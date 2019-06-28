جريمة

سهرة حمراء وفتاة مذبوحة.. جريمة 6 الصبح في العمرانية

تحرير:محمد الشاملي ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
جثة
جثة
السادسة صباح اليوم الجمعة، بدت الأجواء طبيعية بشارع المستشفى الشهير في منطقة العمرانية، غربي محافظة الجيزة، حركة المارة منخفضة -حيث يوم عطلة رسمية- يقطع حالة الصمت صوت عجلات السيارات ونباح الكلاب على فترات متباعدة، حتى فوجئ الأهالي بتوافد رتل أمني من سيارات الشرطة يتوقف في أحد الشوارع الجانبية، تساؤلات عدة تلوح في الأفق ترددها ألسنة الحضور قابلها أحد رجال المباحث من قسم شرطة العمرانية بإجابة مقتضبة "فيه جريمة قتل هنا.. لو سمحت عاوزين نشوف شغلنا".
فور وصوله عمد العميد محمد نبيل، مأمور قسم شرطة العمرانية، إلى فرض كردون أمني بمسرح الجريمة مانعا دخول أحد بحثا عن تسهيل مهام فريق البحث الذي بدأ عملية المعاينة لموقع البلاغ، الذي وصل غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة صباحا بالعثور على جثة فتاة بذلك العقار. الفحص المبدئي أثبت أن الجثة لفتاة مجهولة الهوية
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غرق

للهروب من الحر.. غرق طفل في «البحر الصغير» بالدقهلية

لقى طفل عمره 14 عامًا، اليوم الجمعة، مصرعه غرقا في مياه ترعة البحر الصغير، عند قرية كفر مؤمن التابعة لمحافظة الدقهلية، حيث نزل إلى مياه الترعة بهدف السباحة والهروب من حرارة الجو، ولعدم تمكنه من السباحة جرفه تيار المياه وغرق، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى ضباط القسم بغرق طفل في المياه، ووصوله إلى مستشفى دكرنس جثة هامدة.
اختناق- من -الغاز

غيبوبة وتلف بالمخ.. شقيقان حقنا بعضهما بأنسولين في سوهاج

أصيب طفل وطفلة شقيقان بحالة غيبوبة سكرية وتلف فـي خلايا المخ، فجر اليوم الجمعة، وذلك أثناء قيامهما باللهو بالمنزل، حيث قاما بحقن بعضهما بجرعات أنسولين خاصة بجدتهما بدائرة مركز جهينة، بمحافظة سوهاج، وتم نقلهما لمستشفى طهطا العام للعلاج. تلقى اللواء حسن محمود نائب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بوصول طفلين إلى مستشفى طهطا العام مصابين بـ"غيبوبة سكرية وتلف فـي خلايا المخ"، وعلى الفور أمر مدير الأمن بالانتقال لكشف أسباب الحادث.
القبض-على-متهم

سرقة وغنم.. حل لغز قتيل «سيكم» بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من كشف غموض واقعة العثور على جثة عجوز، في بداية العقد السابع من العمر، مشنوقًا داخل مزرعة أغنام بناحية «سيكم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس؛ حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد عمال المزرعة، والذي استعان بثلاثة أشخاص، بينهم شقيقه، بسبب خلافات مالية بينه وبين المجني عليه، حيث كان يهدف لسرقة ماشية من المزرعة إلا أن الأمر انتهى بجريمة قتل اقترنت بسرقة أغنام ومُعدات من المزرعة.
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محلات وسيارة متفحمة.. آخر ما تبقى من «حريق الهرم»

يسابق رجال الحماية المدنية الوقت للانتهاء من عملية التبريد بموقع حريق هائل اندلع صباح اليوم الجمعة بمعرض ملابس "سنتر" وملاهي لألعاب الأطفال بشارع العريش في منطقة الهرم الواقعة في قطاع الغرب؛ حرصا على عدم تجدد الحريق مرة أخرى، كما وجه مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بترك سيارة إطفاء بمكان الواقعة؛ لمراقبة الأوضاع والتدخل حال حدوث أي أمور طارئة، لا سيما مع طقس حار مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة وسط مخاوف من تجدد اشتعال النيران بسبب حالة الطقس.
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السيارة تحولت لخردة.. حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

شهد محور 26 يوليو حالة من الزحام المروري مع تباطؤ حركة السيارات، اليوم الأحد، نتيجة حادث مروري لدى اصطدام سيارة ملاكي تحمل لوحة معدنية رقم (م ل 7956) بالحاجز الخرساني للطريق، وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الذي نُقل بسيارة تابعة لهيئة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تهشم الجزء الأمامي من السيارة بالكامل حتى باتت أشبه بقطعة خردة مع تهشم الزجاج أيضا، وتطايرت أجزاء منها على الطريق (إطارات- بطارية) الأمر الذي تسبب في تجمع عدد من قائدي السيارات.
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ضبط 168 مطلوبا أمنيا و200 طلقة روسية في العمرانية

أعدت قوات الأمن بالجيزة، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، والمسجلين الخطرين المطلوبين أمنيا على ذمة قضايا، واستهدفت الحملة منطقة العمرانية، خاصة المنطقة الشعبية بنطاق شارع الصدر، ونجحت قوات الحملة فى ضبط العشرات من المطلوبين أمنيا، و122 متهمًا مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم، بينما تم القبض على 24 مسجلا خطرا للاشتباه، وفحص المحاضر التى ما زال الفاعل فيها مجهولا، لمضاهاة أوصاف الجناة بالمتهمين المقبوض عليهم، وعرضهم على الضحايا فى طوابير عرض لبيان إمكان التعرف على أحدهم من قبَل ضحايا حوادث السرقة بالإكراه.
حملة-امنية (1)

تنفيذ 119 حكما قضائيا وضبط 22 مسجل خطر بالعمرانية

شنت قوات الأمن بالجيزة، حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون، والمسجلين خطر المطلوبين أمنيًا على ذمة قضايا، واستهدفت الحملة منطقة العمرانية، وخاصة المنطقة الشعبية بنطاق شارع الصدر، ونجحت قوات الحملة فى ضبط العشرات من المطلوبين أمنيًا، منهم 119 متهمًا مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم، فيما تم القبض على 22 مسجل خطر للاشتباه، وفحص المحاضر التى مازال الفاعل فيها مجهول، لمضاهاة أوصاف الجناة بالمتهمين المقبوض عليهم، وعرضهم على الضحايا فى طوابير عرض لبيان إمكان التعرف على أحدهم من قبل ضحايا حوادث السرقة بالإكراه.
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