عبور 173 سفينة خلال 3 أيام في قناة السويس

تحرير:محمد مصباح ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، أن حركة السفن العابرة للقناة سجلت رقما قياسيًا في الأعداد والحمولات خلال ثلاثة أيام، حيث بلغ عدد السفن العابرة خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة 173 سفينة بإجمالي حمولات 11.8 مليون طن بمتوسط عبور يومي 58 سفينة ومتوسط حمولات يومي بلغ 3.9 مليون طن. كما شهدت القناة اليوم الجمعة عبور 67 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 5.3 مليون طن كما أعرب مميش عن سعادته بهذه الأرقام القياسية قائلاً: "إن هذه الأرقام تؤكد على النجاح الباهر لقناة السويس الجديدة ودفعها لعجلة الاقتصاد القومي المصري".

وأضاف مميش أن الإجراءات والتخفيضات والحوافز الممنوحة من هيئة قناة السويس للسفن العابرة والخطوط الملاحية كان لها تأثير واضح فيما تحقق من زيادات في عائدات القناة". بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 30 سفينة بإجمالي حمولات 1.9 مليون طن، على رأسها سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MURCIA MAERSK، وهي من أكبر