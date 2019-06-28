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عبور 173 سفينة خلال 3 أيام في قناة السويس

تحرير:محمد مصباح ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م
الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، أن حركة السفن العابرة للقناة سجلت رقما قياسيًا في الأعداد والحمولات خلال ثلاثة أيام، حيث بلغ عدد السفن العابرة خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة 173 سفينة بإجمالي حمولات 11.8 مليون طن بمتوسط عبور يومي 58 سفينة ومتوسط حمولات يومي بلغ 3.9 مليون طن. كما شهدت القناة اليوم الجمعة عبور 67 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 5.3 مليون طن كما أعرب مميش عن سعادته بهذه الأرقام القياسية قائلاً: "إن هذه الأرقام تؤكد على النجاح الباهر لقناة السويس الجديدة ودفعها لعجلة الاقتصاد القومي المصري".
وأضاف مميش أن الإجراءات والتخفيضات والحوافز الممنوحة من هيئة قناة السويس للسفن العابرة والخطوط الملاحية كان لها تأثير واضح فيما تحقق من زيادات في عائدات القناة". بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 30 سفينة بإجمالي حمولات 1.9 مليون طن، على رأسها سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MURCIA MAERSK، وهي من أكبر
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الفريق-علي-فهمي-قائد-الدفاع-الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: رجالنا سطروا صفحة مضيئة للأمة المصرية

أكد قائد قوات الدفاع الجوى، الفريق على فهمى، أن يوم الثلاثين من يونيو سيظل منارة تضىء المستقبل للأجيال القادمة، ويوما خالدا فى حياة الأمة المصرية، التى يحفل تاريخها بالعديد من البطولات ‏والأمجاد، التى تُجسد البذل والعطاء والتضحية والفداء وتدعو ‏إلى العزة والفخر.‏ وفى كلمة وجهها لقواته وللشعب المصرى ألقى الفريق فهمى الضوء على اكتمال حائط الصواريخ فى ذلك اليوم التاريخى، قائلا: "لقد قامت قوات الدفاع الجوى فور صدور قرار إنشائها فى الأول من فبراير 1968 بالتخطيط والتدريب ‏للتصدى للعدو الجوى، وبذل رجالها الأوفياء جهودهم وحشدوا كل الطاقات وسابقوا الزمن لاستيعاب أحدث معدات العصر، وبناء حائط الصواريخ تحت ضغط الضربات والهجمات الجوية ‏المعادية المستمرة". ‏
الفريق-علي-فهمي-قائد-الدفاع-الجوي

30 يونيو.. يوم المجد على جبهة الاستنزاف

حائط الصواريخ فصل آخر من الفصول الأسطورية لحرب الاستنزاف المجيدة، بدأ بإنشاء قوات الدفاع الجوى كقوة رابعة بالقوات المسلحة بالقرار الجمهورى رقم (199) الصادر فى الأول من فبراير 1968.. وتحت ضغط هجمات العدو الجوى المتواصل بأحدث الطائرات (فانتوم، سكاى هوك) ذات الإمكانيات العالية، مقارنة بوسائل الدفاع الجوى المتيسرة للجانب المصرى فى ذلك الوقت تم إنشاء حائط الصواريخ.
سوق-برقاش (2)

بالفيديو| تجار سوق برقاش: «نقلع عين اللي يضرب الجمل»

ترقب وخوف لا يخلوان من مناجاة يرجوها كل العاملين في سوق برقاش لتجارة الجمال في الجيزة من أي وسيلة إعلامية، أملا في تحسين الصورة المأخوذة عنهم والتي أعطت انطباعا لدى المواطنين بتعذيبهم الجمال داخل السوق، وذلك عقب تداول صور لجمال مصابة تحت وطأة التعذيب على السوشيال ميديا بكثافة خلال الأيام القليلة الماضية، ما خلّف حالة من السخط تجاه السوق وعزوف المواطنين عن الحضور إلى السوق لشراء الأضاحي، لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى، بخلاف تشديدات حكومية غير مسبوقة على السوق، زادت من تخوف التجار على مصدر رزقهم.
سرطان-الثدى

تحركات حكومية لمواجهة سرطان الثدي بعد مبادرة السيسي

فتحت حملة «100 مليون صحة» التي انطلقت أواخر سبتمبر من العام الماضي، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحققت مردودا ونجاحا كبيرا، شهية الدولة نحو استكمال الحملات والمبادرات القومية لإنهاء العديد من الأزمات والمشكلات الصحية التي تؤرق المواطنين. ملايين السيدات في مصر تنفسن الصعداء بمجرد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، التي عُقدت في 30 مارس الماضي، عن تدشين حملة قومية أول يوليو المقبل، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، لأكثر من 30 مليون سيدة.
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فتاة-الإسكندرية

شقيق «فتاة الموتوسيكل»: لا تصالح مع صاحب الفيديو

أعلنت أسرة «فتاة الموتوسيكل» التي أشاع أحد الشباب عبر حسابه على "فيسبوك" أنه تم اختطافها بمعرفة شابين، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشخص الذي قام بـ"التشهير" بهم وبشقيقتهم واختلق -على خلاف الحقيقة- واقعة اختطاف شابين للفتاة، تبين فيما بعد أنهما شقيقاها. وقال علاء محمود، طالب بكلية الهندسة الشقيق الأكبر لـ"ميار" و"مروان" أصحاب الواقعة: "لن نترك حقنا"، معلنا توجهه لقسم شرطة الجمرك لتحرير محضر بالواقعة ضد الشخص الذي قام بتصويرهم والتشهير بهم.
الاسماعيلية-تتزين باعلام-الدول المشاركة-في-بطولة أفريقيا (4)

الإسماعيلية تتزين بأعلام دول بطولة أمم إفريقيا (صور)

تزينت ميادين محافظة الإسماعيلية بأعلام الدول المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، والتي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، وذلك على ملاعب محافظات القاهرة والسويس والإسماعيلية والإسكندرية، وقد غادر كل من منتخب السنغال ومنتخب نيجيريا المحافظة، بعد انتهاء المعسكر الخاص بهم، وعلى هامش ذلك تم لعب لقاء ودي بينهما انتهى بفوز الفريق السنغالي، بهدف بدون مقابل وذلك بملعب فندق ميركيور المطل على قناة السويس والذي يقيم فيه فريق نيجيريا.
استاد-الإسماعيلية (23)

الإسماعيلية تتزين لكأس الأمم الإفريقية (صور)

جهود مكثفة تقوم بها الأجهزة التنفيذية والخدمية المختلفة في محافظة الإسماعيلية من أجل الانتهاء من جميع الاستعدادت الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو من الشهر المقبل، إذ إن المحافظة تستضيف فرق المجموعة السادسة التي تضم أربعة منتخبات وهي الكاميرون وغانا وغينيا بيساو وبنين بالإضافة إلى أن المحافظة تستضيف معسكرا الآن لمنتخبي نيجيريا والسنغال وقد تم تخصيص فندقين على قناة السويس للفريقين اللذين تقابلا أمس في مباراة ودية.
مهاب-مميش (1)

مميش: بحيرة فيكتوريا ستوفر فرص عمل لشباب إفريقيا

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية، إن مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط سيعطي قيمة مضافة للقارة الإفريقية، مؤكدًا أنه يساعد في نجاح تبادل التجارة بين الدول المختلفة، كما سيخلق حياة وفرص جيدة للعمل للشباب المصري والإفريقي، مشيرًا إلى أن المشروع سيستفيد منه كل الشعوب الإفريقية. وأضاف: "مصر وإفريقيا في مركب واحدة وليس أمامنا غير العمل لصالح شعوبنا ويجب أن نتكاتف الأيدي ونخلص النوايا لنجاح ذلك المشروع وغيره من المشروعات التي ستنهض بالقارة ككل".
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