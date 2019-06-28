ضيف بدرجة قاتل.. الفصل الأخير في حياة مُسن وزوجته
شاب ثلاثيني خطط لسرقة زوجين مسنين يقيمان بمفردهما مستغلا تقدمهما في العمر وثقتهما به لعلاقة الجيرة التي تربطهما به، إلا أن الأمر انتهى بجريمة قتل
تحرير:محمد الشاملي
٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م
جثة - تعبيرية
منذ الوهلة الأولى لاستيقاظها شعرت السيدة الثلاثينية بانقباض في الصدر، ثمة شيء يحدثها بأن مكروها قد أصاب والديها مع تدهور حالتيهما الصحية، خصوصا أنهما يقيمان بمفردهما لدى بلوغهما أرذل العمر، فقررت الابنة التوجه إلى المنزل الذي نشأت بين جدرانه وهرولت متخطية إشارات المرور من منزلها وصولا إلى بيت الأسرة في حي الزيتون بمحافظة القاهرة، ضربات قلبها أخذت ترتفع بوتيرة متسارعة، إلا أنها كانت على موعد مع فاجعة لدى دخولها الشقة التي تحولت بعدها إلى مسرح الجريمة.
داخل شقة بسيطة بحي الزيتون يقيم زوجان مُسنان بمفردهما بعد زواج أبنائهما وتركهم البيت، ويترددون على زيارتهما باستمرار لتلبية احتياجاتهما فضلا عن متابعة شبه يومية عبر الهاتف الجوال.
منذ فترة ليست بالطويلة حضر إلى العقار الذي يقطن فيه الزوجان ساكن جديد، شاب في العقد الثالث من العمر، بدا الشاب اجتماعيا
داخل شقة بسيطة بحي الزيتون يقيم زوجان مُسنان بمفردهما بعد زواج أبنائهما وتركهم البيت، ويترددون على زيارتهما باستمرار لتلبية احتياجاتهما فضلا عن متابعة شبه يومية عبر الهاتف الجوال.
منذ فترة ليست بالطويلة حضر إلى العقار الذي يقطن فيه الزوجان ساكن جديد، شاب في العقد الثالث من العمر، بدا الشاب اجتماعيا محبا للاختلاط بجيرانه، خاصة الزوجين المُسنين، إذ حظيا بمعاملة واهتمام بالغ منه، الأمر الذي قوبل بسعادة من الاثنين حتى عدّاه بمنزلة ابنهما.
بمرور الأيام توطدت علاقة الجار الجديد مع الزوجين، وبات يقضي أوقاتا طويلة برفقتهما، ويحرص على قضاء طلباتهما مبديا احتراما لكبر سنهما كان محل تقدير واحترام الجيران حتى بعد تركه العقار.
منتصف الأسبوع الماضي حضرت ابنة الزوجين المُسنين إلى المنزل للاطمئنان عليهما في سيناريو تتكرر أحداثه لأيام عدة طوال الأسبوع، لكن تلك المرة ثمة جديد طرأ تبدلت معه التفاصيل، حيث عثرت "مشرفة بأحد المستشفيات"، تبلغ من العمر 34 سنة، على والديها مقتولين، مع وجود بعثرة في محتويات الشقة.
توجهت الابنة إلى قسم شرطة الزيتون لتحرير محضر أفادت فيه العثور على جثتى والديها وبهما آثار طعنات بآلة حادة حال حضورها لزيارتهما بمسكنهما بدائرة القسم، واكتشافها سرقة مبلغ مالى قدره 70 ألف جنيه، وهاتفين محمولين وجهازي "تابلت".
وجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكابها عاطلا "26 سنة"، مقيما بدائرة قسم شرطة المرج، وأشارت التحريات إلى هروبه بصحبة نجل خالته، سائق "25 سنة"، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج أيضا، وأمكن ضبطه وبحوزته مبلغ 53 ألفا و800 جنيه من متحصلات الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية أمكن استهداف وضبط المتهم الهارب بمحل اختبائه بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة مركز شرطة فايد وبحوزته جهاز لوحى "تابلت"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه تربطه علاقة جيرة سابقة بالمجني عليهما، ويتردد عليهما بمسكنهما، ونظرًا لعلمه بثراء المجنى عليهما خطط لسرقتهما.
بتاريخ الواقعة توجه المتهم لمسكنهما فقاما باستضافته، وفي أثناء ذلك تمكن من مغافلتهما وتحصل على سكين من المطبخ، ولدى محاولة دخوله غرفة نومهما شاهده المجنى عليه فعاجله بعدة طعنات، وحال استغاثة المجنى عليها الثانية، تعدى عليها بذات السكين محدثا ما بهما من إصابات أودت بحياتيهما، واستولى على المسروقات، وفر هاربًا، وعقب ذلك تقابل مع نجل خالته وقاما بالتنقل بين مدن الإسكندرية والإسماعيلية ودمياط خشية ضبطهما.
وأضاف المتهم تخلصه من السلاح المستخدم بإلقائه بالطريق العام، وإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، وتصرفه فى الهواتف المحمولة وجهاز "التابلت" لدى نجلى خالته "نقاش" 20 سنة، وموظف "27 سنة"، مقيمين بالقليوبية، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بعلمهما بأن المضبوطات من متحصلات السرقة، وتصرفهما فيها بالبيع لدى عملائهما "حسنى النية"، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال كشف غموض حوادث القتل، والعمل على ضبط مرتكبيها حتى لا ينجو آثم بجرمه.
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