برشلونة يبدأ التحرك لضم أنطوان جريزمان

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

أنطوان جريزمان

بات النجم الفرنسي أنطوان جريزمان على مقربة شديدة من الانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، إذ بدأ العملاق الكتالوني المحادثات بالفعل مع أتلتيكو مدريد، وذلك بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، وأعلن النجم الفرنسي رحيله عن الروخيبلانكوس في شهر مايو الماضي، بعد 5 سنوات قضاها في صفوف الفريق المدريدي، وأجرت إدارة برشلونة اجتماعًا مع ممثلي الأتلتي الأسبوع الماضي في محاولة لإنهاء الصفقة، خاصة أن الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد سينخفض من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو يوم 1 يوليو المقبل.

ولا تزال المباحثات جارية بين الناديين، إذ يحاول برشلونة إنهاء الصفقة بثمن أقل من الذي يريده أتلتيكو مدريد، من خلال إقحام لاعب آخر في تلك الصفقة. ويرغب مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني في التعاقد مع لاعب برشلونة نيلسون سيميدو، إلا أن إدارة البارسا لا ترحب برحيل المدافع البرتغالي. وبحسب "ليكيب"، سينضم