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مصطفى قمر يكشف تفاصيل ألبومه الجديد (فيديو)

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
مصطفى قمر
مصطفى قمر
روج الفنان مصطفى قمر لألبومه الجديد عبر حسابه الرسمي على " إنستجرام" ونشر مقطع فيديو له من الأستوديو وهو يغني مع العازف مقطعا صغيرا من الأغنية يقول: "ونسيتني خلاص"، ويبدو أنه اسم الأغنية التى يحضرها وستكون ضمن الألبوم، وعلق على الفيديو وكتب: "استنوا الألبوم وكل 3 أيام هسمعكم جزء من أغنية، أنا مجهزلكم 12 تراك بإذن الله مش حتعرفوا تفوتوا تراك والبوست الجاي بإذن الله حقولكم حينزل يوم إيه في شهر 8"، وحقق المقطع تفاعلا كبيرا من الجمهور، الذين عبروا عن سعادتهم بعودة "قمر" للساحة، وطرحه ألبوما قريبا.
يتعاون مصطفى قمر فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، من ضمنهم حميد الشاعري وأيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى ومحمد الهادي ووليد سعد وأمير طعيمة ورضا زايد وسامح كريم ومودي سعيد ورمضان محمد وأسامة مصطفى وخالد أمين وأحمد علاء الدين. قدم مصطفي فى رمضان دعاءً بمشاركة المطربة ميرنا طارق،
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