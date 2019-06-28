جريمة

للهروب من الحر.. غرق طفل في «البحر الصغير» بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقى طفل عمره 14 عامًا، اليوم الجمعة، مصرعه غرقا في مياه ترعة البحر الصغير، عند قرية كفر مؤمن التابعة لمحافظة الدقهلية، حيث نزل إلى مياه الترعة بهدف السباحة والهروب من حرارة الجو، ولعدم تمكنه من السباحة جرفه تيار المياه وغرق، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى ضباط القسم بغرق طفل في المياه، ووصوله إلى مستشفى دكرنس جثة هامدة.
وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من انتشال الجثة، وتبين أنه يدعى "مصطفى عبده السعدني"، 14 عامًا، مقيم بقرية صان الحجر، وبفحص الجثمان تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق. وأشار شهود عيان، في التحقيقات المبدئية، إلى أن الطفل نزل إلى البحر الصغير بدافع السباحة،
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جثة

سهرة حمراء وفتاة مذبوحة.. جريمة 6 الصبح في العمرانية

السادسة صباح اليوم الجمعة، بدت الأجواء طبيعية بشارع المستشفى الشهير في منطقة العمرانية، غربي محافظة الجيزة، حركة المارة منخفضة -حيث يوم عطلة رسمية- يقطع حالة الصمت صوت عجلات السيارات ونباح الكلاب على فترات متباعدة، حتى فوجئ الأهالي بتوافد رتل أمني من سيارات الشرطة يتوقف في أحد الشوارع الجانبية، تساؤلات عدة تلوح في الأفق ترددها ألسنة الحضور قابلها أحد رجال المباحث من قسم شرطة العمرانية بإجابة مقتضبة "فيه جريمة قتل هنا.. لو سمحت عاوزين نشوف شغلنا".
اختناق- من -الغاز

غيبوبة وتلف بالمخ.. شقيقان حقنا بعضهما بأنسولين في سوهاج

أصيب طفل وطفلة شقيقان بحالة غيبوبة سكرية وتلف فـي خلايا المخ، فجر اليوم الجمعة، وذلك أثناء قيامهما باللهو بالمنزل، حيث قاما بحقن بعضهما بجرعات أنسولين خاصة بجدتهما بدائرة مركز جهينة، بمحافظة سوهاج، وتم نقلهما لمستشفى طهطا العام للعلاج. تلقى اللواء حسن محمود نائب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بوصول طفلين إلى مستشفى طهطا العام مصابين بـ"غيبوبة سكرية وتلف فـي خلايا المخ"، وعلى الفور أمر مدير الأمن بالانتقال لكشف أسباب الحادث.
القبض-على-متهم

سرقة وغنم.. حل لغز قتيل «سيكم» بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من كشف غموض واقعة العثور على جثة عجوز، في بداية العقد السابع من العمر، مشنوقًا داخل مزرعة أغنام بناحية «سيكم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس؛ حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد عمال المزرعة، والذي استعان بثلاثة أشخاص، بينهم شقيقه، بسبب خلافات مالية بينه وبين المجني عليه، حيث كان يهدف لسرقة ماشية من المزرعة إلا أن الأمر انتهى بجريمة قتل اقترنت بسرقة أغنام ومُعدات من المزرعة.
حريق-الهرم‎ (1)

محلات وسيارة متفحمة.. آخر ما تبقى من «حريق الهرم»

يسابق رجال الحماية المدنية الوقت للانتهاء من عملية التبريد بموقع حريق هائل اندلع صباح اليوم الجمعة بمعرض ملابس "سنتر" وملاهي لألعاب الأطفال بشارع العريش في منطقة الهرم الواقعة في قطاع الغرب؛ حرصا على عدم تجدد الحريق مرة أخرى، كما وجه مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بترك سيارة إطفاء بمكان الواقعة؛ لمراقبة الأوضاع والتدخل حال حدوث أي أمور طارئة، لا سيما مع طقس حار مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة وسط مخاوف من تجدد اشتعال النيران بسبب حالة الطقس.
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انتحار

معجزة.. نجاة طفل قفز من السابع وسقط على أسلاك كهرباء

فيما يعد أشبه بالمعجزة نجا طفل يبلغ من العمر 15 عاما، من الموت المحقق في الدقهلية عقب قفزه من الطابق السابع، بعمارة بميدان المحافظة بمدينة المنصورة، مساء أمس الجمعة، لوجود خلافات أسرية ومشاكل بين والديه وعدم استقرار الأسرة، سببت له حالة نفسية سيئة، فقرر صعود البرج وألقى بنفسه من علو، وسقط على أسلاك الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، وهرعت سيارة الإسعاف لنقل الطالب إلى مستشفى المنصورة الدولي، لإجراء الإسعافات اللازمة له، وتحرر المحضر.
إصابة-6-طلاب-في-حوادث-طرق-بالدقهلية

إصابة 6 طلاب «ثالثة ثانوي» في حادثين بالدقهلية

أصيب 6 طلاب بالصف الثالث الثانوي، اليوم السبت، في حادثي طريق مختلفين بمحافظة الدقهلية، حيث شهد طريق "أجا- ميت غمر" تصادم سيارة نقل مع دراجة بخارية أمام قرية فيشا بنا التابعة لمركز أجا، ما أسفر عن إصابة 4 طلاب بجروح وكسور، كما أصيب طالبان بجروح وكسور خطيرة، على أثر انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها واصطدامها في بلدورة بطريق "طلخا- شربين"، وحُرر محضران بالواقعتين، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وأخطرت الجهات التنفيذية لإعادة فتح الطرق، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
انقلاب ميكروباص في ترعة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 في انقلاب ميكروباص بالدقهلية

لقى 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 آخرين من عائلة واحدة، في حادث انقلاب ميكروباص بترعة على طريق ميت غمر أجا أمام قرية ميت معاند، إذ تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بوقوع حادث على طريق ميت غمر أجا أمام قرية ميت معاند فى وانقلاب ميكروباص فى ترعة المنصورية، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث وتبين مصرع 6 أشخاص بينهم 4 أطفال، حيث تم انتشال جثت كل من مروة هلال 25 سنة وميرفت أحمد 60 سنة وسجى محمد، ومحمد مصطفى 4 أشهر ومصطفى 3 سنوات، وملك محمد 7 سنوات، وجميعهم مقيمين بميت غمر.
غرق

«فرحة العيد ما تمت».. غرق 3 طلاب ثانوي في بحر جمصة

لقى 3 طلاب ثانوي مصرعهم، اليوم الخميس، غرقا في مياه بحر جمصة، إذ نزلوا إلى المياه هربا من حرارة الجو واحتفالا بعيد الفطر المبارك، ونظرا لعدم تمكنهم من السباحة جرفهم تيار المياه وغرقوا، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثثهم بمساعدة الأهالي. والبداية بتلقي اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية بالدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى ضباط مركز شرطة جمصة، باختفاء 3 شباب من قرى مركز شربين داخل مياه جمصة، واختفاء جثثهم داخل المياه.
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