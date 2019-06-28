ساسي يواصل الغياب عن التشكيل الأساسي لتونس في الكان

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

فرجاني ساسي

أعلن المدرب الفرنسي لمنتخب تونس ألان جيريس، عن تشكيل نسور قرطاج التي تستعد لمواجهة مالي اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، وأجرى جيريس العديد من التغييرات في التشكيل الأساسي الذي واجه أنجولا في الجولة الأولى في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث أخرج حارس نسور قرطاج فاروق بن مصطفى وأشرك بدلًا منه معز حسن، إلى جانب إشراك الثنائي طه ياسين الخنيسي وأنيس البدري بدلًا من يوسف المساكني ورامي البدوي.

وفيما يلي تشكيل المنتخب التونسي لمباراة اليوم: حراسة المرمى: معز حسن. الدفاع: وجدي كشريدة – ديلان برون – ياسين مرياح – أسامة الحدادي. الوسط: غيلان الشعلالي – إلياس السخيري - أنيس البدري - نعيم السليتي. الهجوم: طه ياسين الخنيسي – وهبي الخزري. يذكر أن مالي تتصدر ترتيب

وفيما يلي تشكيل المنتخب التونسي لمباراة اليوم:



حراسة المرمى: معز حسن.



الدفاع: وجدي كشريدة – ديلان برون – ياسين مرياح – أسامة الحدادي.



الوسط: غيلان الشعلالي – إلياس السخيري - أنيس البدري - نعيم السليتي.



الهجوم: طه ياسين الخنيسي – وهبي الخزري.



يذكر أن مالي تتصدر ترتيب المجموعة بعد فوزها الكاسح في الجولة الأولى على منتخب موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في الوقت الذي تحتل فيه تونس المركز الثاني برصيد نقطة واحدة مناصفة مع أنجولا.



وتبحث مالي عن تحقيق الانتصار الثاني على التوالي وضمان التأهل لدور الـ16 رفقة كل من المنتخب الوطني ونيجيريا والجزائر.