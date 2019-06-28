رياضة

أبوتريكة يفتح النار على نجوم الفراعنة بسبب عمرو وردة

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م
أبو تريكة
أبو تريكة
فتح محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، والمحلل الرياضي بقنوات "بي إن سبورتس"، النار على نجوم المنتخب الوطني، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة، والذين أعلنوا دعمهم لعمرو وردة، نجم الفراعنة، وطالبوا بعودته بعدما اعترضوا على قرار إقصائه من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، علمًا بأن مسؤولي اتحاد الكرة قرروا عودة عمرو وردة إلى معسكر المنتخب بعد ساعات من استبعاده على خلفية فيديو فاضح متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب أبو تريكة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قال علي بن أبي طالب: إن كان لا بد من العصبية، فليكن تعصبكم لمكارم الأخلاق ومحامد الأفعال". قال علي بن أبي طالب: إن كان لا بد من العصبية، فليكن تعصبكم لمكارم الأخلاق ومحامد الأفعال. — محمد أبو تريكة (@trikaofficial) June 28, 2019 وقال
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الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

مدير المنتخب: «استبعدت وردة.. واتحاد الكرة رجعه»

عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق مساء أمس الخميس، في حضور هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، حيث حث وزير الرياضة لاعبي الفراعنة على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الإفريقية، وأثنى هاني أبو ريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد الكرة في هذا الشأن، حيث قرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.
بوفون (4)

بوفون يضع شرطين للعودة إلى يوفنتوس من جديد

يرتبط اسم الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، بالعودة من جديد إلى صفوف يوفنتوس، وذلك بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وبات بوفون قريبا للغاية من العودة إلى اليوفي مقابل الحصول على 1.5 مليون يورو سنويا، على أن يتولى منصبا إداريا بعد اعتزاله في نهاية الموسم المقبل، وذلك مع موافقة بوفون على الجلوس احتياطيا للحارس تشيزني، ولكنه يشترط أمرين، الأول هو المشاركة في 8 مباريات على الأقل بالدوري الإيطالي، حيث يبتعد عن باولو مالديني صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات في المباريات (674 مباراة) بالكالتشيو بـ8 مباريات.
فرجاني-ساسي-منتخب-تونس (1)

ساسي يواصل الغياب عن التشكيل الأساسي لتونس في الكان

أعلن المدرب الفرنسي لمنتخب تونس ألان جيريس، عن تشكيل نسور قرطاج التي تستعد لمواجهة مالي اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، وأجرى جيريس العديد من التغييرات في التشكيل الأساسي الذي واجه أنجولا في الجولة الأولى في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث أخرج حارس نسور قرطاج فاروق بن مصطفى وأشرك بدلًا منه معز حسن، إلى جانب إشراك الثنائي طه ياسين الخنيسي وأنيس البدري بدلًا من يوسف المساكني ورامي البدوي.
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عمرو-وردة (3)

يونس تعليقًا على العفو عن وردة: «خسرنا كل حاجة»

فتح أيمن يونس، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، والمحلل الرياضي بقناة تايم سبورت، النار على مسؤولي اتحاد الكرة، وذلك بعد عودة عمرو وردة، نجم الفراعنة، إلى معسكر المنتخب بعد ساعات من استبعاده على خلفية فيديو فاضح متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علمًا بأن نجوم المنتخب الوطني، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة، أعلنوا دعمهم لعمرو وردة، وطالبوا بعودته، بعدما اعترضوا على قرار إقصائه من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
عمرو-وردة (2)

بعد عفو اتحاد الكرة.. وردة يشارك في تدريبات الفراعنة

عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق مساء أمس الخميس، في حضور هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وحث وزير الرياضة لاعبي الفراعنة على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الإفريقية، وأثنى هاني أبو ريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد الكرة في هذا الشأن، وقرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.
مصر-والكونغو (5)

الصحف العالمية: صلاح يدعم لاعبا متهما بالتحرش الجنسي

رصدت الصحف العالمية كلمات محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، التي كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فجر اليوم الخميس، بعد أن حجز المنتخب الوطني بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز الذي حققه الفراعنة على حساب الكونغو الديمقراطية بنتيجة (2-0)، باستاد القاهرة في ختام الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة، وسجل ثنائية الفراعنة أحمد المحمدي ومحمد صلاح في الدقيقتين 25 و44 من عمر اللقاء، الذي شهد حضورا جماهيريا بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة.
عمرو-وردة (3)

هل يتراجع أبو ريدة ويعيد وردة بعد ضغوط نجوم المنتخب؟

قبل ساعات من انطلاق لقاء المنتخب الوطني أمام الكونغو الديمقراطية، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، من المنتخب لأسباب انضباطية، ومغادرة لاعب أتروميتوس اليوناني، معسكر الفراعنة المقام لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، والتي يسعى خلالها الفراعنة للتتويج باللقب الثامن لتعزيز الرقم القياسي في التتويج، خصوصًا أن المنتخب الوطني لم يتوج باللقب منذ 9 سنوات، حيث كان آخر تتويج في كأس الأمم 2010.
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