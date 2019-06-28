الخطر في كيس جبنة.. رحلة الكشف عن مصنع الموت بالهرم

ظن صاحب مصنع لمنتجات الألبان بمنطقة الهرم أن حيلته غير المشروعة ستؤتي ثمارها مستبعدًا كشف أمره وسقوطه في قبضة الشرطة لكن مباحث التموين كانت له بالمرصاد

تحرير:محمد الشاملي ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

جبن فاسد

البحث عن المال بات هو شغله الشاغل، فلا يفارق عقله حبه لجني الأموال وامتلاك أرصدة بنكية، وأضحت العقبة الوحيدة أمامه هي السبيل لبلوغ هدفه المنشود، فراح يفكر في الأسلوب الذي سيمهد الطريق له نحو بلوغ مبتغاه حتى سلم تفكيره إلى الشيطان الذي وسوس في أذنه بأنه لا بد من تقديم تنازلات حتى لو بلغ الأمر الإضرار بصحة المواطنين حتى يضمن كسب المال الوفير، فقرر إنشاء مصنع "بير سلم" يعمل في منتجات الألبان متخذا مخزنا غير مطابق للمواصفات بمنطقة الهرم مقرا لمنشأته الصناعية الجديدة.

جلس "عبد الله" مع أحد المقربين منه يُطلعه على آخر المستجدات في مشروعه الصناعي الذي يتحسس فيه أولى خطواته، ويشكو له ارتفاع تكلفة الخامات والمعدات فطمأنه الأخير بأن الأمر سيكون على ما يرام لاحقا "متقلقش هتلم فلوسك وتحقق ربح في وقت قصير". لم يتحلَّ صاحب الـ32 سنة بالصبر، فهوسه بجمع المال كان المسيطر الأكبر