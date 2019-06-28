غيبوبة وتلف بالمخ.. شقيقان حقنا بعضهما بأنسولين في سوهاج

تحرير:التحرير ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

صورة أرشيفية

أصيب طفل وطفلة شقيقان بحالة غيبوبة سكرية وتلف فـي خلايا المخ، فجر اليوم الجمعة، وذلك أثناء قيامهما باللهو بالمنزل، حيث قاما بحقن بعضهما بجرعات أنسولين خاصة بجدتهما بدائرة مركز جهينة، بمحافظة سوهاج، وتم نقلهما لمستشفى طهطا العام للعلاج. تلقى اللواء حسن محمود نائب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بوصول طفلين إلى مستشفى طهطا العام مصابين بـ"غيبوبة سكرية وتلف فـي خلايا المخ"، وعلى الفور أمر مدير الأمن بالانتقال لكشف أسباب الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كلًا من الطفلة "شيماء.ش" 10 سنوات، والطفل "صابر.ش.ح" 9 سنوات، ويقيمان بناحية جهينة الشرقية دائرة المركز إلى مستشفى طهطا العام مصابين بـ"غيبوبة سكرية وتلف فـي خلايا المخ". وبسؤال والدتهما "هدي ع ش ع" 31 عاما، ربة منزل قالت إنه أثناء قيام نجليها باللهو بالمنزل قاما بحقن بعضهما