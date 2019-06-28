ضبط راكب بحوزته عملات أثرية في مطار برج العرب

تحرير:أحمد الزغبي ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م

صورة أرشيفية

تمكن ضابط شرطة الموانئ بالاشتراك مع رجال جمارك مطار برج العرب، اليوم الجمعة، من ضبط موظف بأحد البنوك الأجنبية يحاول تهريب 24 عملة أثرية إلى خارج البلاد. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد تمكُّن وحدة مباحث قسم شرطة مطار برج العرب من ضبط أحد الركاب، وهو موظف في بنك بإحدى الدول الأجنبية، من أصل مصرى ويحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن رحلة جوية متجهة إلى إحدى الدول الأوروبية.

وكشفت التحريات أن ضباط مطار برج العرب في أثناء تفتيش الركاب عن طريق جهاز كشف المعادن، اشتبهوا في أحد الركاب في أثناء مغادرته البلاد إلى إحدى الدول الأجنبية، وعقب تفتيشه عثر بحوزته على 24 قطعة عملة معدنية مختلفة الأحجام يشتبه فى أثريتها داخل حقيبة يده. وبعرض المضبوطات على لجنة وحدة الآثار بالمطار، أفادت