمر 76 عامًا، نفسه في موقف دفاعي بشأن قضية قدمها كواحدة من نقاط قوته، وهي طول مسيرته السياسية.

قال سوالويل: "كنت في السادسة من عمري عندما حضر مرشح رئاسي إلى مؤتمر في كاليفورنيا وقال (لقد حان الوقت لتمرير الشعلة إلى جيل جديد من الأمريكيين)".

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وأضاف: "هذا المرشح كان السيناتور جو بايدن، كان جو بايدن على حق عندما قال إن الوقت قد حان لتمرير الشعلة إلى جيل جديد من الأمريكيين قبل 32 عاما، ولا يزال على صواب اليوم".

ودافع بايدن، الذي سيكون أكبر رئيس منتخب على الإطلاق في حال فوزه، عن نفسه قائلا: "ما زلت ممسكًا بهذه الشعلة".

كانت خطة السيناتور السابق عن ولاية ديلاوير تهدف إلى تعزيز مكانته باعتباره المرشح الأول بعد الأخطاء الأخيرة، إذ تخلى عن أفكاره المتعلقة بالإجهاض، بعد إثارة غضب الليبراليين، ووصفه نائب الرئيس مايك بينس بأنه "رجل محترم".

هاريس.. الأفضل في المناظرة

وترى "بي بي سي" أن هاريس كانت من أبرز المرشحين منذ إطلاق حملتها في يناير، وهو ما ظهر خلال المناظرة، إذ سرعان ما جذبت الأضواء مساء الخميس، فلم يكن الهجوم على بايدن هو اللحظة البارزة الوحيدة لها، فعندما تحولت المناظرة إلى مباراة صراخ شارك فيها الجميع، لاقت هي استحسان الحضور، عندما قالت: "حسنًا يا شباب، الأمريكيون لا يريدون مشاهدة حرب كلامية، إنهم يريدون أن يعرفوا كيف سنحقق وعودنا لهم".

وفي نقطة أخرى، قالت وهي تهاجم ترامب، مع تأكيد ضمير المؤنث: "سأضمن أن هذا الميكروفون الذي ستحمله رئيسة الولايات المتحدة في يدها، سيستخدم بطريقة تعكس قيم بلادنا".