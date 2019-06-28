سرقة وغنم.. حل لغز قتيل «سيكم» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

حبس - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من كشف غموض واقعة العثور على جثة عجوز، في بداية العقد السابع من العمر، مشنوقًا داخل مزرعة أغنام بناحية «سيكم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس؛ حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد عمال المزرعة، والذي استعان بثلاثة أشخاص، بينهم شقيقه، بسبب خلافات مالية بينه وبين المجني عليه، حيث كان يهدف لسرقة ماشية من المزرعة إلا أن الأمر انتهى بجريمة قتل اقترنت بسرقة أغنام ومُعدات من المزرعة.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة المدعو «ثابت.م» 70 عامًا، داخل مزرعة أغنام بناحية «سيكم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، مشنوقًا وموثقًا ورأسه مُلثمة، فيما تبين أنه كان