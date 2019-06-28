رياضة

بوفون يضع شرطين للعودة إلى يوفنتوس من جديد

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م
جيانلويجي بوفون
جيانلويجي بوفون
يرتبط اسم الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، بالعودة من جديد إلى صفوف يوفنتوس، وذلك بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وبات بوفون قريبا للغاية من العودة إلى اليوفي مقابل الحصول على 1.5 مليون يورو سنويا، على أن يتولى منصبا إداريا بعد اعتزاله في نهاية الموسم المقبل، وذلك مع موافقة بوفون على الجلوس احتياطيا للحارس تشيزني، ولكنه يشترط أمرين، الأول هو المشاركة في 8 مباريات على الأقل بالدوري الإيطالي، حيث يبتعد عن باولو مالديني صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات في المباريات (674 مباراة) بالكالتشيو بـ8 مباريات.
كما يشترط بوفون أيضًا المشاركة في مباراتين على الأقل بدوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الوحيد الذي ينقص خزائنه، إذ خاض المباراة النهائية 3 مرات من قبل وخسرها جميعًا رفقة يوفنتوس أمام ميلان في عام 2003 وأمام برشلونة في عام 2015 وأمام ريال مدريد في عام 2017. ولعب بوفون مع يوفنتوس 17 عامًا بين 2001 و2018،
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مدير المنتخب: «استبعدت وردة.. واتحاد الكرة رجعه»

عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق مساء أمس الخميس، في حضور هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، حيث حث وزير الرياضة لاعبي الفراعنة على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الإفريقية، وأثنى هاني أبو ريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد الكرة في هذا الشأن، حيث قرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.
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أبوتريكة يفتح النار على نجوم الفراعنة بسبب عمرو وردة

فتح محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، والمحلل الرياضي بقنوات "بي إن سبورتس"، النار على نجوم المنتخب الوطني، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة، والذين أعلنوا دعمهم لعمرو وردة، نجم الفراعنة، وطالبوا بعودته بعدما اعترضوا على قرار إقصائه من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، علمًا بأن مسؤولي اتحاد الكرة قرروا عودة عمرو وردة إلى معسكر المنتخب بعد ساعات من استبعاده على خلفية فيديو فاضح متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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ساسي يواصل الغياب عن التشكيل الأساسي لتونس في الكان

أعلن المدرب الفرنسي لمنتخب تونس ألان جيريس، عن تشكيل نسور قرطاج التي تستعد لمواجهة مالي اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، وأجرى جيريس العديد من التغييرات في التشكيل الأساسي الذي واجه أنجولا في الجولة الأولى في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث أخرج حارس نسور قرطاج فاروق بن مصطفى وأشرك بدلًا منه معز حسن، إلى جانب إشراك الثنائي طه ياسين الخنيسي وأنيس البدري بدلًا من يوسف المساكني ورامي البدوي.
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بعد عام على الرحيل.. يوفنتوس يقترب من إعادة بوفون

يستعد الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون للعودة إلى صفوف فريقه السابق يوفنتوس من جديد بالمجان، وذلك بعد نهاية تعاقده هذا الصيف مع باريس سان جيرمان، وقضى الحارس البالغ من العمر 41 عامًا، والمتوج بمونديال 2006 مع إيطاليا، 17 عامًا من قبل في صفوف اليوفي قبل أن انضمامه إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، وأبدى بوفون موافقته على العودة للعب كحارس بديل لحارس السيدة العجوز الأساسي تشيزني، حيث من المنتظر أن يوقع على عقد لمدة عام، على أن يحصل على دور إداري في الفريق مباشرة عقب اعتزاله.
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عرض من الدوري الإنجليزي لضم جيانلويجي بوفون

لا يزال الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون يجذب أنظار الأندية، فوفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يرغب نادي ليدز يونايتد في التعاقد مع الحارس البالغ من العمر 41 عامًا، والذي أصبح حرًا في الانتقال إلى فريق بنهاية عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، ويبدو أن ليدز يونايتد سيجد منافسة قوية لضم بوفون مع كل من فريق فلومينينزي البرازيلي وبورتو البرتغالي، ويبحث ليدز يونايتد عن التعاقد مع لاعبين بارزين للصعود إلى البريميرليج الموسم بعد المقبل بعد غياب طويل عن المسابقة.
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ألفيس يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

أعلن قائد المنتخب البرازيلي داني ألفيس عن رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد ساعات قليلة من مشاركته في فوز منتخب بلاده على بيرو بخماسية نظيفة في كوبا أمريكا وتسجيله هدفًا في تلك المواجهة. وانضم ألفيس للفريق الفرنسي في عام 2017 بعد مسيرة لعب خلالها في صفوف أندية إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس، ليقرر الرحيل دون الكشف عن الجهة المقبلة، التي ربما يحددها عقب نهاية مشاركته في كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، والتي يسعى خلالها للفوز باللقب الأول بها كقائد للسليساو.
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يوفنتوس يتواصل مع مانشستر يونايتد لضم بوجبا

أشار موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية إلى سفر المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي إلى العاصمة البريطانية لندن، للتفاوض مع إدارة مانشستر يونايتد بشأن شراء النجم الفرنسي بول بوجبا، وسبق أن رحل الأخير عن صفوف الشياطين الحمر في عام 2012 تجاه السيدة العجوز، بعد فشله في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي لليونايتد تحت قيادة المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون، قبل أن يعود بوجبا إلى قلعة الأولد ترافورد من جديد في صيف 2016 في صفقة قياسية حينها وصلت إلى 89 مليون جنيه إسترليني جعلته اللاعب الأغلي في العالم في ذلك التوقيت.
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