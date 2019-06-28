جريمة

سرقة وغنم.. حل لغز قتيل «سيكم» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من كشف غموض واقعة العثور على جثة عجوز، في بداية العقد السابع من العمر، مشنوقًا داخل مزرعة أغنام بناحية «سيكم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس؛ حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد عمال المزرعة، والذي استعان بثلاثة أشخاص، بينهم شقيقه، بسبب خلافات مالية بينه وبين المجني عليه، حيث كان يهدف لسرقة ماشية من المزرعة إلا أن الأمر انتهى بجريمة قتل اقترنت بسرقة أغنام ومُعدات من المزرعة.
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة المدعو «ثابت.م» 70 عامًا، داخل مزرعة أغنام بناحية «سيكم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، مشنوقًا وموثقًا ورأسه مُلثمة، فيما تبين أنه كان
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محلات وسيارة متفحمة.. آخر ما تبقى من «حريق الهرم»

يسابق رجال الحماية المدنية الوقت للانتهاء من عملية التبريد بموقع حريق هائل اندلع صباح اليوم الجمعة بمعرض ملابس "سنتر" وملاهي لألعاب الأطفال بشارع العريش في منطقة الهرم الواقعة في قطاع الغرب؛ حرصا على عدم تجدد الحريق مرة أخرى، كما وجه مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بترك سيارة إطفاء بمكان الواقعة؛ لمراقبة الأوضاع والتدخل حال حدوث أي أمور طارئة، لا سيما مع طقس حار مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة وسط مخاوف من تجدد اشتعال النيران بسبب حالة الطقس.
جثة-فتاة

مقتل ربة منزل في مشاجرة بسبب «حد زراعي» في الشرقية

لقيت ربة منزل، في بداية العقد السادس من عمرها، مصرعها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ متأثرةً بإصابتها بطعنة نافذة في الصدر، بسبب مشاجرة بين عائلتها وجيرانها لخلافات على الحد الزراعي الفاصل بين أراضيهم بناحية عزبة «بايرلي» التابعة لقرية «كفر دنوهيا» بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
شنق

انتحار شاب لمروره بحالة «اكتئاب» في الشرقية

أقدمَّ شاب، في نهاية العقد الثاني من العمر، على التخلص من حياته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ بعدما شنقَّ نفسه داخل غرفة نومه بمنزل أسرته بقرية «السعدية» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، فيما أفادت التحريات الأولية بأنه كان يُعاني من حالة اكتئاب جراء إصابته بمرض نفسي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

القبض على 32 تاجر مخدرات وضبط 8 قطع سلاح بالجيزة

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
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توك-توك

دماء على 3 عجلات.. 72 ساعة جرائم بطولة «توك توك»

مركبة تسير على 3 عجلات كان الهدف المنشود منها التيسير على المواطنين، لا سيما سكان المناطق الشعبية ذات الشوارع والأزقة الضيقة التي لا يتعدى عرض شوارع بعضها المترين، ما يحول دون سير السيارات (الملاكي- الأجرة) بأريحية تامة فانتشرت على نطاق واسع في غضون فترة وجيزة، لكن ذلك التوسع المخيف اقترن بجرائم سرقة بل وقتل، كان القاسم المشترك بينها جميعا هو استخدام الـ"توك توك" في تنفيذها ما بين وسيلة هروب من مسرح الجريمة أو التخلص من الأدوات المستخدمة في ارتكابها وجثامين الضحايا.
سجن

6 سنوات سجن لعامل أحرق طفل جاره حيًا بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الخميس، بمعاقبة لحَام كاوتش معروف باسم «ابن شوقية» بالسجن لمدة 6 سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 1626 جنايات منيا القمح لسنة 2019، باستدراج طفل جاره، والذي بالكاد أتم ربيعه الثالث عشر، وإشعال النيران في جسده لسرقة دراجة بخارية «توكتوك» كان بحوزته بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
سجن

تجديد حبس شاب قتل شقيقيه «التوأم» في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة بلبيس الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد حبس شابٍّ في الحادية والعشرين من عمره، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل شقيقَيْه الطفلين «توأم» في العاشرة من عمرهما، بعدما استدرجهما إلى مروى مائي، حيث أنهى حياة الصغيرين بأن كتم أنفاس كلٍّ منهما في «المروى» إذ أغرق رأس الأول وألحق به الثاني وأغرقه هو الآخر، في محاولةٍ منه للتخلص من مكانتهما في قلب والده، ظنًّا بأن الأب يُحبهما أكثر منه.
محكمة

الإعدام لخراط قتل جاره لسرقة «موتوسيكل» بالشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبدالرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبدالعظيم وقلبس صبحي، اليوم الاثنين، على قرار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا بحق خراط؛ على خلفية اتهامه بقتل بقتل جاره لسرقة دراجته البخارية «موتوسيكل» ببندر مركز ومدينة بلبيس، حيث أنهى حياة المجني عليه بخمس طعنات سددها له بواسطة «خنجر» كان بحوزته، وذلك بعدما استدرجه بحجة توصيله إلى أحد أصدقائه.
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