انقطاع المياه في العاشر من رمضان بسبب «كسر ماسورة»

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

صورة أرشيفية

معاناة كبيرة يعيشها أهالي عدد من الأحياء والمجاورات السكنية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية؛ على أثر انقطاع مياه الشرب بصورة تامة منذ ظهر أمس الخميس، دون أدنى استجابة من المسؤولين بجهاز تنمية المدينة، وعلى رأسهم المهندس خالد شاهين، رئيس الجهاز، بينما أرجع عدد منهم الانقطاع إلى حدوث كسر في «ماسورة» خط المياه الرئيسي الممتد بداية من طريق «مصر النور»، بالقرب من بوابة المدينة ناحية طريق «بلبيس- العاشر» الصحراوي، والذي يعد المغذي الوحيد لعدد من القطاعات بالمدينة.

الأهالي، وبينهم سكان منطقة «ابني بيتك» بالحي الثاني عشر، أعربوا عن استيائهم من انقطاع المياه بصورة تامة منذ الثانية عشرة صباح الخميس، إذ عادت في صورة ضعيفة جدا لعدة دقائق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، قبل انقطاعها مرة أخرى. من جانبه، قال المهندس محمد بيومي، نائب رئيس جهاز مدينة