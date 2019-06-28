توجهات مختلفة لكبار مرشحي خلافة ماي في بريطانيا

تختلف وجهات نظر كل من بوريس جونسون وجيرمي هانت، المرشحين لشغل موقع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي خلال المستقبل القريب، بشأن العديد من الملفات السياسية

تحرير:محمود نبيل ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

هانت وجونسون

تظهر الانقسامات الرئيسية بين فريقي بوريس جونسون وجيرمي هانت، العديد من المحاور الرئيسية التي قد تحدد نمط قيادتهم لبريطانيا في العديد من الملفات مثل خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، أو حتى الملفات السياسية الأخرى خلال المستقبل. وخلال الفترة الماضية، اتضحت العديد من المحاور الخاصة بنمط حكم المرشحين الأبرز لخلافة تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية في المستقبل، وبالأخص في نسق الإدارة العامة لمصالح بريطانيا أو المفاوضات الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية، إن جونسون وعد بأن بريطانيا ستغادر بحلول 31 أكتوبر، قائلاً: "الخروج أو أموت"، بما يؤكد أنه لن يطلب تمديد فترة التفاوض مجددًا من بروكسل خلال المستقبل القريب. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وأشار جونسون إلى أنه سيحاول الوصول إلى اتفاق جديد