رياضة

كولومبيا تبحث عن الثأر من تشيلي في كوبا أمريكا

ستكون المواجهة المرتقبة بين منتخبي كولومبيا وتشيلي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، علمًا بأنها ستطيح بأحد المرشحين البارزين لحصد لقب كوبا أمريكا 2019
٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
كولومبيا
كولومبيا
بينما فرضت التعادلات نفسها على 3 من آخر 4 مواجهات بين الفريقين، ستكون المواجهة المرتقبة بين منتخبي كولومبيا وتشيلي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، علمًا بأنها ستطيح بأحد المرشحين البارزين لحصد لقب النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019) المقامة في البرازيل. ويلتقي الفريقان في الواحدة فجر السبت، في مواجهة مثيرة على استاد "آرينا كورينثيانز" بمدينة ساو باولو ضمن منافسات دور الثمانية في بطولة كوبا أمريكا الـ46 المقامة حاليا في البرازيل.
ويرفع كل من الفريقين شعار "أكون أو لا أكون" إذ تبدو الفرصة سانحة أمام كليهما للفوز بلقب البطولة حال اجتاز المباراة، لا سيما مع تراجع مستوى المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني بشكل كبير؛ ولهذا تصلح المباراة لأن تكون نهائيا مبكرا للبطولة الحالية التي يصعب التكهن بهوية الفائز باللقب فيها. وكان التعادل خيّم
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عمرو-وردة (2)

بعد عفو اتحاد الكرة.. وردة يشارك في تدريبات الفراعنة

عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق مساء أمس الخميس، في حضور هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وحث وزير الرياضة لاعبي الفراعنة على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الإفريقية، وأثنى هاني أبو ريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد الكرة في هذا الشأن، وقرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.
ميسي

ريفالدو يحذر البرازيل من خطورة ميسي

حذر ريفالدو منتخب بلاده البرازيل من خطورة مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا، وذلك بعد تغلب البرازيل فجر اليوم على باراجوي لتتأهل إلى نصف النهائي وتنتظر الفائز من مباراة الأرجنتين وفنزويلا، وقال ريفالدو في هذا الشأن: "بالطبع طريق البرازيل إلى المباراة النهائية ليس سهلًا، ومع وجود ميسي أي شيء ممكن حدوثه، دائمًا ما يظهر ميسي في تلك المباريات الكبرى، في تلك المباريات تحتاجه الأرجنتين كثيرًا وهو يعرف جيدًا كيفية الرد في تلك التحديات"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
عمرو وردة

رسميًا.. اتحاد الكرة يخفف عقوبة عمرو وردة

عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق مساء أمس الخميس، في حضور هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، حيث حث وزير الرياضة لاعبي الفراعنة على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الإفريقية، وأثنى هاني أبو ريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد الكرة في هذا الشأن، حيث قرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.
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مظاهرات فنزويلا

كوبا أمريكا.. الأرجنتين بوابة فنزويلا لإسعاد شعبها

رغم أن فنزويلا تجتاحها أزمة كبيرة، أعطى المنتخب الأول لكرة القدم سببا للجماهير لكي تحلم، وذلك من خلال أداء الفريق في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة في البرازيل، ويستعد المنتخب الفنزويلي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لمواجهة منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في دور الثمانية، ووجد لاعبو المنتخب الفنزويلي السعادة رفيقا لهم في رحلتهم، فقد استطاعوا التأهل لدور الثمانية بعدما حقق العنابي اللاتيني انتصارًا وتعادلين في دور المجموعات، ليضرب الفريق موعدا مع ليونيل ميسي وصحبته في مدينة ريو دي جانيرو.
ميسي (2)

سيناريوهات تأهل الأرجنتين لربع نهائي كوبا أمريكا

تعاني الأرجنتين كثيرًا في نسخة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، حيث تتذيل ترتيب المجموعة الثانية بعد جولتين، بعد أن خسرت في المباراة الأولى أمام كولومبيا بهدفين دون رد، وتعادلت في الجولة الثانية أمام باراجواي 1-1، لتنتظرها مباراة مصيرية في الجولة الأخيرة أمام قطر يوم الأحد المقبل، وتحتاج إلى الانتصار بشدة من أجل تعزيز حظوظها في التأهل إلى ربع النهائي وتفادي الخروج المبكر من دور المجموعات، خاصة أن كولومبيا ضمنت التأهل في صدارة المجموعة حيث تملك في رصيدها 6 نقاط، مقابل نقطتين لباراجواي في المركز الثاني ونقطة وحيدة لكل من قطر والأرجنتين.
كولومبيا

مدرب الأرجنتين: أرضية الملعب لم تساعدنا أمام كولومبيا

علق ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على هزيمة فريقه أمام كولومبيا، مشيرا إلى أنهم كانوا الطرف الأفضل في المباراة، لكنهم تلقوا الهدف الأول في توقيت غير مثالي زاد من صعوبة اللقاء. وسقط منتخب الأرجنتين، أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل.
كولومبيا

الأرجنتين تسقط أمام كولومبيا في كوبا أمريكا

سقط المنتخب الأرجنتيني، أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. قدم راقصي التانجو أداءًا باهتًا في الشوط الأول، وبدت الخطورة أكبر من لاعبي كولومبيا، الذين قدموا مستوى جيد بقيادة جيمس رودريجيز، ورادميل فالكاو، لكن دفاع الأرجنتين كان في الموعد، لتنتهي الـ45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي.
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