الأرصاد: غدًا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:الصغرى العظمىالقاهرة 25 36 شبين الكوم 24 35طنطا 25 34دمنهور 24 32الإسكندرية 25 31بلطيم 24 31مطروح 23 30السلوم 24 31سيوة 23 38بورسعيد 25