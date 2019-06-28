للهروب من الحر.. غرق طفل في «البحر الصغير» بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

صورة أرشيفية

لقى طفل عمره 14 عامًا، اليوم الجمعة، مصرعه غرقا في مياه ترعة البحر الصغير، عند قرية كفر مؤمن التابعة لمحافظة الدقهلية، حيث نزل إلى مياه الترعة بهدف السباحة والهروب من حرارة الجو، ولعدم تمكنه من السباحة جرفه تيار المياه وغرق، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى ضباط القسم بغرق طفل في المياه، ووصوله إلى مستشفى دكرنس جثة هامدة.

وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من انتشال الجثة، وتبين أنه يدعى "مصطفى عبده السعدني"، 14 عامًا، مقيم بقرية صان الحجر، وبفحص الجثمان تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق. وأشار شهود عيان، في التحقيقات المبدئية، إلى أن الطفل نزل إلى البحر الصغير بدافع السباحة،