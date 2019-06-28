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إيرادات أفلام عيد.. محمد حسين يتذيل القائمة

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
محمد حسين
محمد حسين
يواصل فيلم "الممر" تقدمه في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الرابع عشر على التوالي، إذ حقق أمس الخميس، إيرادا بلغ مليونا و264 ألفًا و236 جنيهًا. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
ويستمر تراجع فيلم "كازابلانكا" للمركز الثاني، محققا أقل من مليون، إذ حصد 909 آلاف و992 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل، من إخراج بيتر ميمي. وفي المركز الثالث، فيلم "سبع البرمبة" بإيراد 460 ألفًا و469 جنيهًا.، وهو من بطولة
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ياسمين-عبد العزيز (1)

فنانات «خطافين رجالة».. ياسمين عبدالعزيز آخر ضحية

من الثابت في مجتمعاتنا الشرقية أن تستمر العلاقة الزوجية لسنوات عديدة، تنتهي في الغالب بوفاة أحد الزوجين، إلا أن الوضع فنيا يبدو مختلفًا، وفي الوقت الذي تكون فيه بعض الزيجات الفنية ناجحة ومستمرة، فإن حالات الطلاق أكثر بكثير، ولا تنتهي في الغالب قصص الحب التي يعيشها النجوم نهايات سعيدة، وبحكم كون أصحاب تلك الحالات مشاهير، فإن الكواليس تظل لبعض الوقت على ألسنة الجمهور، وخاصة إذا ما كانت فنانة أخرى كلمة السر في الانفصال، كأن تُتهم إحداهما بأنها من وراء حدوث الطلاق، وأعادت تلك الوقائع للأذهان خبر انفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن زوجها محمد حلاوة.
Annabelle Comes Home (2)

تعرف على إيرادات Annabelle Comes Home بأول أيام عرضه

وصلت إيرادات فيلم الرعب Annabelle Comes Home إلى 3.5 مليون دولار، في أول ليالي عرضه، ومن المقرر أن تصل إيرادات الفيلم إلى 30 مليون دولار على مدى الأيام الخمسة الأولى، وفق ما نشره موقع مجلة "فارايتي". ويعتبر الفيلم هو الجزء الثالث الذي يتحدث عن الدمية، وذلك بعد فيلمي Annabelle عام 2014، وAnnabelle: Creation عام 2017، بينما يحتل المركز السابع في سلسلة أعمال Conjuring Universe، وهو من إنتاج شركة Warner Bros، ومن تأليف جيمس وان، وإخراج جاري دوبرمان في تجربته الإخراجية الأولى.
ناهد-السباعي (3)

أزمات ناهد السباعي.. مايوه وتصريح جريء وإلغاء زفافها

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها صورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تظهر فيها على أحد الشواطئ بـ"المايوه"، وعلقت عليها بالإنجليزية قائلة: "استمتع على الشاطئ"، ويبدو أنها لم تكن تتوقع الانتقادات الكثيرة التي وُجهت إليها بسبب الصورة، ولكنها لم تهتم بذلك، وردّت "ناهد" على تعليق ينتقد إطلالتها، قائلة: "والنبي يا جماعة أي نقد بناء أرجوكم، لكن حساب الملكين ده مش طبيعي، سيبوني أتحاسب مرة واحدة بس عند ربنا". وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الفنانة الجدل، فلها العديد من الأزمات والتصريحات الجريئة، ومنها:
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الــممر (2)

إيرادات أفلام العيد.. «الممر» أقل من مليون لأول مرة

يواصل فيلم "الممر" تصدره في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الثالث عشر على التوالي، رغم تحقيقه أمس الأربعاء، إيرادا قلّ عن مليون جنيه لأول مرة منذ بدء الموسم، حيث بلغ 604 آلاف و412 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
كازابلانكا (1)

أفلام العيد في 20 يوما| كازابلانكا الأول بـ58 مليونا

ما زالت المنافسة قائمة بين أفلام موسم عيد الفطر السينمائي، وهي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وبعد مرور 3 أسابيع منذ طرح هذه الأفلام في دور العرض السينمائية، جاءت الإيرادات الإجمالية لصالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بإيرادات وصلت إلى 58 مليونا و869 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل، وهو تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور و"سينرجي فيلمز".
فيلم-الممر

إيرادات أفلام العيد.. الممر يتصدر وكازابلانكا يتراجع

يواصل فيلم "الممر" تقدمه في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الثاني عشر على التوالي، إذ حقق أمس الثلاثاء، إيرادا بلغ مليونا و160 ألفا و751 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
كازابلانكا (1)

إيرادات أفلام العيد|كازابلانكا أقل من مليون لأول مرة

يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الحادي عشر على التوالي، إذ حقق أمس الإثنين، إيرادا بلغ مليونا و138 ألفا و737 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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