أبوتريكة يفتح النار على نجوم الفراعنة بسبب عمرو وردة

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م

أبو تريكة

فتح محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، والمحلل الرياضي بقنوات "بي إن سبورتس"، النار على نجوم المنتخب الوطني، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة، والذين أعلنوا دعمهم لعمرو وردة، نجم الفراعنة، وطالبوا بعودته بعدما اعترضوا على قرار إقصائه من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، علمًا بأن مسؤولي اتحاد الكرة قرروا عودة عمرو وردة إلى معسكر المنتخب بعد ساعات من استبعاده على خلفية فيديو فاضح متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أبو تريكة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قال علي بن أبي طالب: إن كان لا بد من العصبية، فليكن تعصبكم لمكارم الأخلاق ومحامد الأفعال". قال علي بن أبي طالب: إن كان لا بد من العصبية، فليكن تعصبكم لمكارم الأخلاق ومحامد الأفعال. — محمد أبو تريكة (@trikaofficial) June 28, 2019 وقال