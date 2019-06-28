بوفون يضع شرطين للعودة إلى يوفنتوس من جديد

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م

جيانلويجي بوفون

يرتبط اسم الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، بالعودة من جديد إلى صفوف يوفنتوس، وذلك بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وبات بوفون قريبا للغاية من العودة إلى اليوفي مقابل الحصول على 1.5 مليون يورو سنويا، على أن يتولى منصبا إداريا بعد اعتزاله في نهاية الموسم المقبل، وذلك مع موافقة بوفون على الجلوس احتياطيا للحارس تشيزني، ولكنه يشترط أمرين، الأول هو المشاركة في 8 مباريات على الأقل بالدوري الإيطالي، حيث يبتعد عن باولو مالديني صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات في المباريات (674 مباراة) بالكالتشيو بـ8 مباريات.

كما يشترط بوفون أيضًا المشاركة في مباراتين على الأقل بدوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الوحيد الذي ينقص خزائنه، إذ خاض المباراة النهائية 3 مرات من قبل وخسرها جميعًا رفقة يوفنتوس أمام ميلان في عام 2003 وأمام برشلونة في عام 2015 وأمام ريال مدريد في عام 2017. ولعب بوفون مع يوفنتوس 17 عامًا بين 2001 و2018،

كما يشترط بوفون أيضًا المشاركة في مباراتين على الأقل بدوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الوحيد الذي ينقص خزائنه، إذ خاض المباراة النهائية 3 مرات من قبل وخسرها جميعًا رفقة يوفنتوس أمام ميلان في عام 2003 وأمام برشلونة في عام 2015 وأمام ريال مدريد في عام 2017.



ولعب بوفون مع يوفنتوس 17 عامًا بين 2001 و2018، وتوج خلال تلك الفترة بلقب الدوري الإيطالي 9 مرات ولقب الدوري الإيطالي الدرجة الثانية مرة واحدة وكأس إيطاليا 4 مرات والسوبر الإيطالي 5 مرات.



ورحل بوفون العام الماضي إلى باريس سان جيرمان، وتوج مع الفريق بلقب السوبر الفرنسي والدوري الفرنسي، ولكنه ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بالخسارة أمام مانشستر يونايتد.