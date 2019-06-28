جريمة

غيبوبة وتلف بالمخ.. شقيقان حقنا بعضهما بأنسولين في سوهاج

تحرير:التحرير ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب طفل وطفلة شقيقان بحالة غيبوبة سكرية وتلف فـي خلايا المخ، فجر اليوم الجمعة، وذلك أثناء قيامهما باللهو بالمنزل، حيث قاما بحقن بعضهما بجرعات أنسولين خاصة بجدتهما بدائرة مركز جهينة، بمحافظة سوهاج، وتم نقلهما لمستشفى طهطا العام للعلاج. تلقى اللواء حسن محمود نائب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بوصول طفلين إلى مستشفى طهطا العام مصابين بـ"غيبوبة سكرية وتلف فـي خلايا المخ"، وعلى الفور أمر مدير الأمن بالانتقال لكشف أسباب الحادث.
وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كلًا من الطفلة "شيماء.ش" 10 سنوات، والطفل "صابر.ش.ح" 9 سنوات، ويقيمان بناحية جهينة الشرقية دائرة المركز إلى مستشفى طهطا العام مصابين بـ"غيبوبة سكرية وتلف فـي خلايا المخ". وبسؤال والدتهما "هدي ع ش ع" 31 عاما، ربة منزل قالت إنه أثناء قيام نجليها باللهو بالمنزل قاما بحقن بعضهما
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سهرة حمراء وفتاة مذبوحة.. جريمة 6 الصبح في العمرانية

السادسة صباح اليوم الجمعة، بدت الأجواء طبيعية بشارع المستشفى الشهير في منطقة العمرانية، غربي محافظة الجيزة، حركة المارة منخفضة -حيث يوم عطلة رسمية- يقطع حالة الصمت صوت عجلات السيارات ونباح الكلاب على فترات متباعدة، حتى فوجئ الأهالي بتوافد رتل أمني من سيارات الشرطة يتوقف في أحد الشوارع الجانبية، تساؤلات عدة تلوح في الأفق ترددها ألسنة الحضور قابلها أحد رجال المباحث من قسم شرطة العمرانية بإجابة مقتضبة "فيه جريمة قتل هنا.. لو سمحت عاوزين نشوف شغلنا".
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للهروب من الحر.. غرق طفل في «البحر الصغير» بالدقهلية

لقى طفل عمره 14 عامًا، اليوم الجمعة، مصرعه غرقا في مياه ترعة البحر الصغير، عند قرية كفر مؤمن التابعة لمحافظة الدقهلية، حيث نزل إلى مياه الترعة بهدف السباحة والهروب من حرارة الجو، ولعدم تمكنه من السباحة جرفه تيار المياه وغرق، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى ضباط القسم بغرق طفل في المياه، ووصوله إلى مستشفى دكرنس جثة هامدة.
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سرقة وغنم.. حل لغز قتيل «سيكم» بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من كشف غموض واقعة العثور على جثة عجوز، في بداية العقد السابع من العمر، مشنوقًا داخل مزرعة أغنام بناحية «سيكم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس؛ حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد عمال المزرعة، والذي استعان بثلاثة أشخاص، بينهم شقيقه، بسبب خلافات مالية بينه وبين المجني عليه، حيث كان يهدف لسرقة ماشية من المزرعة إلا أن الأمر انتهى بجريمة قتل اقترنت بسرقة أغنام ومُعدات من المزرعة.
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محلات وسيارة متفحمة.. آخر ما تبقى من «حريق الهرم»

يسابق رجال الحماية المدنية الوقت للانتهاء من عملية التبريد بموقع حريق هائل اندلع صباح اليوم الجمعة بمعرض ملابس "سنتر" وملاهي لألعاب الأطفال بشارع العريش في منطقة الهرم الواقعة في قطاع الغرب؛ حرصا على عدم تجدد الحريق مرة أخرى، كما وجه مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بترك سيارة إطفاء بمكان الواقعة؛ لمراقبة الأوضاع والتدخل حال حدوث أي أمور طارئة، لا سيما مع طقس حار مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة وسط مخاوف من تجدد اشتعال النيران بسبب حالة الطقس.
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بسبب فيسبوك.. شقيقان يطعنا نجل خالهما في قليوب

تعدى شقيقان على نجل خالهما في قليوب، اليوم الإثنين، بسلاح أبيض "كتر"، إثر نشوب مشاجرة بينهما، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة قليوب بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية ميت حلفا – دائرة المركز، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "م. ج. ش." 16 عامًا، طالب مصاب بجرح نافذ بالفخذ الأيسر وجرح بالجانب الأيسر، وتم نقله لمستشفى قليوب التخصصى وحجزه للعلاج.
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«جثة في البير».. جريمة «نسمة والعشيق» في الخيام

أوقف سيارته على حافة الرصيف، أخفض زجاجها ناحيته قليلا، مد يده على التابلوه وأخرج سيجارة كتب عليها أن تحترق، نظر من النافذة يستنشق هواء آخر الليل، نظرة خاطفة تأمل فيها شكل الغيوم التي تنذر بالمطر، ثمة تفكير في حياته لم يدم طويلا، سنين عمره تتسرسب، سفر ومشاوير وعمل ليل نهار، لا جديد يضيف للحياة البهجة ويكسر ملل روتينها، أخذ نفسا عميقا، دخان كثيف يخرج على شكل دوائر اقتحمت الظلام من حوله، مال برأسه على كرسيه، تذكر فتاة رآها في قريته قد وقع في غرامها من نظرة عين، لا يعرف حتى اسمها، ولكن ملامحها باتت محفورة في عقله كالطريق الذي يحفظ دروبه عن ظهر قلب.
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ضبط 7 أشخاص تداولوا امتحانات الثانوية عبر الإنترنت

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على 7 أشخاص لقيامهم بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، والترويج لبيع سماعات لتسهيل عملية الغش، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة تداول أسئلة وأجوبة إمتحانات الثانوية العامة عبر شبكة "الإنترنت". كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، قد نجحت في ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة "البلينا" ودائرة قسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج، لقيامهم بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة.
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زهقت من عياها.. فلاح يعذب زوجته حتى الموت

أصوات صراخ واستغاثات تتعالى من منزل "غادة" في العقد الثالث من عمرها، وأم لثلاث بنات أكبرهن في الصف الأول الإعدادي، بقرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية، حتى لقيت مصرعها ضحية عنف زوجها وتكرار تعديه عليها بالضرب والطرد من المنزل، بسبب رفضه تحمل مصاريف البيت أو تحمل تكاليف علاج تعذيبها له، وأمام صبرها وتضحيتها لاستمرار الأسرة، لم يتحمل إعياءها بسببه وتحول إلى قاتل شريكة حياته، وترك ذكرى سيئة لبناته الثلاث اللاتي لن ينسين المشهد الأخير في حياة والدتهن على يده.
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