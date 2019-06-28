إيرادات أفلام عيد.. محمد حسين يتذيل القائمة

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

محمد حسين

يواصل فيلم "الممر" تقدمه في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الرابع عشر على التوالي، إذ حقق أمس الخميس، إيرادا بلغ مليونا و264 ألفًا و236 جنيهًا. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

ويستمر تراجع فيلم "كازابلانكا" للمركز الثاني، محققا أقل من مليون، إذ حصد 909 آلاف و992 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل، من إخراج بيتر ميمي. وفي المركز الثالث، فيلم "سبع البرمبة" بإيراد 460 ألفًا و469 جنيهًا.، وهو من بطولة