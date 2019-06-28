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العناني يتفقد هرم اللاهون بالفيوم..ويفتتح غرفة الدفن

تحرير:أسماء أبو السعود ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
العناني يتفقد هرم اللاهون بالفيوم
العناني يتفقد هرم اللاهون بالفيوم
تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، هرم اللاهون، وافتتحا الهرم وغرفة الدفن للجمهور، بحضور المهندس حسن صفوت موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسيد الشورة مدير عام الآثار بالفيوم. وأشار وزير الآثار إلى أن الفيوم من المحافظات الواعدة لما تمتلكه من مقومات أثرية وسياحية وبيئية متفردة، ستضعها في مصاف المحافظات المتقدمة. وأضاف أنّه اليوم بصدد افتتاح هرم اللاهون أمام الجمهور لزيارته والتعرف على نشأته ومحتوياته، كما يفتتح غرفة الدفن لأول مرة للجمهور.
وأكد العناني أن العمل بدأ في هرم اللاهون، منذ 6 أشهر، واليوم يتم افتتاح الهرم وغرفة الدفن للجمهور، كاشفًا أنه تم اكتشاف حفريات أثرية متنوعة، موضحًا أنه سيتم تنظيم أنشطة مختلفة ستكون نقطة جذب وتُسهم في الترويج السياحي للمحافظة. وهرم اللاهون بناه الملك سنوسرت الثاني، ويتميز بأن نواته الداخلية كلها عبارة
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تحركات حكومية لمواجهة سرطان الثدي بعد مبادرة السيسي

فتحت حملة «100 مليون صحة» التي انطلقت أواخر سبتمبر من العام الماضي، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحققت مردودا ونجاحا كبيرا، شهية الدولة نحو استكمال الحملات والمبادرات القومية لإنهاء العديد من الأزمات والمشكلات الصحية التي تؤرق المواطنين. ملايين السيدات في مصر تنفسن الصعداء بمجرد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، التي عُقدت في 30 مارس الماضي، عن تدشين حملة قومية أول يوليو المقبل، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، لأكثر من 30 مليون سيدة.
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السيسي يبحث مع ميركل العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا

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السياحة والآثار على مائدة الرئيس: المتحف المصري الكبير والترويج السياحي أهم الملفات

في الاتحادية وعلى مائدة الرئاسة اجتمعت ملفات السياحة والآثار أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عُقد اليوم اجتماع حضره الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
الفيوم تشاهد مباراة افتتاح أمم إفريقيا‎ (12)

الفيومية يشاهدون افتتاح «كان 2019» على المقاهي (صور)

تجمهر الآلاف من أهالي محافظة الفيوم، كبارًا وصغارًا رجالًا وسيدات، في المقاهي المختلفة، بالإضافة إلى استاد الفيوم، ونادي قارون ونادي المحافظة، والميادين الشعبية بالمحافظة، لمشاهدة المباراة الافتتاحية الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تُقام في مصر. وتقام المباراة الأولى بين مُنتخبي مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة الدولي، بعدما استرجعت مصر بطولة أمم إفريقيا عقب غياب دام 13 عامًا التي كانت عام 2006 وتوّجت فيها مصر بالبطولة في استاد القاهرة الدولي.
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3 وزراء في افتتاح اليوم الثقافي الدولي المتنوع

شهد وزير الآثار الدكتور خالد العناني، يرافقه كل من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، والسفير الدنماركي بالقاهرة، ووزير خارجية الكاميرون، صباح اليوم، الخميس، افتتاح «اليوم الثقافي الدولي المتنوع» بالمتحف المصري بالتحرير، بحضور عدد من قيادات وزارة الآثار، وبدأت مرارسم الافتتاح بتدشين المسار المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية «المكفوفين» بالمتحف بالتعاون مع المعهد الإيطالي للآثار، ثم أعقبها افتتاح معرض أثري مؤقت بمناسبة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تحت عنوان «الرياضة عبر العصور».
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الآثار عن ترميم وجه رمسيس بالأسمنت: استخدمنا مونة دولية

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