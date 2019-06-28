السيسي يبحث مع ميركل العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي وميركل

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنامي الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات.معرباً عن التطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم الجمعة، مع المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، على هامش قمة مجموعة العشرين باليابان. وشارك السيسي، قادة وزعماء مجموعة العشرين، في حضور حفل عشاء على هامش قمة العشرين، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي أكد تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا في مجلس الأمن، بما يوفر أرضية لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف بشأن القضايا