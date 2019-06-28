جريمة

ضبط راكب بحوزته عملات أثرية في مطار برج العرب

تحرير:أحمد الزغبي ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكن ضابط شرطة الموانئ بالاشتراك مع رجال جمارك مطار برج العرب، اليوم الجمعة، من ضبط موظف بأحد البنوك الأجنبية يحاول تهريب 24 عملة أثرية إلى خارج البلاد. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد تمكُّن وحدة مباحث قسم شرطة مطار برج العرب من ضبط أحد الركاب، وهو موظف في بنك بإحدى الدول الأجنبية، من أصل مصرى ويحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن رحلة جوية متجهة إلى إحدى الدول الأوروبية.
وكشفت التحريات أن ضباط مطار برج العرب في أثناء تفتيش الركاب عن طريق جهاز كشف المعادن، اشتبهوا في أحد الركاب في أثناء مغادرته البلاد إلى إحدى الدول الأجنبية، وعقب تفتيشه عثر بحوزته على 24 قطعة عملة معدنية مختلفة الأحجام يشتبه فى أثريتها داخل حقيبة يده. وبعرض المضبوطات على لجنة وحدة الآثار بالمطار، أفادت
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مقتل فلاح بضربة فأس بسبب خلاف على قطعة أرض بالمنصورة

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ضيف بدرجة قاتل.. الفصل الأخير في حياة مُسن وزوجته

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الخطر في كيس جبنة.. رحلة الكشف عن مصنع الموت بالهرم

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سهرة حمراء وفتاة مذبوحة.. جريمة 6 الصبح في العمرانية

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شاي بالتراب..كواليس مداهمة مصنع بير سلم في برج العرب

البحث وراء المال وتحقيق ثروة طائلة بغض الطرف عن شرعية الطريقة مقتديا بمقولة الفليسوف الإيطالي ميكيافيلي "الغاية تبرر الوسيلة"، كانت طريقة مدير المصنع الذي قاده تفكيره إلى خوض غمار التجارة لكن بطريقة مخالفة للقانون؛ إذ عمد إلى تجميع كميات كبيرة من هوالك وبقايا وكنسة مصانع الشاي ونخلها، وإعادة تعبئتها داخل أجولة بدون بيانات تجارية ومن ثم طرحها في الأسواق وتوزيعها على المحلات التجارية بأسعار أقل من المتداولة محققا مكاسب طائلة بطريقة غير شرعية بالإضافة إلى تعريض حياة المواطنين للخطر.
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ضبط عصابة «سرقة سيارات النقل» في الإسكندرية

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