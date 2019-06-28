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عرض «بيت الأشباح» مجانا لذوي القدرات الخاصة

تحرير:كريم محجوب ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
عرض العرائس للأطفال
عرض العرائس للأطفال
يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شؤون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية اليومية المتنوعة، التي تتناول المشكلات المجتمعية الراهنة في قوالب مختلفة ما بين الكوميدي والاجتماعي والدرامي، فضلا عن العروض الترفيهية، والتوعوية، التي تخصص للأطفال. وتأتي الأسعار متفاوتة، فتبدأ من سعر 25 جنيها وتصل لـ100 جنيه، بالإضافة للحضور المجاني لذوي القدرات الخاصة في بعض العروض. وإليكم مواعيد وأماكن وأسعار عروض اليوم الجمعة:
تبدأ عروض اليوم بمسرحية "بيت الأشباح" على خشبة المسرح العائم الصغير بمنطقة المنيل، في تمام الساعة السابعة مساءً. بسعر حضور« 30، 50» جنيهًا، والدخول مجانًا لذوي القدرات الخاصة.من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة "ابدأ حلمك". ويأتي عرض أبو كبسولة في تمام الساعة
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محمد عفيفي مطر

محمد عفيفي مطر|الشاعر المنسي الذي أبدع داخل الزنزانة

محمد عفيفي مطر.. كان وشعره متطابقين إلى درجة كبيرة. كلاهما ينبثق من الأرض ويغوص في طمْيها، وكان كلاهما يتوجّه بعمقٍ ولوعة، إلى سماء من المعاني الرفيعة، والحنين الدافئ المعذّب إلى المطلق والقصيّ والمترفّع عن مرذول القول، ولم يكن الحاجز صلدا بين حياته الشخصية المتعينة ومادة شعره، فقد كان الحضور الواقعي كبيرا لعناصر ماثلة منحياته: كان فلاحا بأشد المعاني واقعية وبأكثرها رمزية أيضا.. مطر يعد من أبرز شعراء جيل الستينيات في مصر، وقد تنوّعت مجالات عطائه بين المقالات النقدية وقصص الأطفال وترجمة الشعر.
المخرج-عادل-حسان (3)

الثقافة تجدد الثقة في عادل حسان لثالث مرة

جدد رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، بوزارة الثقافة، المخرج خالد جلال، الثقة في المخرج عادل حسان، مديرا لفرقة مسرح الشباب لمدة عام آخر. وفي هذا الصدد، قال حسان: "انتهى عامي الثاني في إدارة الفرقة، وحاولت خلال هذه الفترة العمل بكامل طاقتي، حتى يصبح مسرح الشباب في صدارة المشهد المسرحي المصري، وأتمنى أكون فعلت ذلك، وإن حدث فهذا بفضل جهد الزملاء من الفنانين والإداريين والفنيين وشباب الفرقة وورشة ابدأ حلمك، وإن لم يحدث فهو تقصيري وحدي، وأتمنى أن أتجاوز ذلك مستقبلا".
ام -كلثوم (1)

مأمون الشناوي|شاعر أم كلثوم الذي كتب أهم أغاني عدوية

"ودارت الأيام ومرت الأيام ما بين بعاد وخصام، وقابلته، نسيت إني خاصمته، ونسيت الليل اللي سهرته، وسامحت عذاب قلبي وحيرته، معرفش إزاي أنا كلمته، مقدرش على بعد حبيبي، أنا ليا مين أنا ليا مين إلا حبيبي". تلك الكلمات مقطع من خالدة سيدة الغناء العربي أم كلثوم "دارت الأيام"، لمؤلفها الشاعر القدير الراحل مأمون الشناوي، الذي تحل علينا اليوم ذكرى وفاته، إذ رحل عن عالمنا في 27 يونيو عام 1994 عن عمر يناهز 80 عامًا. خرج مأمون الشناوي من عائلة تهوى الشعر والكتابة، فشقيقه هو الشاعر كامل الشناوي، واستطاع من تلك النشأة أن يوجد لنفسه مكانة خاصة به.
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المخرج-عادل-حسان (3)

الثقافة تجدد الثقة في عادل حسان لثالث مرة

جدد رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، بوزارة الثقافة، المخرج خالد جلال، الثقة في المخرج عادل حسان، مديرا لفرقة مسرح الشباب لمدة عام آخر. وفي هذا الصدد، قال حسان: "انتهى عامي الثاني في إدارة الفرقة، وحاولت خلال هذه الفترة العمل بكامل طاقتي، حتى يصبح مسرح الشباب في صدارة المشهد المسرحي المصري، وأتمنى أكون فعلت ذلك، وإن حدث فهذا بفضل جهد الزملاء من الفنانين والإداريين والفنيين وشباب الفرقة وورشة ابدأ حلمك، وإن لم يحدث فهو تقصيري وحدي، وأتمنى أن أتجاوز ذلك مستقبلا".
مسرح-القاهرة-للعرائس (2)

تعرف على عروض البيت الفني للمسرح اليوم

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شؤون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية اليومية المتنوعة، والتي تتناول المشكلات المجتمعية الراهنة في قوالب مختلفة ما بين الكوميدي والاجتماعي والدرامي، فضلا عن العروض الترفيهية التي تخصص للأطفال. وتأتي الأسعار متفاوتة، فتبدأ بسعر 25 جنيها للعرض. وهذه مواعيد وأماكن وأسعار عروض اليوم الأربعاء، 26 يونيو، إذ تبدأ بمسرحية "بيت الأشباح" على خشبة المسرح العائم الصغير بمنطقة المنيل، في تمام الساعة السابعة مساءً.
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عروض البيت الفني للمسرح اليوم.. لينين الرملي حاضر

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شئون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية، اليومية، المتنوعة، التي تتناول المشاكل المجتمعية الراهنة في إطار كوميدي، فضلًا عن العروض الترفيهية التي تخصص للأطفال، وتأتي الأسعار متفاوتة، حيث تبدأ بسعر 20 جنيها للعرض. وهذه مواعيد، وأماكن، وأسعار، عروض اليوم الثلاثاء 18 يونيو، وتبدأ بمسرحية "الحادثة" حيث تقدم على خشبة مسرح الغد بمنطقة العجوزة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.
مسرح-القاهرة-للعرائس (2)

عروض البيت الفني للمسرح اليوم بأسعار تبدأ من20 جنيها

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شئون الإنتاج، بوزارة الثقافة، العديد من العروض المسرحية اليومية، المتنوعة، وبأسعار متفاوتة، وهذه هي أماكن ومواعيد وأسعار عروض اليوم ، وتبدأ بعرض "الحالة توهان" على المسرح العائم الكبير بالمنيل في تمام التاسعة مساءً، بأسعار تذاكر «20، 30، 50، 100» والعرض من إخراج سيد خاطر، وتأليف سيد إبراهيم-سيد خاطر، ومن بطولة «جمال عبد الناصر، أشرف مصيلحى، رضا إدريس» وعلى مسرح القاهرة للعرائس نلتقي في السادسة والنصف بعرض الأطفال الشيق "محطة مصر" بأسعار حضور« 25، 35» جنيها.
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