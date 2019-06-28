رياضة

ساسي يواصل الغياب عن التشكيل الأساسي لتونس في الكان

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
أعلن المدرب الفرنسي لمنتخب تونس ألان جيريس، عن تشكيل نسور قرطاج التي تستعد لمواجهة مالي اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، وأجرى جيريس العديد من التغييرات في التشكيل الأساسي الذي واجه أنجولا في الجولة الأولى في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث أخرج حارس نسور قرطاج فاروق بن مصطفى وأشرك بدلًا منه معز حسن، إلى جانب إشراك الثنائي طه ياسين الخنيسي وأنيس البدري بدلًا من يوسف المساكني ورامي البدوي.
وفيما يلي تشكيل المنتخب التونسي لمباراة اليوم: حراسة المرمى: معز حسن. الدفاع: وجدي كشريدة – ديلان برون – ياسين مرياح – أسامة الحدادي. الوسط: غيلان الشعلالي – إلياس السخيري - أنيس البدري - نعيم السليتي. الهجوم: طه ياسين الخنيسي – وهبي الخزري. يذكر أن مالي تتصدر ترتيب
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الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

مدير المنتخب: «استبعدت وردة.. واتحاد الكرة رجعه»

عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق مساء أمس الخميس، في حضور هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، حيث حث وزير الرياضة لاعبي الفراعنة على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الإفريقية، وأثنى هاني أبو ريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد الكرة في هذا الشأن، حيث قرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.
بوفون (4)

بوفون يضع شرطين للعودة إلى يوفنتوس من جديد

يرتبط اسم الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، بالعودة من جديد إلى صفوف يوفنتوس، وذلك بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وبات بوفون قريبا للغاية من العودة إلى اليوفي مقابل الحصول على 1.5 مليون يورو سنويا، على أن يتولى منصبا إداريا بعد اعتزاله في نهاية الموسم المقبل، وذلك مع موافقة بوفون على الجلوس احتياطيا للحارس تشيزني، ولكنه يشترط أمرين، الأول هو المشاركة في 8 مباريات على الأقل بالدوري الإيطالي، حيث يبتعد عن باولو مالديني صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات في المباريات (674 مباراة) بالكالتشيو بـ8 مباريات.
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أبوتريكة يفتح النار على نجوم الفراعنة بسبب عمرو وردة

فتح محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، والمحلل الرياضي بقنوات "بي إن سبورتس"، النار على نجوم المنتخب الوطني، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة، والذين أعلنوا دعمهم لعمرو وردة، نجم الفراعنة، وطالبوا بعودته بعدما اعترضوا على قرار إقصائه من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، علمًا بأن مسؤولي اتحاد الكرة قرروا عودة عمرو وردة إلى معسكر المنتخب بعد ساعات من استبعاده على خلفية فيديو فاضح متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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المغرب وناميبيا (15)

المغرب تصطدم بكوت ديفوار في كأس الأمم اليوم

تتواصل، اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وستكون ضربة البداية من المجموعة الخامسة عندما تواجه تونس نظيرتها مالي على استاد السويس الساعة 4:30 عصرًا، وتحتل مالي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على موريتانيا 4-1، بينما توجد تونس في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع أنجولا 1-1، وتواجه المنتخبان 8 مرات من قبل، حققت تونس خلالها الانتصار في 5 مباريات وخسرت 3 مواجهات أخرى، وتواجها مرة وحيدة في الكان في نسخة تونس 1994، وحينها فازت مالي بهدفين دون رد.
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موسى ماريجا: دخلنا كأس الأمم من الباب الكبير

قال موسى ماريجا، مهاجم منتخب مالي والمحترف بفريق بورتو البرتغالي، إن فوز منتخب بلاده على موريتانيا، في كأس الأمم الإفريقية 2019، سهل عليه رهبة البدايات في البطولات الكبيرة، وافتتحت مالي مشوارها في كأس الأمم 2019، بانتصار كبير (4-1) على موريتانيا، في اللقاء الذي جمعهما مساء الاثنين، باستاد السويس، ضمن المجموعة الخامسة بالبطولة، وتصدرت مالي المجموعة بـ3 نقاط متقدمة بفارق نقطتين عن تونس وأنجولا بعد تعادلهما 1-1 في وقت سابق من الاثنين ضمن المجموعة ذاتها، بينما ظلت موريتانيا، التي تشارك في البطولة لأول مرة في تاريخها، بدون نقاط.
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حفلة أهداف وتعادل تونس في رابع أيام «كان 2019»

انتهى اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المُقبل، وشهد يوم الإثنين إقامة 3 مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخب المغرب وناميبيا، ثم مواجهة منتخب تونس ونظيره الأنجولي، ومالي مع نظيره الموريتاني، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
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اليوم الظهور الأول لتونس وموريتانيا بالكان

تتواصل اليوم، مباريات كأس الأمم الإفريقية وذلك عندما تواجه كوت ديفوار نظيرتها جنوب إفريقيا الساعة 4:30 عصرًا على ملعب السلام ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وتشارك كوت ديفوار في البطولة للمرة الـ22 في تاريخها وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب عامي 1992 و2015، بينما تشارك جنوب إفريقيا في البطولة للمرة العاشرة وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب على أرضها عام 1996، وتواجهت كوت ديفوار وجنوب إفريقيا في 6 مباريات سابقة، حققj خلالها جنوب إفريقيا الفوز في 4 مباريات وتعادلا في مواجهتين، وتواجها في الكان مرة واحدة من قبل، حيث تعادلا 1-1 في نسخة 1998.
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