يونس تعليقًا على العفو عن وردة: «خسرنا كل حاجة»

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

عمرو وردة

فتح أيمن يونس، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، والمحلل الرياضي بقناة تايم سبورت، النار على مسؤولي اتحاد الكرة، وذلك بعد عودة عمرو وردة، نجم الفراعنة، إلى معسكر المنتخب بعد ساعات من استبعاده على خلفية فيديو فاضح متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علمًا بأن نجوم المنتخب الوطني، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة، أعلنوا دعمهم لعمرو وردة، وطالبوا بعودته، بعدما اعترضوا على قرار إقصائه من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "التلاعب بمشاعر وفكر مجتمعنا البسيط بالصواب والخطأ على حسب الأهواء والأغراض، وتتويه الناس في متاهات وجهات النظر وحساباتها، والأجدد صناعة التعاطف على حساب المبادئ على حساب الأصول وعلى حساب الأخلاق وعلى حساب التربية.. كده إحنا خسرنا كل