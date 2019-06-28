العناني يتفقد هرم اللاهون بالفيوم..ويفتتح غرفة الدفن

تحرير:أسماء أبو السعود ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

العناني يتفقد هرم اللاهون بالفيوم

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، هرم اللاهون، وافتتحا الهرم وغرفة الدفن للجمهور، بحضور المهندس حسن صفوت موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسيد الشورة مدير عام الآثار بالفيوم. وأشار وزير الآثار إلى أن الفيوم من المحافظات الواعدة لما تمتلكه من مقومات أثرية وسياحية وبيئية متفردة، ستضعها في مصاف المحافظات المتقدمة. وأضاف أنّه اليوم بصدد افتتاح هرم اللاهون أمام الجمهور لزيارته والتعرف على نشأته ومحتوياته، كما يفتتح غرفة الدفن لأول مرة للجمهور.

وأكد العناني أن العمل بدأ في هرم اللاهون، منذ 6 أشهر، واليوم يتم افتتاح الهرم وغرفة الدفن للجمهور، كاشفًا أنه تم اكتشاف حفريات أثرية متنوعة، موضحًا أنه سيتم تنظيم أنشطة مختلفة ستكون نقطة جذب وتُسهم في الترويج السياحي للمحافظة. وهرم اللاهون بناه الملك سنوسرت الثاني، ويتميز بأن نواته الداخلية كلها عبارة