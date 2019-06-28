بعد عفو اتحاد الكرة.. وردة يشارك في تدريبات الفراعنة

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

عمرو وردة

عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق مساء أمس الخميس، في حضور هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وحث وزير الرياضة لاعبي الفراعنة على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الإفريقية، وأثنى هاني أبو ريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد الكرة في هذا الشأن، وقرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.

وأكد رئيس اتحاد الكرة للاعبين مطلبه ومطلب الجميع لهم بأن يستمر هذا التكاتف بينهم، وينعكس على أدائهم في الملعب لإسعاد جماهيرهم وشعب مصر. يشار إلى أن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أعلن عودة عمرو وردة إلى معسكر المنتخب بعد ساعات من استبعاده على خلفية فيديو فاضح متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلن

وأكد رئيس اتحاد الكرة للاعبين مطلبه ومطلب الجميع لهم بأن يستمر هذا التكاتف بينهم، وينعكس على أدائهم في الملعب لإسعاد جماهيرهم وشعب مصر.



يشار إلى أن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أعلن عودة عمرو وردة إلى معسكر المنتخب بعد ساعات من استبعاده على خلفية فيديو فاضح متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأعلن بعض لاعبي المنتخب الوطني، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة، دعمهم لوردة، وطالبوا بعودته، بعدما اعترضوا على قرار إقصائه من البطولة.



وعلمت «التحرير»، أن عمرو وردة سيشارك في تدريبات الفراعنة مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ7، استعدادًا لمواجهة أوغندا، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الـ9 مساءً، على استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من كأس الأمم 2019.

