توجهات مختلفة لكبار مرشحي خلافة ماي في بريطانيا
تختلف وجهات نظر كل من بوريس جونسون وجيرمي هانت، المرشحين لشغل موقع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي خلال المستقبل القريب، بشأن العديد من الملفات السياسية
تحرير:محمود نبيل
٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
هانت وجونسون
تظهر الانقسامات الرئيسية بين فريقي بوريس جونسون وجيرمي هانت، العديد من المحاور الرئيسية التي قد تحدد نمط قيادتهم لبريطانيا في العديد من الملفات مثل خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، أو حتى الملفات السياسية الأخرى خلال المستقبل.
وخلال الفترة الماضية، اتضحت العديد من المحاور الخاصة بنمط حكم المرشحين الأبرز لخلافة تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية في المستقبل، وبالأخص في نسق الإدارة العامة لمصالح بريطانيا أو المفاوضات الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت صحيفة ذا صن البريطانية، إن جونسون وعد بأن بريطانيا ستغادر بحلول 31 أكتوبر، قائلاً: "الخروج أو أموت"، بما يؤكد أنه لن يطلب تمديد فترة التفاوض مجددًا من بروكسل خلال المستقبل القريب.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وأشار جونسون إلى أنه سيحاول الوصول إلى اتفاق جديد
وقالت صحيفة ذا صن البريطانية، إن جونسون وعد بأن بريطانيا ستغادر بحلول 31 أكتوبر، قائلاً: "الخروج أو أموت"، بما يؤكد أنه لن يطلب تمديد فترة التفاوض مجددًا من بروكسل خلال المستقبل القريب.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وأشار جونسون إلى أنه سيحاول الوصول إلى اتفاق جديد بشأن الخروج، وذلك بعيدًا عن إيرلندا الشمالية، ولكنه أكد حال فشله في ذلك فإن الخيار الأول والأخير بالنسبة له سيكون الخروج من اليورو دون صفقة.
وقال جونسون: "إذا لم يتم ذلك، سنترك الاتحاد الأوروبي تبعًا لشروط منظمة التجارة العالمية، ولن ندفع فاتورة الانفصال البالغة 39 مليار جنيه إسترليني، ونحن مستعدون لذلك تمامًا".
وعلى الناحية الأخرى، كان هانت أكثر ليونة، حيث أكد هانت أنه قد يغادر بدون صفقة، ولكن ذلك ليس خياره المفضل، مشددًا على أنه سيحاول أيضًا تغيير قواعد اتفاقية الانسحاب، لكنه يقول إن خلفية عمله كوزير للخارجية تجعله مفاوضًا أفضل.
ولم يستبعد هانت تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مجددًا، وإن كان يرى الخروج في 31 أكتوبر المقبل خيارا مثاليا بالنسبة لبريطانيا في الوقت الحالي.
ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريًا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين
وعلى مستوى ملف الضرائب، قال جوسنون الذي يعد المرشح الأبرز، إنه يريد تخفيض الضرائب على الشعب البريطاني في حال توليه السلطة، كما يريد بوريس أيضًا إثارة النقطة الخاصة بالنفقات التأمينية الوطنية التي يجب على البريطانيين ذوي الأجور المنخفضة أن يبدأوا في دفعها، لكنه لم يوضح التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.
ويرى هانت أن تخفيض ضريبة الشركات سيجذب المزيد من الشركات إلى بريطانيا، حيث يعتزم خفضها إلى 12.5%، مما يحول بريطانيا إلى "وادي السيليكون الجديد" و"مركز للابتكار"، مشددًا على ضرورة مساعدة الشركات الأصغر من حيث القدرات المالية.
وخلال مناقشتهما الإنفاق، أكد بوريس جونسون أنه سيبحث توفير الأموال اللازمة لتجنيد 20 ألف شرطي إضافي، فيما قال هانت الذي يشغل منصب وزير الخارجية إنه يريد إنفاق 15 مليار جنيه إسترليني إضافي على الدفاع إذا أصبح رئيسًا للوزراء.
وناقش الجانبان مسألة الهجرة، حيث كشف بوريس عن خططه لوضع نظام هجرة قائم على النقاط، مثلما كان الحال في أستراليا، حيث ستسهم عوامل مثل معرفة اللغة الإنجليزية ومستوى التعليم وغيرها في التحكم بحظوظهم في الفوز بفرصة البقاء في بريطانيا.
إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر
وقال إن نظام الهجرة سيكون "عادلا" للأشخاص الذين يعيشون بالفعل في بريطانيا، والذين يجب ألا يعانون من نقص الأجور أو فرص العمل، خاصة أن هذه هي الإشكاليات التي تواجه المجتمع البريطاني بشكل عام.
ومن جانبه، تعهد هانت بتقليص مستويات الهجرة إلى عشرات الآلاف، وهو ما التزمت به تيريزا ماي طوال فترة وجودها في الحكومة، واعدًا بمراجعة الأجور الممنوحة للبريطانيين بما يمنحهم القدرة على البقاء في بؤرة اهتمام الحكومة.