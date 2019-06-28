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انقطاع المياه في العاشر من رمضان بسبب «كسر ماسورة»

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
معاناة كبيرة يعيشها أهالي عدد من الأحياء والمجاورات السكنية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية؛ على أثر انقطاع مياه الشرب بصورة تامة منذ ظهر أمس الخميس، دون أدنى استجابة من المسؤولين بجهاز تنمية المدينة، وعلى رأسهم المهندس خالد شاهين، رئيس الجهاز، بينما أرجع عدد منهم الانقطاع إلى حدوث كسر في «ماسورة» خط المياه الرئيسي الممتد بداية من طريق «مصر النور»، بالقرب من بوابة المدينة ناحية طريق «بلبيس- العاشر» الصحراوي، والذي يعد المغذي الوحيد لعدد من القطاعات بالمدينة.
الأهالي، وبينهم سكان منطقة «ابني بيتك» بالحي الثاني عشر، أعربوا عن استيائهم من انقطاع المياه بصورة تامة منذ الثانية عشرة صباح الخميس، إذ عادت في صورة ضعيفة جدا لعدة دقائق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، قبل انقطاعها مرة أخرى. من جانبه، قال المهندس محمد بيومي، نائب رئيس جهاز مدينة
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سرطان-الثدى

تحركات حكومية لمواجهة سرطان الثدي بعد مبادرة السيسي

فتحت حملة «100 مليون صحة» التي انطلقت أواخر سبتمبر من العام الماضي، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحققت مردودا ونجاحا كبيرا، شهية الدولة نحو استكمال الحملات والمبادرات القومية لإنهاء العديد من الأزمات والمشكلات الصحية التي تؤرق المواطنين. ملايين السيدات في مصر تنفسن الصعداء بمجرد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، التي عُقدت في 30 مارس الماضي، عن تدشين حملة قومية أول يوليو المقبل، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، لأكثر من 30 مليون سيدة.
طقس (3)

الأرصاد: غدًا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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العناني يتفقد هرم اللاهون بالفيوم..ويفتتح غرفة الدفن

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، هرم اللاهون، وافتتحا الهرم وغرفة الدفن للجمهور، بحضور المهندس حسن صفوت موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسيد الشورة مدير عام الآثار بالفيوم. وأشار وزير الآثار إلى أن الفيوم من المحافظات الواعدة لما تمتلكه من مقومات أثرية وسياحية وبيئية متفردة، ستضعها في مصاف المحافظات المتقدمة. وأضاف أنّه اليوم بصدد افتتاح هرم اللاهون أمام الجمهور لزيارته والتعرف على نشأته ومحتوياته، كما يفتتح غرفة الدفن لأول مرة للجمهور.
السيسى-وميركل

السيسي يبحث مع ميركل العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنامي الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات.معرباً عن التطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم الجمعة، مع المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، على هامش قمة مجموعة العشرين باليابان. وشارك السيسي، قادة وزعماء مجموعة العشرين، في حضور حفل عشاء على هامش قمة العشرين، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
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انفجار-ماسورة-مياة-عند-ماسبيرو-تصوير-سامح-ابو-حسن (2)

إخلاء 6 عقارات بسبب كسر ماسورة صرف بالإسكندرية

أعلنت إدارة حي وسط بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، إخلاء 6 عقارات في شارع حسين أبو علي بمنطقة محرم بك، وسط المحافظة، وذلك بسبب تأثرها الشديد إثر تعرض ماسورة صرف صحي للكسر، ما ترتب عليه حالة من الفزع والقلق بين سكان المنطقة. حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط، إخطارًا من غرفة عمليات الحي، بورود بلاغ من الأهالي، يفيد بوجود كسر في ماسورة صرف صحي بالعنوان المشار إليه، وتأثر بعض العقارات المحيطة، بسبب تراكم كميات كبيرة من المياه أسفل هذه العقارات.
فتاة-الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة اختطاف «فتاه الموتوسيكل»

"ما بين مرض الشهرة وحب الظهور.. أصبح كل شيء مباحا"، وبإمكانيات بسيطة مثل كاميرا موبايل وتوفير اشتراك إنترنت يومي أصبح بإمكانك أن تصل للشهرة وتصبح تريند وتحصل على أكبر نسبة مشاهدات لتتصدر رقم 1 في التريند مصر، وبات الأمر خارج السيطرة وهو ما حدث فى العديد من الوقائع التي وقعت خلال الفترة الماضية أهمها على الإطلاق تلك الواقعة المغلوطة بشأن ادعاء شاب اختطاف شابين لفتاة بالإسكندرية بعد تخديرها على دراجة بخارية ولقي الحدث تفاعلا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ ما تسبب فى حالة من الجدل.
فتاة-الإسكندرية

شقيق «فتاة الموتوسيكل»: لا تصالح مع صاحب الفيديو

أعلنت أسرة «فتاة الموتوسيكل» التي أشاع أحد الشباب عبر حسابه على "فيسبوك" أنه تم اختطافها بمعرفة شابين، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشخص الذي قام بـ"التشهير" بهم وبشقيقتهم واختلق -على خلاف الحقيقة- واقعة اختطاف شابين للفتاة، تبين فيما بعد أنهما شقيقاها. وقال علاء محمود، طالب بكلية الهندسة الشقيق الأكبر لـ"ميار" و"مروان" أصحاب الواقعة: "لن نترك حقنا"، معلنا توجهه لقسم شرطة الجمرك لتحرير محضر بالواقعة ضد الشخص الذي قام بتصويرهم والتشهير بهم.
رش-مياة-فى-الشارع

تغريم مركز صيانة 10 آلاف جنيه لـ«رش المياه» بالشرقية

قرر ممدوح غراب محافظ الشرقية، توقيع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه على صاحب مركز لصيانة السيارات بمدينة الزقازيق؛ وذلك لقيامه باستخدام مياه الشرب في رش الشارع، ما يعد إهدارًا للمياه ومخالفة للقانون. جاء ذلك خلال جولة المحافظ، اليوم السبت، والتي تفقد خلالها عددا من شوارع مدينة الزقازيق للاطمئنان على مستوى النظافة ومدى انتظام حركة المرور لتحقيق السيولة المطلوبة أمام حركة السيارات والمواطنين، حيث لاحظ «غراب» قيام صاحب مركز الصيانة برش المياه أمام المركز في إهدار واضح للمياه.
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