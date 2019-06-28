ألمانيا تحسم موقف الثنائي وبرنامج بدني لثلاثي الأهلي

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

تدريبات الأهلي

قال الجهاز الفني للنادي الأهلي إن التقارير الطبية التي سيعود بها سعد سمير وكريم نيدفيد، لاعبا الفريق، من ألمانيا، تحسم موعد انتظامهما في التدريبات الجماعية. وأضاف الجهاز الفني أن الثنائي سيعود بتقرير طبي وافٍ؛ لاستكمال تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة، وأيضا لتحديد موعد انتظامهما بشكل تدريجي في تدريبات الفريق، علمًا بأن سعد سمير يعاني من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، في حين أجرى كريم نيدفيد جراحة غضروف الركبة في ألمانيا.

كما وضع الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي برنامجا بدنيا خاصا لثلاثي الفريق علي معلول وصلاح محسن وناصر ماهر، المقرر انتظامهم قريبا في التدريبات الجماعية للفريق. وكان الجهاز الفني قد منح الثلاثي راحة سلبية إضافية من التدريبات على أن ينتظم الثنائي ناصر ماهر وصلاح محسن في تدريبات الفريق غدا السبت، بينما

كما وضع الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي برنامجا بدنيا خاصا لثلاثي الفريق علي معلول وصلاح محسن وناصر ماهر، المقرر انتظامهم قريبا في التدريبات الجماعية للفريق.



وكان الجهاز الفني قد منح الثلاثي راحة سلبية إضافية من التدريبات على أن ينتظم الثنائي ناصر ماهر وصلاح محسن في تدريبات الفريق غدا السبت، بينما ينتظم علي معلول في التدريبات خلال الـ48 ساعة المقبلة.



ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء غدٍ السبت بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي.



يذكر أن الأهلي يستعد للسفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل؛ لخوض معسكر إعداد هناك استعدادًا للمرحلة المقبلة.

