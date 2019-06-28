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توجهات مختلفة لكبار مرشحي خلافة ماي في بريطانيا

تختلف وجهات نظر كل من بوريس جونسون وجيرمي هانت، المرشحين لشغل موقع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي خلال المستقبل القريب، بشأن العديد من الملفات السياسية
تحرير:محمود نبيل ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
هانت وجونسون
هانت وجونسون
تظهر الانقسامات الرئيسية بين فريقي بوريس جونسون وجيرمي هانت، العديد من المحاور الرئيسية التي قد تحدد نمط قيادتهم لبريطانيا في العديد من الملفات مثل خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، أو حتى الملفات السياسية الأخرى خلال المستقبل. وخلال الفترة الماضية، اتضحت العديد من المحاور الخاصة بنمط حكم المرشحين الأبرز لخلافة تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية في المستقبل، وبالأخص في نسق الإدارة العامة لمصالح بريطانيا أو المفاوضات الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت صحيفة ذا صن البريطانية، إن جونسون وعد بأن بريطانيا ستغادر بحلول 31 أكتوبر، قائلاً: "الخروج أو أموت"، بما يؤكد أنه لن يطلب تمديد فترة التفاوض مجددًا من بروكسل خلال المستقبل القريب. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وأشار جونسون إلى أنه سيحاول الوصول إلى اتفاق جديد
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الصين-تطلق-قطار-فائق-السرعة (1)

أكثر راحة وأقل اهتزازًا.. قطار صيني أسرع من الطائرة

كشفت الصين، مؤخرا، عن مشروع لإقامة قطار "مغناطيسي" يمكنه أن يسير بسرعة تتجاوز 600 كيلومتر في الساعة، وهذا يعني أنه سيضاهي سرعة النقل الجوي. وحسب ما نقل موقع "إيجا تايمز"، فإن هذا القطار السريع سيعتمد على ما يعرف بتقنية "التعليق المغناطيسي"، التي ترفع المركبة وتقوم بدفعها، على نحو مختلف. وأضاف المصدر أن هذه الطريقة القائمة على الدفع المغناطيسي، تحل المشاكل التي تحصل عادة في القطارات التقليدية، مثل مشكلة الاحتكاك بين العجلات والسكك الحديدية، حسب "سكاي نيوز عربية".
أكرم-إمام-أوغلو

قاهر مرشح أردوغان بانتخابات إسطنبول يتسلم مهام منصبه (فيديو)

تسلم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مهامه رسميا، اليوم الخميس، في احتفال ببلدية المدينة، وبحضور عدد كبير من مناصريه، بحسب "سكاي نيوز". وأظهرت الصور الأولى تسلم المرشح عن حزب الشعب الجمهوري لوثيقة بلدية إسطنبول الكبرى، ليستلم رسميا رئاسة البلدية، بعد انتصاره بالانتخابات المعادة هذا الأسبوع. وأظهرت نتائج انتخابات الأحد، فوزا كبيرا لإمام أوغلو (49 عاما) الذي بات بالنسبة لمراقبين النجم الصاعد على المسرح السياسي التركي، والقادر على منافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2023.
الشرطة-الفرنسية (3)

المسلح طليقا.. تفاصيل إطلاق نار خارج مسجد بفرنسا

قالت الشرطة الفرنسية إن شخصين أصيبا في إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست غرب البلاد، اليوم الخميس رغم عدم وجود مؤشرات عن استهداف المصلين، بحسب وكالة "رويترز". وأوضح المدعي في بريست جان فيليب ريكابي، أن المسلح أطلق النار عند مغادرة الناس المسجد في منطقة بونتانزين المجاورة للمدينة. وأكد ريبابي في تصريح لـ"رويترز"، أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان إطلاق النار كان لدوافع دينية أو لدوافع أخرى غير معروفة. وذكرت محطة فرانس 3 التلفزيونية العامة أن المسلح لا يزال طليقا.
الشرطة-الفرنسية

إصابة شخصين في إطلاق نار خارج مسجد بفرنسا

قالت الشرطة الفرنسية إن شخصين أصيبا في إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست غرب البلاد، اليوم الخميس، رغم عدم وجود مؤشرات عن استهداف المصلين، بحسب "رويترز". وذكرت محطة فرانس 3 التليفزيونية العامة أن المسلح لا يزال طليقا. وأفادت مصادر، في 16 يونيو الجاري، أن جنديا فرنسيا، أطلق النار على رجل كان يهدد الدورية التي كان في عدادها بسكين داخل حرم المستشفى العسكري في مدينة ليون في الوسط الشرقي للبلاد. وجرت وقائع الحادثة، عندما شوهد رجل "يرتدي جلابية" داخل حرم مستشفى ديجينيت الواقع في الدائرة الثالثة للمدينة.
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حزب المحافظين

23 يوليو.. إعلان اسم رئيس وزراء بريطانيا الجديد

صرح حزب المحافظين البريطاني، بأنه سيتم إعلان اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، يوم 23 يوليو المقبل، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. ونشر موقع "بي بي سي" بالعربية، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان "لماذا درس معظم رؤساء الحكومات البريطانية في جامعة أوكسفورد؟"، يسلط فيه الضوء على من سيحكم بريطانيا ليحل أزمة "البريكست"، بعد أن قررت تيريزا ماي الاستقالة من منصبها كرئيس للحكومة البريطانية وحزب المحافظين، لتبدأ رحلة البحث عمن سيتولى مسؤولية بريطانيا، وفي السباق على زعامة الحزب وبالتالي رئاسة الحكومة.
جيرمي هانت وبوريس جونسون

جونسون VS هانت.. «البريكست» يهيمن على سباق خلافة ماي

يقع مستقبل بريطانيا الآن في أيدي 0.2% من سكانها، حيث سيقضي المرشحان الأخيران الراغبان في الفوز بمنصب تيريزا ماي كرئيس للوزراء، هذه الأيام في محاولة الفوز بأصوات 160 ألف عضو من أعضاء حزب المحافظين الحاكم، وسيتولى الفائز منهما رئاسة الحزب على الفور، وسيشكل حكومته لإدارة البلد الذي يضم 66 مليون مواطن. وانتهت مساء أمس الخميس، الجولة الخامسة من سلسلة من التصويتات الأولية لتصفية المرشحين لرئاسة الحزب إلى مرشحين اثنين فقط، أدلى فيها نواب الحزب في مجلس العموم بأصواتهم، وأسفرت عن حصول بوريس جونسون على المركز الأول بـ160 صوتا، وبعده جيريمي هانت 77 صوتا.
حزب-المحافظين البريطانى

يوم الحسم.. بريطانيا تختار آخر مرشحين لخلافة ماي

اليوم سيسدل الستار على الجولات الأولية من انتخابات قيادة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، والتي وصل عدد المتنافسين فيها إلى 3 مرشحين فقط، بعد أن بدأت بـ10 مرشحين أعلنوا رغبتهم في الفوز بمنصب رئيس وزراء البلاد، بعد أن أعلنت تيريزا ماي استقالتها من المنصب في مايو الماضي. حيث من المقرر أن تعقد اليوم آخر جولتين، التي يصوت فيها أعضاء الحزب بمجلس العموم لاختيار المرشحين الأخيرين اللذين سيتنافسان في اقتراع يشارك فيه كل أعضاء الحزب، ففي الواحدة مساءً بتوقيت بريطانيا عقدت الجولة الرابعة من التصويت، على أن تعقد الجولة الخامسة والأخيرة في السادسة مساءً.
بوريس-جونسون

قبل ثالث جولة.. جونسون يتصدر سباق زعامة بريطانيا

تبدأ اليوم، الجولة الثالثة من الانتخابات الداخلية لحزب المحافظين البريطاني، لاختيار زعيم جديد للحزب، ورئيس وزراء، عقب تقديم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها في وقت سابق من شهر مايو الماضي، وسيتم استبعاد مرشح آخر من السباق اليوم، في جولات تقليص عدد المرشحين. وكانت الجولة الثانية التي عقدت أمس الثلاثاء، قد انتهت باستبعاد دومينيك راب الذي حصل على 30 صوتا فقط، أقل من الحد الأدنى اللازم للاستمرار في السباق 33 صوتا، وأعلن دعمه لبوريس جونسون الذي تصدر الجولة الثانية من السباق بحصوله على 126 صوتا.
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