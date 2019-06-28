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استمرار مظاهرات الجزائر وسط اتهامات للمعارضة

كشف قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أمس الخميس، عن أن الجيش تابعَ، منذ عام 2015، تفاصيل تنفيذ مؤامرة ضد المؤسسة العسكرية من قبَل أجهزة في السلطة
تحرير:أحمد سليمان ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م
الجزائر
الجزائر
منذ أن سقط الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من شهر أبريل الماضي، بعد عشرين عاما في الحكم، ما زال الحراك الشعبي مستمرا لإسقاط أعمدة النظام البائد. المظاهرات التي بدأت في الثاني والعشرين من شهر فبراير 2019، اعتراضا على ترشيح بوتفليقة نفسه في انتخابات الرئاسة للفوز بالعهدة الخامسة، لم تنتهِ بعد، ففي الجمعة التاسعة عشرة، التي تقام فعاليتها اليوم، يستمر الجزائريون في المطالبة بإسقاط بقية وجوه النظام البائد، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت للبلاد عبد القادر صالح.
تقول صحيفة "الشروق" الجزائرية إن "جمعة اليوم فرصة لمواصلة وضع النقاط على الحروف، والحرص على المطالب الرئيسية التي يراهن الشعب الجزائري على تجسيدها ميدانيا، وفي مقدمة ذلك محاربة ومحاسبة العصابة". وأضافت أن "الحراك الشعبي وصل إلى مرحلة حساسة وحاسمة، وهو الأمر الذي يتطلب في نظر الكثيرين ضرورة التحلي بالهدوء
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الرئاسة التونسية: وضع الرئيس الصحي في تحسن ملحوظ

أعلنت متحدثة باسم الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الباجي قائد السبسي، وضعه الصحي في تحسن ملحوظ، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكان مستشار الرئيس التونسي، قد أكد أمس الخميس، أن الحالة الصحية للرئيس "حرجة جدا" لكنه ما زال على قيد الحياة، يأتي ذلك بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عربية، تفيد بوفاة السبسي، بالتزامن مع إعلان الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، نقل الرئيس إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.. وتأتي هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس.
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العراق يعرب عن أسفه لاقتحام سفارة البحرين في بغداد

أصدرت الحكومة العراقية بيانًا، اليوم الجمعة، أعربت فيه عن أسفها الشديد جراء اقتحام السفارة البحرينية فى بغداد. وجاء فى البيان الذى أصدره المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «تعرب الحكومة عن أسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين الشقيقة مساء يوم 27 /6 / 2019، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية».
اقتحام سفارة البحرين في بغداد

الإمارات تستنكر اقتحام سفارة البحرين في بغداد

استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة اقتحام سفارة البحرين في بغداد. وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام»، قالت وزارة الخارجية، في بيان لها: «إن دولة الإمارات إذ تستنكر هذا الانتهاك السافر فإنها تدعو الحكومة العراقية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه المحافظة على الالتزامات الدولية الواضحة بموجب المعاهدات الدولية التي تضمن أمن العمل الدبلوماسي، مشددة على ضرورة صون مقار البعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية لها التزاما بالقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية».
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اعتقال 54 شخصا من مقتحمي سفارة البحرين في بغداد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالعراق من القبض على عدد كبيرمن المتورطين فى اقتحام مقر السفارة البحرينية فى بغداد. وأعلن ياسين الياسري، وزير الداخلية العراقي، أن القوات الأمنية اعتقلت 54 شخصا على خلفية أحداث اقتحام السفارة. ونقلت قناة «السومرية نيوز» العراقية، الخميس، عن وزير الداخلية العراقى، قوله إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء، مشيرا إلى أن أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية «خط أحمر، ولن يتم السماح بالتجاوز عليها تحت أي ظرف». وأضاف الياسري أنه وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر (قائد) قوة الحماية للسفارة.
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بعد وقف طباعة العملة.. الجزائر تنقذ ما أفسده أويحيى

يبدو أن التعثر الاقتصادي في الجزائر هو حصيلة تراكمية للأداء الحكومي خلال السنوات الماضية، في أثناء حكم النظام السابق وليس وليد اللحظة فقد تبنّت الحكومة السابقة قرارات كانت تتصور أنها إصلاحية، إلا أنها أضرت بالوضع الاقتصادي للبلاد. وكانت الحكومة الجزائرية السابقة قد تبنت خلال العامين الماضيين مجموعة من التدابير المتعلقة باللجوء إلى ما يعرف بـ"التمويلات غير التقليدية"، لسد عجز الموازنة العامة وتحريك عجلة الاقتصاد، في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة، نظرًا لتراجع أسعار النفط.
علم الأمازيغ

الجيش يرفضها.. أزمة في الجزائر بسبب أعلام الأمازيغ

للأسبوع الثامن عشر على التوالي، تستمر المظاهرات في شوارع مدن الجزائر، للمطالبة باستبعاد وجوه النظام البائد، بعد إسقاط الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، والدعوة لبدء فترة انتقالية تديرها وجوه جديدة متفق عليها. إلا أن السلطات الجزائرية وعلى رأسها القوات المسلحة والرئاسة، تصر على اتباع الحل الدستوري، المتمثل في الدعوة لعقد انتخابات رئاسية. وشهدت مظاهرات اليوم أزمة جديدة، بعد أن نشبت مناوشات بين السلطات الأمنية وشبان يحملون الأعلام الأمازيغية، اعتراضا على قرارات المسؤولين بحظر رفع أي أعلام غير وطنية في المظاهرات.
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«حراك الجزائر» يرفض الحوار.. ويصر على رحيل «بن صالح»

لم تنجح خطوة تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر التي كان من المقرر أن تنعقد يوليو المقبل في امتصاص غضب الشارع، فلا يزال الشارع الجزائري ينتفض ضد رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح. المؤسسة العسكرية جددت دعوتها للحوار من أجل حل الأزمة السياسية للجزائر، ورفضها بشكل قطعي المرحلة الانتقالية التي قالت إنها ستفرز وضعا يصعب التحكم فيه. ورد الجزائريون على دعوة الرئيس المؤقت للحوار بالخروج أمس في مسيرات مليونية جديدة بالعاصمة ومختلف الولايات في تظاهرة جديدة هي الأولى منذ إلغاء انتخابات الرئاسة.
محامين-الجزائر

تأجيل الانتخابات الجزائرية.. نصر محفوف بالمخاطر

تحقق مطلب أساسي للحراك في الجزائر بعد إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تنعقد في يوليو المقبل، وذلك رغم تأكيد الجيش مرارا على أهمية عقدها في موعدها، باعتبارها وسيلة لخروج البلاد من أزمتها السياسية . إلا أن الشارع الجزائري حقق انتصارا أمس بإعلان المجلس الدستوري تأجيل الانتخابات ، حيث يطالب الحراك بتغيير النظام السياسي في الجزائر أولا قبل إجراء الانتخابات والتي خلص إلى استحالة إجراء الاقتراع في موعده، وهو ما لاقى قبولا لدى الجزائريين .
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