سهرة حمراء وفتاة مذبوحة.. جريمة 6 الصبح في العمرانية

تحرير:محمد الشاملي ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

جثة

السادسة صباح اليوم الجمعة، بدت الأجواء طبيعية بشارع المستشفى الشهير في منطقة العمرانية، غربي محافظة الجيزة، حركة المارة منخفضة -حيث يوم عطلة رسمية- يقطع حالة الصمت صوت عجلات السيارات ونباح الكلاب على فترات متباعدة، حتى فوجئ الأهالي بتوافد رتل أمني من سيارات الشرطة يتوقف في أحد الشوارع الجانبية، تساؤلات عدة تلوح في الأفق ترددها ألسنة الحضور قابلها أحد رجال المباحث من قسم شرطة العمرانية بإجابة مقتضبة "فيه جريمة قتل هنا.. لو سمحت عاوزين نشوف شغلنا".

فور وصوله عمد العميد محمد نبيل، مأمور قسم شرطة العمرانية، إلى فرض كردون أمني بمسرح الجريمة مانعا دخول أحد بحثا عن تسهيل مهام فريق البحث الذي بدأ عملية المعاينة لموقع البلاغ، الذي وصل غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة صباحا بالعثور على جثة فتاة بذلك العقار. الفحص المبدئي أثبت أن الجثة لفتاة مجهولة الهوية