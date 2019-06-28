ليلى علوي تحتفل بتخرج ابنها بهذه الصور

تحرير:التحرير ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

ليلى علوي

احتفلت الفنانة ليلى علوى بتخرج ابنها "خالد" واستعداده للالتحاق بالجامعة، ونشرت صورا لهما من حفل التخرج عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت: "ابني الغالي.. العالم يراك ابني وأنا أراك العالم كله.. اللهم احفظه لي من كل شر ومكروه وارزقه الصحة وطول العمر جمعة مباركة". وحرصت بعض الفنانات على تهنئة ليلى ومشاركتها فرحتها، فكتبت صابرين: "ألف مبروك يا لولا مبروك يا حبيبي يا خالد وعقبال الجامعة يارب، ويا لولا ربنا يفرحك بيه ويرزقك بره ويرزقه"، وعلقت جومانا مراد: "ألف مبروك ربنا يفرح قلبك فيه".

المطربة أنغام كتبت: "ألف ألف مبروك وعقبال الجامعة وربنا يفرحك بيه وتشوفيه أجمل عريس يا رب". وكانت قد نشرت أمس صورا أخرى من حفل التخرج عبر "إنستجرام"، وكتبت: "ده مافيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه، وأنا فرحانة فرحانة بيك جداً يا خالد، مبروك فرحتنا كلنا، وبرافو عليك عملتها، وشكراً لكل المدرسين ولـMes