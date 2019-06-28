كولومبيا تبحث عن الثأر من تشيلي في كوبا أمريكا

ستكون المواجهة المرتقبة بين منتخبي كولومبيا وتشيلي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، علمًا بأنها ستطيح بأحد المرشحين البارزين لحصد لقب كوبا أمريكا 2019

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

كولومبيا

بينما فرضت التعادلات نفسها على 3 من آخر 4 مواجهات بين الفريقين، ستكون المواجهة المرتقبة بين منتخبي كولومبيا وتشيلي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، علمًا بأنها ستطيح بأحد المرشحين البارزين لحصد لقب النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019) المقامة في البرازيل. ويلتقي الفريقان في الواحدة فجر السبت، في مواجهة مثيرة على استاد "آرينا كورينثيانز" بمدينة ساو باولو ضمن منافسات دور الثمانية في بطولة كوبا أمريكا الـ46 المقامة حاليا في البرازيل.

ويرفع كل من الفريقين شعار "أكون أو لا أكون" إذ تبدو الفرصة سانحة أمام كليهما للفوز بلقب البطولة حال اجتاز المباراة، لا سيما مع تراجع مستوى المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني بشكل كبير؛ ولهذا تصلح المباراة لأن تكون نهائيا مبكرا للبطولة الحالية التي يصعب التكهن بهوية الفائز باللقب فيها. وكان التعادل خيّم