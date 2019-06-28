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أكثر راحة وأقل اهتزازًا.. قطار صيني أسرع من الطائرة

تحرير:التحرير ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م
قطار صيني
قطار صيني
كشفت الصين، مؤخرا، عن مشروع لإقامة قطار "مغناطيسي" يمكنه أن يسير بسرعة تتجاوز 600 كيلومتر في الساعة، وهذا يعني أنه سيضاهي سرعة النقل الجوي. وحسب ما نقل موقع "إيجا تايمز"، فإن هذا القطار السريع سيعتمد على ما يعرف بتقنية "التعليق المغناطيسي"، التي ترفع المركبة وتقوم بدفعها، على نحو مختلف. وأضاف المصدر أن هذه الطريقة القائمة على الدفع المغناطيسي، تحل المشاكل التي تحصل عادة في القطارات التقليدية، مثل مشكلة الاحتكاك بين العجلات والسكك الحديدية، حسب "سكاي نيوز عربية".
ولا تكمن مزايا القطار في السرعة فقط، إذ يتوقع أن يكون القطار الجديد، أكثر راحة للمسافرين، لأنه سيتحرك بضجيج أقل، وسيكون أقل اهتزازا من المقصورات الحالية. وأورد تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن الصين تملك شبكة قوية من قطارات "التعليق المغناطيسي"، ففي الوقت الحالي، تسير رحلات بقطار تصل سرعته إلى 431
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ترامب يُعلن: وقف الرسوم الجمركية على المكسيك

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