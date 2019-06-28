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أسس شركته الجديدة.. صدمة لأبل برحيل مصمم هواتف آيفون

تشهد أبل في الفترة الأخيرة عملية توسع في مبيعات (Apple Watch) وسماعات (AirPods) اللا سلكية، بالإضافة لخدمات أخرى جديدة أطلقتها مثل (Apple Music) و(iCloud)
تحرير:أحمد البرماوي ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
مصمم أجهزة أبل
مصمم أجهزة أبل
هل كان يتوقع «ستيف جوبز» مؤسس شركة أبل أحد أشهر العلامات التجارية حول العالم، أن شركته ستتلقى ضربات موجعة بهذا الشكل بعدما وصلت إلى قمة صناعة الإلكترونيات عالميًا ذات يوم، فها هي الآن تتراجع عن مراكز المقدمة، وتخسر بشكل متزايد محبيها، بل إنها تخسر بعض مؤسسيها الأوائل وأصحاب الفضل الكبير للنجاح الذي حققته الشركة على مدى أكثر من 3 عقود متتالية، واليوم تعرضت آبل لصدمة جديدة بعد إعلان (جوني إيف Jony Ive)، المصمم المسؤول عن التصاميم الرائدة والمميزة لأجهزة الشركة.
قاد جوني فرق تصميم الشركة منذ عام 1996، وأصبح رئيس فريق التصميم في عام 2015، وقال: "لدي ثقة كبيرة بزملائي في شركة أبل الذين يظلون أقرب أصدقائي، وأتطلع للعمل معهم لسنوات عديدة قادمة". كما لعب أدوارًا رئيسية في تطوير أجهزة آيباد، وآيبود، وآيفون، والذي يعتبره بعض الخبراء أحد أكثر المنتجات الاستهلاكية نجاحًا
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واتساب يختبر ميزة مشاركة الحالة مع تطبيقات أخرى

من الأشياء التي تميز تطبيق التراسل الفوري "واتساب" عن جميع تطبيقات الدردشة الأخرى هو مستوى الاهتمام الذي توليه الشركة بأمان المستخدم، فيقول معظم مستخدمي "واتساب"، إنه على الرغم من حقيقة أن تطبيق الدردشة يوفر مجموعة كبيرة من المميزات، فإن ما يعجبهم هو حقيقة أنه يمكنهم الإحساس بالأمان في ما يتعلق بمحادثاتهم أو ملفات الوسائط التي يشاركونها مع أقرانهم. تضيف النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق التراسل الفوري "واتساب" ميزة جديدة، ألا وهي مشاركة حالتك الخاصة بك مع تطبيقات أخرى.
مايكروسوفت

مايكروسوفت وإنتل تعلنان استمرار دعمهما لأجهزة هواوي

أكدت كل من مايكروسوفت وإنتل أنها ستستمر في دعم أجهزة كمبيوتر هواوي المحمولة على الرغم من القائمة السوداء للشركة الصينية من قبل حكومة الولايات المتحدة. تأتي تلك الأخبار مفاجئة لكل من يمتلك جهاز كمبيوتر محمولا من هواوي، إذ كان هناك قلق من توقف الأجهزة المحمولة عن الحصول على تحديثات رئيسية لنظام التشغيل Windows 10 منذ قرار الحكومة الأمريكية. تم التشديد على مايكروسوفت بشأن دعمها لأجهزة الكمبيوتر المحمولة من هواوي، ورفضت تأكيد أو نفي حظرها لتحديثات Windows 10.
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أرخص هاتف مزود بـ6 جيجا رام.. طرح Realme3 Pro في مصر

خلال مؤتمر صحفي أمس، كشفت شركة Real me عن هاتفها realme 3 Pro، الذي يأتي بمعالج ثماني النواة snapdragon 710 AIE ومعالج رسوميات 616 لأداء ألعاب أقوى وصور رائعة، وكذلك بطارية ضخمة بسعة 4045 مللي أمبير في الساعة، وشاحن VOOC سريع يُمكنك من استخدام الهاتف لمدة 5 ساعات عند شحنه لمدة 10 دقائق فقط. أما بالنسبة لشاشة الهاتف، فهو مزود بشاشة dewdrop بحجم 6.3 بوصة، وإطار نحيف بحجم 1.55 مللي، ويأتي حجم الشاشة للهاتف بنسبة 90.8%، كما أنها تأتي محمية بزجاج corning gorilla الجيل الخامس، حيث تسمح للمستهلكين بالاستمتاع بعرض مرئي كامل.
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