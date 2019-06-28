رابطة الدوري الألماني تعلن جدول مباريات البوندسليجا

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

بايرن ميونيخ

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، جدول مباريات الدوري لموسم 2019- 2020، الذي يفتتح بلقاء بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري، أمام هرتا برلين في 16 أغسطس المقبل. وبعد خوض المباراة الأولى أمام هرتا برلين، يحل بايرن ميونيخ في المرحلة الثانية ضيفًا على شالكه، وصيف بطل الدوري الألماني (بوندسليجا) عام 2018. وكذلك يستهل بوروسيا دورتموند مشواره في الموسم الجديد على ملعبه، حيث يستضيف أوجسبورج في المرحلة الأولى، لكنه سيحل ضيفا على كل من شالكه وبايرن ميونيخ في أواخر أكتوبر ومنتصف نوفمبر المقبلين.

وبعدها يستضيف بوروسيا دورتموند، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف بايرن، الفريق البافاري في المرحلة الثامنة والعشرين من البوندسليجا في أبريل بعد أيام من استضافة شالكه. أما الفرق الثلاثة الصاعدة لدوري الدرجة الأولى، فستواجه بداية صعبة أمام فرق تشارك في المنافسات الأوروبية، حيث

وبعدها يستضيف بوروسيا دورتموند، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف بايرن، الفريق البافاري في المرحلة الثامنة والعشرين من البوندسليجا في أبريل بعد أيام من استضافة شالكه.



أما الفرق الثلاثة الصاعدة لدوري الدرجة الأولى، فستواجه بداية صعبة أمام فرق تشارك في المنافسات الأوروبية، حيث يلتقي يونيون برلين مع لايبزج وكولون مع فولفسبورج وبادربورن مع باير ليفركوزن.



وتقام مباراة ديربي برلين الأولى بين يونيون برلين وهرتا برلين، في أوائل نوفمبر، وتستمر منافسات الموسم حتى 16 مايو، بينما تستمر الإجازة الشتوية للبوندسليجا بين 23 ديسمبر و16 يناير المقبلين.