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بالفيديو| تجار سوق برقاش: «نقلع عين اللي يضرب الجمل»

الخوف يسيطر على تجار سوق برقاش.. تاجر جمال: «الجمل لو استقل بيك ياكلك زي الأسد».. 3 آلاف جنيه خسارة من ضرب الجمل.. والطب البيطري: «طبيب لـ6 آلاف جمل ولم نرصد إصابات»
تحرير:صابر العربي ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م
سوق الجمال في برقاش -تصوير: دعاء السيد
سوق الجمال في برقاش -تصوير: دعاء السيد
ترقب وخوف لا يخلوان من مناجاة يرجوها كل العاملين في سوق برقاش لتجارة الجمال في الجيزة من أي وسيلة إعلامية، أملا في تحسين الصورة المأخوذة عنهم والتي أعطت انطباعا لدى المواطنين بتعذيبهم الجمال داخل السوق، وذلك عقب تداول صور لجمال مصابة تحت وطأة التعذيب على السوشيال ميديا بكثافة خلال الأيام القليلة الماضية، ما خلّف حالة من السخط تجاه السوق وعزوف المواطنين عن الحضور إلى السوق لشراء الأضاحي، لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى، بخلاف تشديدات حكومية غير مسبوقة على السوق، زادت من تخوف التجار على مصدر رزقهم.
"التحرير" انتقلت إلى السوق، التي تشهد كثافة ونشاطا في يومي الجمعة والأحد، مقارنة بغيرهما من أيام الأسبوع، وفي البداية، قال عبد الله عبيد القرقاشي، تاجر جمال وصاحب مكتب لبيع الجمال في سوق برقاش، إنه يمتهن تجارة الجمال أبًا عن جد، أي بالوراثة. خسارة 3 آلاف جنيه من ضرب الجمل وعن ضرب الجمال، أوضح القرقاشي
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الفريق-علي-فهمي-قائد-الدفاع-الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: رجالنا سطروا صفحة مضيئة للأمة المصرية

أكد قائد قوات الدفاع الجوى، الفريق على فهمى، أن يوم الثلاثين من يونيو سيظل منارة تضىء المستقبل للأجيال القادمة، ويوما خالدا فى حياة الأمة المصرية، التى يحفل تاريخها بالعديد من البطولات ‏والأمجاد، التى تُجسد البذل والعطاء والتضحية والفداء وتدعو ‏إلى العزة والفخر.‏ وفى كلمة وجهها لقواته وللشعب المصرى ألقى الفريق فهمى الضوء على اكتمال حائط الصواريخ فى ذلك اليوم التاريخى، قائلا: "لقد قامت قوات الدفاع الجوى فور صدور قرار إنشائها فى الأول من فبراير 1968 بالتخطيط والتدريب ‏للتصدى للعدو الجوى، وبذل رجالها الأوفياء جهودهم وحشدوا كل الطاقات وسابقوا الزمن لاستيعاب أحدث معدات العصر، وبناء حائط الصواريخ تحت ضغط الضربات والهجمات الجوية ‏المعادية المستمرة". ‏
الفريق-علي-فهمي-قائد-الدفاع-الجوي

30 يونيو.. يوم المجد على جبهة الاستنزاف

حائط الصواريخ فصل آخر من الفصول الأسطورية لحرب الاستنزاف المجيدة، بدأ بإنشاء قوات الدفاع الجوى كقوة رابعة بالقوات المسلحة بالقرار الجمهورى رقم (199) الصادر فى الأول من فبراير 1968.. وتحت ضغط هجمات العدو الجوى المتواصل بأحدث الطائرات (فانتوم، سكاى هوك) ذات الإمكانيات العالية، مقارنة بوسائل الدفاع الجوى المتيسرة للجانب المصرى فى ذلك الوقت تم إنشاء حائط الصواريخ.
سرطان-الثدى

تحركات حكومية لمواجهة سرطان الثدي بعد مبادرة السيسي

فتحت حملة «100 مليون صحة» التي انطلقت أواخر سبتمبر من العام الماضي، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحققت مردودا ونجاحا كبيرا، شهية الدولة نحو استكمال الحملات والمبادرات القومية لإنهاء العديد من الأزمات والمشكلات الصحية التي تؤرق المواطنين. ملايين السيدات في مصر تنفسن الصعداء بمجرد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، التي عُقدت في 30 مارس الماضي، عن تدشين حملة قومية أول يوليو المقبل، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، لأكثر من 30 مليون سيدة.
الفريق-مهاب-مميش-يتفقد-حركة-الملاحة

عبور 173 سفينة خلال 3 أيام في قناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، أن حركة السفن العابرة للقناة سجلت رقما قياسيًا في الأعداد والحمولات خلال ثلاثة أيام، حيث بلغ عدد السفن العابرة خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة 173 سفينة بإجمالي حمولات 11.8 مليون طن بمتوسط عبور يومي 58 سفينة ومتوسط حمولات يومي بلغ 3.9 مليون طن. كما شهدت القناة اليوم الجمعة عبور 67 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 5.3 مليون طن كما أعرب مميش عن سعادته بهذه الأرقام القياسية قائلاً: "إن هذه الأرقام تؤكد على النجاح الباهر لقناة السويس الجديدة ودفعها لعجلة الاقتصاد القومي المصري".
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سوق-الجمال-ببرقاش-تصوير-سامح-ابو-حسن (2)

سوق جمال برقاش.. مواجهة بين الرفق بالحيوان والزراعة

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورا لبعض الجمال التي يتم تعذيبها بسوق جمال برقاش بمحافظة الجيزة، وهو ما انتقده عدد من جمعيات الرفق بالحيوان لكن وزارة الزراعة أكدت على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد القرش، أن هؤلاء الأفراد الذين ظهروا في الصور المتداولة تم منعهم من دخول السوق منذ عام ونصف وأن هذه التجاوزات وصور التعذيب للجمال وضربها تمت خارج السوق منذ فترة. وخلا سوق الجمال اليوم من أى حركة بيع أو شراء، وذلك بسبب الحملة الإلكترونية التي قام بها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
سوق-المواشى (1)

البيطريون: تطعيم المواشي بلقاح منتهٍ.. والزراعة تنفي

في نوفمر عام 2018 انتشرت مافيا الإتجار في التطعيمات المضروبة، والمحظورة والمغشوشة، وغير الصالحة للاستهلاك، لتتحول عملية التجارة في الأدوية واللقاحات البيطرية، لبيزنس كبير، خاصة أن هذا المجال لم يكن يخضع للرقابة الكافية من الدولة. اللقاحات التى غزت السوق المصري العام الماضي، تسببت في هلاك جزء كبير من الثروة الحيوانية، وهو الأمر الذي دفع وزارة الزراعة لاتخاذ إجراءات لوقف عمليات التلاعب، والتي تؤثر سلبا على القطاع الحيواني، كان من بينها تكثيف الحملات الرقابية عل منافذ بيع اللقاحات البيطرية
تميمة-توت-تغزو-محطات-وسيارات-النقل-بالإسكندرية (5)

تميمة «توت» تغزو محطات وسيارات النقل بالإسكندرية

غزت تميمة "توت" الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستنطلق غدًا وتستمر حتى 19 يونيو المقبل، شوارع وميادين محافظة الإسكندرية، كما غزت سيارات ووحدات الترام ومحطات الأتوبيسات، حيث قامت هيئة النقل العام بالإسكندرية بتعليق صور التميمة على جميع المرافق الخاصة والتابعة والهيئة لاستقبال الحدث الإفريقي، خاصة وأن الإسكندرية ستستضيف مباريات المجموعة الثانية والتى تضم فرق " نيجيريا وغينيا وبوروندي ومدغشقر" ويصاحبها جماهير من عدد من الدول الأفريقية والتى بدأت التوافد على عروس البحر الأبيض المتوسط.
سوق الموسكى

1105 أسواق عشوائية فى مصر والقاهرة تحظى بنصيب الأسد

تحولت أغلب المناطق فى محافظات مصر خلال السنوات الماضية إلى أسواق عشوائية، ومع الوقت تحولت هذه الأسواق إلى غول من الصعب السيطرة عليه فى ظل قوانين غير رادعة، وهو ما ساهم فى انتشار ظاهرة الباعة الجائلين، ليس فقط فى الأماكن الثابتة بل فى وسائل النقل والمواصلات، وكانت الحلول دائما لا تخرج عن نطاق إخلاء المكان فقط دون توفير البديل، أو إخلاء المكان مع توفير بديل أحيانا ما يكون مناسبا ولكنه لا يستوعب الجميع، وأحيانا يجده البائع غير مناسب فيتجه للبحث عن سوق عشوائية جديدة، ومع تفاقم الأزمة وضعها البرلمان على مائدته بحثا عن الحل.
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