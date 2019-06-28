حرمان ميلان من المشاركة في الدوري الأوروبي

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

ميلان

قررت محكمة التحكيم الرياضي حرمان نادي ميلان الإيطالي من المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وذلك بسبب خرقه قواعد اللعب المالي النظيف، ليأتي ذلك القرار داعما للقرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ومن ثم يتم حرمان الروسونيري من المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وهي المسابقة التي تأهل إليها بعد احتلاله المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وفشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفارق نقطة واحدة عن الغريم إنتر، وذلك بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وعوقب ميلان الموسم الماضي أيضًا بالحرمان من المشاركة في الدوري الأوروبي لمدة عامين قبل أن يستأنف على تلك العقوبة ويشارك في الدوري الأوروبي الذي ودعه من دور المجموعات. وفي شهر أبريل الماضي، أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقات أثبتت خرق ميلان قواعد اللعب المالي النظيف، وتمت معاقبته من جديد وتأكيد

وعوقب ميلان الموسم الماضي أيضًا بالحرمان من المشاركة في الدوري الأوروبي لمدة عامين قبل أن يستأنف على تلك العقوبة ويشارك في الدوري الأوروبي الذي ودعه من دور المجموعات.



وفي شهر أبريل الماضي، أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقات أثبتت خرق ميلان قواعد اللعب المالي النظيف، وتمت معاقبته من جديد وتأكيد العقوبة اليوم.



وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على ألا تزيد خسائر الأندية على 27 مليون جنيه إسترليني على مدار 3 سنوات، ويرى اليويفا أن ميلان خرق ذلك بإنفاق 200 مليون إسترليني على الانتقالات في الفترة بين عامي 2015 و2017.



وبذلك يشارك روما مباشرة في دور المجموعات من الدوري الأوروبي بدلا من ميلان، بينما يخوض تورينو الأدوار التمهيدية في المسابقة.