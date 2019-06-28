رياضة

برشلونة يبدأ التحرك لضم أنطوان جريزمان

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
بات النجم الفرنسي أنطوان جريزمان على مقربة شديدة من الانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، إذ بدأ العملاق الكتالوني المحادثات بالفعل مع أتلتيكو مدريد، وذلك بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، وأعلن النجم الفرنسي رحيله عن الروخيبلانكوس في شهر مايو الماضي، بعد 5 سنوات قضاها في صفوف الفريق المدريدي، وأجرت إدارة برشلونة اجتماعًا مع ممثلي الأتلتي الأسبوع الماضي في محاولة لإنهاء الصفقة، خاصة أن الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد سينخفض من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو يوم 1 يوليو المقبل.
ولا تزال المباحثات جارية بين الناديين، إذ يحاول برشلونة إنهاء الصفقة بثمن أقل من الذي يريده أتلتيكو مدريد، من خلال إقحام لاعب آخر في تلك الصفقة. ويرغب مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني في التعاقد مع لاعب برشلونة نيلسون سيميدو، إلا أن إدارة البارسا لا ترحب برحيل المدافع البرتغالي. وبحسب "ليكيب"، سينضم
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فرجاني-ساسي-منتخب-تونس (1)

ساسي يواصل الغياب عن التشكيل الأساسي لتونس في الكان

أعلن المدرب الفرنسي لمنتخب تونس ألان جيريس، عن تشكيل نسور قرطاج التي تستعد لمواجهة مالي اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، وأجرى جيريس العديد من التغييرات في التشكيل الأساسي الذي واجه أنجولا في الجولة الأولى في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث أخرج حارس نسور قرطاج فاروق بن مصطفى وأشرك بدلًا منه معز حسن، إلى جانب إشراك الثنائي طه ياسين الخنيسي وأنيس البدري بدلًا من يوسف المساكني ورامي البدوي.
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رابطة الدوري الألماني تعلن جدول مباريات البوندسليجا

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، جدول مباريات الدوري لموسم 2019- 2020، الذي يفتتح بلقاء بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري، أمام هرتا برلين في 16 أغسطس المقبل. وبعد خوض المباراة الأولى أمام هرتا برلين، يحل بايرن ميونيخ في المرحلة الثانية ضيفًا على شالكه، وصيف بطل الدوري الألماني (بوندسليجا) عام 2018. وكذلك يستهل بوروسيا دورتموند مشواره في الموسم الجديد على ملعبه، حيث يستضيف أوجسبورج في المرحلة الأولى، لكنه سيحل ضيفا على كل من شالكه وبايرن ميونيخ في أواخر أكتوبر ومنتصف نوفمبر المقبلين.
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ألمانيا تحسم موقف الثنائي وبرنامج بدني لثلاثي الأهلي

قال الجهاز الفني للنادي الأهلي إن التقارير الطبية التي سيعود بها سعد سمير وكريم نيدفيد، لاعبا الفريق، من ألمانيا، تحسم موعد انتظامهما في التدريبات الجماعية. وأضاف الجهاز الفني أن الثنائي سيعود بتقرير طبي وافٍ؛ لاستكمال تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة، وأيضا لتحديد موعد انتظامهما بشكل تدريجي في تدريبات الفريق، علمًا بأن سعد سمير يعاني من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، في حين أجرى كريم نيدفيد جراحة غضروف الركبة في ألمانيا.
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نيمار

نجم البرازيل: عودة نيمار لبرشلونة ستكون بمثابة صدمة

اعترف فيليبي لويز، ظهير أيسر نادي أتليتكو مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل، اليوم الخميس، بأنه سيصاب بالصدمة، إذا عاد مواطنه نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة هذا الصيف، وارتبط اسم نيمار بالعودة لبرشلونة هذا الصيف، بعد تصريح ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بعدم ممانعته في رحيل أي لاعب، وقال لويس، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أعرف حقًا ما إذا كان ذلك ممكنًا أم لا، لكنه سيكون بمثابة صدمة كبيرة لي، وتوقيع رائع لبرشلونة".
أياكس-ماتياس-دي ليخت

سان جيرمان يوجه ضربة لبرشلونة في صفقة دي ليخت

تتهافت كبرى الأندية الأوروبية على الظفر بخدمات مدافع أياكس ومنتخب هولندا ماتياس دي ليخت، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر الموسم المنقضي، وقيادته أياكس للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث بات محل اهتمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، إلا أنه يبدو قريبًا من الانضمام للفريق الباريسي في ظل قوة العرض المقدم له، وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، يعرض سان جيرمان على دي ليخت الحصول على أجر سنوي يصل إلى 20 مليون يورو مقابل 7 ملايين يورو من البرسا.
جريزمان

جريزمان.. بين محاولة يونايتد وإعلان انضمامه لبرشلونة

يسعى مانشستر يونايتد لعمل محاولة أخيرة، لخطف الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد، قبل الانتقال لصفوف برشلونة، ووفقًا لصحيفة "صن" الإنجليزية، فإن اليونايتد مستعد لجعل جريزمان الصفقة الأغلى في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي، بعرض ضخم يصل إلى 95 مليون جنيه إسترليني، حيث يضم عقد جريزمان مع أتليتكو مدريد شرطًا جزائيًا بقيمة 200 مليون يورو، يقل إلى 120 مليون يورو بدءًا من 1 يوليو المقبل، ويستطيع مانشستر يونايتد تقديم هذا المبلغ بكل سهولة من أجل ضم جريزمان، في ظل استعداد النادي لبيع لاعبيه روميلو لوكاكو وبول بوجبا.
جريزمان

مانشستر يونايتد جاهز لتقديم عرض خيالي لشراء جريزمان

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الخميس، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يستعد لتقديم عرض خيالي من أجل ضم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك رغم اقتراب برشلونة الإسباني بشكل كبير من الحصول على خدمات اللاعب. وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية عبر موقعها على الإنترنت اليوم الخميس، أن فريق الشياطين الحمر مستعد لتقديم أكبر عرض في تاريخه، وقيمته 95 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم جريزمان مهاجم منتخب الديوك في كأس العالم 2018.
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