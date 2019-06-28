رياضة

ألمانيا تحسم موقف الثنائي وبرنامج بدني لثلاثي الأهلي

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
قال الجهاز الفني للنادي الأهلي إن التقارير الطبية التي سيعود بها سعد سمير وكريم نيدفيد، لاعبا الفريق، من ألمانيا، تحسم موعد انتظامهما في التدريبات الجماعية. وأضاف الجهاز الفني أن الثنائي سيعود بتقرير طبي وافٍ؛ لاستكمال تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة، وأيضا لتحديد موعد انتظامهما بشكل تدريجي في تدريبات الفريق، علمًا بأن سعد سمير يعاني من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، في حين أجرى كريم نيدفيد جراحة غضروف الركبة في ألمانيا.
كما وضع الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي برنامجا بدنيا خاصا لثلاثي الفريق علي معلول وصلاح محسن وناصر ماهر، المقرر انتظامهم قريبا في التدريبات الجماعية للفريق. وكان الجهاز الفني قد منح الثلاثي راحة سلبية إضافية من التدريبات على أن ينتظم الثنائي ناصر ماهر وصلاح محسن في تدريبات الفريق غدا السبت، بينما
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فرجاني-ساسي-منتخب-تونس (1)

ساسي يواصل الغياب عن التشكيل الأساسي لتونس في الكان

أعلن المدرب الفرنسي لمنتخب تونس ألان جيريس، عن تشكيل نسور قرطاج التي تستعد لمواجهة مالي اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، وأجرى جيريس العديد من التغييرات في التشكيل الأساسي الذي واجه أنجولا في الجولة الأولى في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث أخرج حارس نسور قرطاج فاروق بن مصطفى وأشرك بدلًا منه معز حسن، إلى جانب إشراك الثنائي طه ياسين الخنيسي وأنيس البدري بدلًا من يوسف المساكني ورامي البدوي.
بايرن-ميونخ

رابطة الدوري الألماني تعلن جدول مباريات البوندسليجا

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، جدول مباريات الدوري لموسم 2019- 2020، الذي يفتتح بلقاء بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري، أمام هرتا برلين في 16 أغسطس المقبل. وبعد خوض المباراة الأولى أمام هرتا برلين، يحل بايرن ميونيخ في المرحلة الثانية ضيفًا على شالكه، وصيف بطل الدوري الألماني (بوندسليجا) عام 2018. وكذلك يستهل بوروسيا دورتموند مشواره في الموسم الجديد على ملعبه، حيث يستضيف أوجسبورج في المرحلة الأولى، لكنه سيحل ضيفا على كل من شالكه وبايرن ميونيخ في أواخر أكتوبر ومنتصف نوفمبر المقبلين.
جريزمان

برشلونة يبدأ التحرك لضم أنطوان جريزمان

بات النجم الفرنسي أنطوان جريزمان على مقربة شديدة من الانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، إذ بدأ العملاق الكتالوني المحادثات بالفعل مع أتلتيكو مدريد، وذلك بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، وأعلن النجم الفرنسي رحيله عن الروخيبلانكوس في شهر مايو الماضي، بعد 5 سنوات قضاها في صفوف الفريق المدريدي، وأجرت إدارة برشلونة اجتماعًا مع ممثلي الأتلتي الأسبوع الماضي في محاولة لإنهاء الصفقة، خاصة أن الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد سينخفض من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو يوم 1 يوليو المقبل.
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لاسارتى

عبدالحفيظ: جلسة مع لاسارتي لحسم كل الملفات

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عقد اجتماع هام غدا الأحد مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق من أجل حسم الكثير من الأمور المهمة، ومنها حسم مكان معسكر الفريق الإعدادي الخارجي وعدد من الأمور الأخرى المتعلقة بالعروض المُقدمة للاعبي للفريق وحسم قائمة الراحلين. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، فور وصوله إلى القاهرة عائدًا من إسبانيا: "سنحسم غدًا مع لاسارتي موعد معسكر الإعداد، حيص نفاضل بين مدينتي مدريد وبرشلونة ".
رمضان-صبحى (2)

عبد الحفيظ يعلق على رحيل لاسارتي وأزارو وتجديد رمضان

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأحمر، مؤكدا أنه تولى المسؤولية في ظروف صعبة للغاية، بسبب تلاحم المباريات في الموسمين الأخيرين بشكل سريع. وأضاف عبد الحفيظ، خلال تصريحاته بقناة الأهلي، أنه يعلم تمامًا أن لاسارتي افتقد إقامة فترة الإعداد والوقت الكافي لدراسة جميع جوانب الفريق هذا الموسم، لأنه تولى المهمة في منتصف الموسم، ولم يجد الفرصة لعمل ذلك بسبب توالي المباريات، مشيرًا إلى أن المنافسة في بطولات إفريقيا لها أساليب مختلفة لعدة عوامل وهذا أمر آخر افتقده المدرب.
حراس-الأهلي

حارس الأهلي يخضع لعملية ناجحة في الركبة

أجرى شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة في أحد المستشفيات بألمانيا، أمس السبت، حيث أجريت الجراحة بنجاح، حيث كان حارس الأهلي يعاني من مشاكل في الركبة خلال الأيام الماضية، أجبرته على عدم المشاركة في التدريبات الجماعية واكتفائه بخوض تدريبات خفيفة في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي بالجزيرة. وخضع إكرامي، للفحص الطبي الأحد الماضي للاطمئنان على إصابته برشح في الركبة، ليتم تحديد حاجته لإجراء جراحة الركبة وهو ما تم أمس.
لاسارتى

قناة الأهلي تعلن استمرار لاسارتي مع الفريق

أعلن أمير هشام مقدم برنامج كلام في الميديا، الذي يٌذاع عبر قناة النادي الأهلي، عن استمرار الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال الموسم المقبل، جاء ذلك خلال ظهوره على شاشة قناة النادي، قائلا: "الأهلي يجتمع حاليًا لبحث موقفه من استكمال بطولة الدوري، ولاسارتي يقدم تصوره للموسم المقبل، واللاعبين الذين يحتاجهم الفريق خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي كان من المفترض أن ينتهي الموسم الحالي لو أراد اتحاد الكرة ذلك".
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