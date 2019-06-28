عرض «بيت الأشباح» مجانا لذوي القدرات الخاصة

تحرير:كريم محجوب ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

عرض العرائس للأطفال

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شؤون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية اليومية المتنوعة، التي تتناول المشكلات المجتمعية الراهنة في قوالب مختلفة ما بين الكوميدي والاجتماعي والدرامي، فضلا عن العروض الترفيهية، والتوعوية، التي تخصص للأطفال. وتأتي الأسعار متفاوتة، فتبدأ من سعر 25 جنيها وتصل لـ100 جنيه، بالإضافة للحضور المجاني لذوي القدرات الخاصة في بعض العروض. وإليكم مواعيد وأماكن وأسعار عروض اليوم الجمعة:

تبدأ عروض اليوم بمسرحية "بيت الأشباح" على خشبة المسرح العائم الصغير بمنطقة المنيل، في تمام الساعة السابعة مساءً. بسعر حضور« 30، 50» جنيهًا، والدخول مجانًا لذوي القدرات الخاصة.من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة "ابدأ حلمك". ويأتي عرض أبو كبسولة في تمام الساعة