أوباميانج يوافق على الرحيل إلى مانشستر يونايتد

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

بيير إيميريك أوباميانج

يبدو أن جماهير أرسنال على موعد مع تلقي صدمة جديدة، وذلك بعدما أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى موافقة مهاجم الفريق الجابوني بيير إيميريك أوباميانج على الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد، لتعويض الرحيل المنتظر للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ليعيد للأذهان من جديد رحيل مهاجم الفريق السابق روبن فان بيرسي إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2012، وأنهى أوباميانج الموسم الماضي في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا مناصفةً مع كل من محمد صلاح وساديو ماني.

وتعاقد أرسنال مع أوباميانج في شهر يناير من عام 2018 من صفوف بروسيا دورتموند الألماني مقابل 54 مليون جنيه إسترليني. وتمكن المهاجم الجابوني من تسجيل 41 هدفًا في 65 مباراة خاضها مع المدفعجية، ومن ثم لن يقبل أرسنال رحيله بأقل من المبلغ الذي دفعه لدورتموند منذ 18 شهرًا لضمّه. وبحسب الصحيفة البريطانية،

وتعاقد أرسنال مع أوباميانج في شهر يناير من عام 2018 من صفوف بروسيا دورتموند الألماني مقابل 54 مليون جنيه إسترليني.



وتمكن المهاجم الجابوني من تسجيل 41 هدفًا في 65 مباراة خاضها مع المدفعجية، ومن ثم لن يقبل أرسنال رحيله بأقل من المبلغ الذي دفعه لدورتموند منذ 18 شهرًا لضمّه.



وبحسب الصحيفة البريطانية، ترتبط تلك الصفقة بشكل كبير بمستقبل روميلو لوكاكو، خاصة أن الكثير من التقارير ربطت اسمه في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى صفوف إنتر الإيطالي لمدة عامين على سبيل الإعارة مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني.



ويرفض مانشستر يونايتد هذا العرض، إذ يرغب الشياطين الحمر في بيع المهاجم البلجيكي بصورة نهائية مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 75 و80 مليون جنيه إسترليني.