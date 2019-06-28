ضيف بدرجة قاتل.. الفصل الأخير في حياة مُسن وزوجته

شاب ثلاثيني خطط لسرقة زوجين مسنين يقيمان بمفردهما مستغلا تقدمهما في العمر وثقتهما به لعلاقة الجيرة التي تربطهما به، إلا أن الأمر انتهى بجريمة قتل

تحرير:محمد الشاملي ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

جثة - تعبيرية

منذ الوهلة الأولى لاستيقاظها شعرت السيدة الثلاثينية بانقباض في الصدر، ثمة شيء يحدثها بأن مكروها قد أصاب والديها مع تدهور حالتيهما الصحية، خصوصا أنهما يقيمان بمفردهما لدى بلوغهما أرذل العمر، فقررت الابنة التوجه إلى المنزل الذي نشأت بين جدرانه وهرولت متخطية إشارات المرور من منزلها وصولا إلى بيت الأسرة في حي الزيتون بمحافظة القاهرة، ضربات قلبها أخذت ترتفع بوتيرة متسارعة، إلا أنها كانت على موعد مع فاجعة لدى دخولها الشقة التي تحولت بعدها إلى مسرح الجريمة.

داخل شقة بسيطة بحي الزيتون يقيم زوجان مُسنان بمفردهما بعد زواج أبنائهما وتركهم البيت، ويترددون على زيارتهما باستمرار لتلبية احتياجاتهما فضلا عن متابعة شبه يومية عبر الهاتف الجوال. منذ فترة ليست بالطويلة حضر إلى العقار الذي يقطن فيه الزوجان ساكن جديد، شاب في العقد الثالث من العمر، بدا الشاب اجتماعيا