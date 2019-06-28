رياضة

حرمان ميلان من المشاركة في الدوري الأوروبي

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
ميلان
ميلان
قررت محكمة التحكيم الرياضي حرمان نادي ميلان الإيطالي من المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وذلك بسبب خرقه قواعد اللعب المالي النظيف، ليأتي ذلك القرار داعما للقرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ومن ثم يتم حرمان الروسونيري من المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وهي المسابقة التي تأهل إليها بعد احتلاله المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وفشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفارق نقطة واحدة عن الغريم إنتر، وذلك بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وعوقب ميلان الموسم الماضي أيضًا بالحرمان من المشاركة في الدوري الأوروبي لمدة عامين قبل أن يستأنف على تلك العقوبة ويشارك في الدوري الأوروبي الذي ودعه من دور المجموعات. وفي شهر أبريل الماضي، أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقات أثبتت خرق ميلان قواعد اللعب المالي النظيف، وتمت معاقبته من جديد وتأكيد
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فرجاني-ساسي-منتخب-تونس (1)

ساسي يواصل الغياب عن التشكيل الأساسي لتونس في الكان

أعلن المدرب الفرنسي لمنتخب تونس ألان جيريس، عن تشكيل نسور قرطاج التي تستعد لمواجهة مالي اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، وأجرى جيريس العديد من التغييرات في التشكيل الأساسي الذي واجه أنجولا في الجولة الأولى في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث أخرج حارس نسور قرطاج فاروق بن مصطفى وأشرك بدلًا منه معز حسن، إلى جانب إشراك الثنائي طه ياسين الخنيسي وأنيس البدري بدلًا من يوسف المساكني ورامي البدوي.
بايرن-ميونخ

رابطة الدوري الألماني تعلن جدول مباريات البوندسليجا

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، جدول مباريات الدوري لموسم 2019- 2020، الذي يفتتح بلقاء بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري، أمام هرتا برلين في 16 أغسطس المقبل. وبعد خوض المباراة الأولى أمام هرتا برلين، يحل بايرن ميونيخ في المرحلة الثانية ضيفًا على شالكه، وصيف بطل الدوري الألماني (بوندسليجا) عام 2018. وكذلك يستهل بوروسيا دورتموند مشواره في الموسم الجديد على ملعبه، حيث يستضيف أوجسبورج في المرحلة الأولى، لكنه سيحل ضيفا على كل من شالكه وبايرن ميونيخ في أواخر أكتوبر ومنتصف نوفمبر المقبلين.
جريزمان

برشلونة يبدأ التحرك لضم أنطوان جريزمان

بات النجم الفرنسي أنطوان جريزمان على مقربة شديدة من الانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، إذ بدأ العملاق الكتالوني المحادثات بالفعل مع أتلتيكو مدريد، وذلك بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، وأعلن النجم الفرنسي رحيله عن الروخيبلانكوس في شهر مايو الماضي، بعد 5 سنوات قضاها في صفوف الفريق المدريدي، وأجرت إدارة برشلونة اجتماعًا مع ممثلي الأتلتي الأسبوع الماضي في محاولة لإنهاء الصفقة، خاصة أن الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد سينخفض من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو يوم 1 يوليو المقبل.
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انتر-وميلان‎

الكرة الأوروبية تستعد لخسارة أيقونة إنتر وميلان

أشار رئيس ميلان، باولو سكالوني إلى توصله لاتفاق مع غريمه التقليدي نادي إنتر من أجل هدم الملعب التاريخي للناديين "سان سيرو" والذي يعرف أيضًا باسم "جوسيبي مياتزا"، تمهيدًا لبناء ملعب جديد، حيث من المنتظر هدم الملعب الحالي، وإنشاء ملعب جديد في نفس المكان سيتكلف قرابة الـ700 مليون يورو، على أن يكون جاهزًا لاحتضان المباريات بداية من عام 2022، وبدوره أكد أليساندرو أنتونيلو الرئيس التنفيذي لشركة إنتر أن النادي سيبني الملعب الجديد مع غريمه التقليدي، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيطالية.
بوجبا‎

بوجبا يهاتف ساري للرحيل عن مانشستر يونايتد

أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى مهاتفة متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوجبا، للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، من أجل حثه على التعاقد معه كي يعود من جديد إلى صفوف يوفنتوس، ويبدو أن النجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا، بات قريبا من الرحيل عن قلعة الأولد ترافورد هذا الصيف، بعدما صرح الأسبوع الماضي بأنه يتطلع لخوض تحدّ جديد، ويرغب بوجبا في العودة إلى اليوفي من جديد، وذلك بعد رحيله عن السيدة العجوز لصفوف الشياطين الحمر في صفقة قياسية حينها وصلت إلى 89 مليون جنيه إسترليني.
جيامباولو‎

رسميًّا.. ميلان يعلن جيامباولو مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي آي سي ميلان الإيطالي من خلال موقعه الرسمى، تعيين ماركو جيامباولو مديرا فنيا لمدة موسمين خلفا لمواطنه جينارو جاتوزو، جيامباولو فسخ تعاقده بالتراضي مع سامبدوريا، ليتولى مهمة ميلان بعقد قد يتم تجديده لموسم إضافي ثالث لينتهي في صيف 2022. وتولى المدرب الإيطالي المهمة الفنية لفرق عدة منها كالياري وسيينا وكاتانيا وتشيزينا وبيريشيا وإيمبولي، وأدار جيامباولو 324 مباراة في جميع المسابقات التى خاضها منها 270 مباراة في الدوري الإيطالي (الكالشيو).
اياكس و توتنهام نصف نهائى دورى الابطال (9)

مع اقتراب رحيله.. أياكس يحدد ثمن حكيم زياش

أكد المدير الرياضي لفريق أياكس مارك أوفر مارس، أن النجم المغربي حكيم زياش يستعد للرحيل عن الفريق هذا الصيف، ولكن هل ينتهي به المطاف بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي؟ وسبق أن صرح النجم البالغ من العمر 26 عامًا بأنه في حال قرر الرحيل إلى البريميرليج، فستكون وجهته المفضلة هي الانتقال إلى أرسنال، ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، حدد أياكس ثمن بيع جناحه الذي وصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني، ولكن مع اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضم زياش، من المنتظر أن يجد أرسنال منافسة شرسة على ضم النجم المغربي.
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