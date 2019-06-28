عرض «بيت الأشباح» مجانا لذوي القدرات الخاصة
تحرير:كريم محجوب
٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
عرض العرائس للأطفال
يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شؤون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية اليومية المتنوعة، التي تتناول المشكلات المجتمعية الراهنة في قوالب مختلفة ما بين الكوميدي والاجتماعي والدرامي، فضلا عن العروض الترفيهية، والتوعوية، التي تخصص للأطفال.
وتأتي الأسعار متفاوتة، فتبدأ من سعر 25 جنيها وتصل لـ100 جنيه، بالإضافة للحضور المجاني لذوي القدرات الخاصة في بعض العروض.
وإليكم مواعيد وأماكن وأسعار عروض اليوم الجمعة:
تبدأ عروض اليوم بمسرحية "بيت الأشباح" على خشبة المسرح العائم الصغير بمنطقة المنيل، في تمام الساعة السابعة مساءً. بسعر حضور« 30، 50» جنيهًا، والدخول مجانًا لذوي القدرات الخاصة.من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة "ابدأ حلمك".
ويأتي عرض أبو كبسولة في تمام الساعة
تبدأ عروض اليوم بمسرحية "بيت الأشباح" على خشبة المسرح العائم الصغير بمنطقة المنيل، في تمام الساعة السابعة مساءً. بسعر حضور« 30، 50» جنيهًا، والدخول مجانًا لذوي القدرات الخاصة.من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة "ابدأ حلمك".
ويأتي عرض أبو كبسولة في تمام الساعة التاسعة مساءً، على المسرح العائم الكبير فى المنيل، بأسعار تذاكر «25، 50، 75، 100». العرض من بطولة مصطفى أبو سريع، صفاء جلال، حسن عبد الفتاح، عمرو عبد العزيز، إسلام عبد الشفيع، وإخراج محمد مرسي، وتأليف محمد الصواف.
وتشهد خشبة مسرح القاهرة للعرائس، في السادسة والنصف مساءً عرض الأطفال، "محطة مصر" بأسعار تذاكر «25، 35» جنيهًا، وعلى مسرح ميامي في طلعت حرب، نلتقى مع عرض زهرة اللوتس، وهو من إخراج محمد حجاج، وتأليف طارق مرسي، وبسعر 30 جنيهًا للتذكرة.