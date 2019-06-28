30 يونيو.. يوم المجد على جبهة الاستنزاف

الابن يتحدث عن إنجاز أبيه: حائط الصواريخ إعجاز عسكرى أصبح أسطورة.. الدفاع الجوى أنجز ملحمة فى حرب أكتوبر

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

حائط الصواريخ فصل آخر من الفصول الأسطورية لحرب الاستنزاف المجيدة، بدأ بإنشاء قوات الدفاع الجوى كقوة رابعة بالقوات المسلحة بالقرار الجمهورى رقم (199) الصادر فى الأول من فبراير 1968.. وتحت ضغط هجمات العدو الجوى المتواصل بأحدث الطائرات (فانتوم، سكاى هوك) ذات الإمكانيات العالية، مقارنة بوسائل الدفاع الجوى المتيسرة للجانب المصرى فى ذلك الوقت تم إنشاء حائط الصواريخ.

كيف أنشئ ذلك الحائط المعجزة بسواعد الرجال السمر الأشداء؟ الحقيقة أن معجزة الحائط تكمن فى كيفية تنفيذه، كما يوضح الفريق على فهمى، قائد قوات الدفاع الجوى، الذى كان يتحدث عن إنجاز والده الفريق محمد على فهمى، أول قائد للدفاع الجوى بعد تأسيسه فى أثناء حرب الاستنزاف والمشهور بلقب أبو الدفاع الجوى: "حائط الصواريخ

كيف أنشئ ذلك الحائط المعجزة بسواعد الرجال السمر الأشداء؟ الحقيقة أن معجزة الحائط تكمن فى كيفية تنفيذه، كما يوضح الفريق على فهمى، قائد قوات الدفاع الجوى، الذى كان يتحدث عن إنجاز والده الفريق محمد على فهمى، أول قائد للدفاع الجوى بعد تأسيسه فى أثناء حرب الاستنزاف والمشهور بلقب أبو الدفاع الجوى: "حائط الصواريخ هو تجميع قتالى متنوع من الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات فى أنساق متتالية داخل مواقع ودشم محصنة قادرة على صد وتدمير الطائرات المعادية، وذلك فى إطار توفير الدفاع الجوى التجميع الرئيسى للجيوش الميدانية والأهداف الحيوية والقواعد الجوية والمطارات على طول الجبهة غرب القناة، مع القدرة على تحقيق امتداد لمناطق التدمير لمسافة لا تقل عن (15) كم شرق القناة...".

هذه المواقع تم إنشاؤها وتحصينها تمهيداً لإدخال الصواريخ المضادة للطائرات بها، وهذه الصواريخ فى تلك المواقع هى الحائط المشهور.

يقول الفريق فهمى: "تم بناء هذا الحائط فى ظروف بالغة الصعوبة.. حيث كان الصراع بين الذراع الطولى لإسرائيل المتمثلة فى قواتها الجوية لمنع إنشاء هذه التحصينات وبين رجال الدفاع الجوى بالتعاون مع شركات الإنشاءات المدنية، مع توفير الوقاية المباشرة عن هذه المواقع بالمدفعية المضادة للطائرات. ورغم التضحيات العظيمة التى تحملها رجال المدفعية المضادة للطائرات كان العدو ينجح فى معظم الأحيان فى إصابة أو هدم ما تم تشييده.

وقام رجال الدفاع الجوى بدراسة بناء حائط الصواريخ باتباع أحد الخيارين، الأول القفز بكتائب حائط الصواريخ دفعة واحدة للأمام واحتلال مواقع ميدانية متقدمة دون تحصينات وقبول الخسائر المتوقعة لحين إتمام إنشاء التحصينات.

الخيار الثانى كان الوصول بكتائب حائط الصواريخ إلى منطقة القناة على وثْبات أطلق عليها (أسلوب الزحف البطىء)، وذلك بأن يتم إنشاء تحصينات كل نطاق واحتلاله تحت حماية النطاق الخلفى له... وهكذا... وهو ما استقر الرأى عليه.

ويواصل الفريق فهمى: "وفعلاً تم إنشاء مواقع النطاق الأول شرق القاهرة وتم احتلالها دون أى رد فعل من العدو، وتم التخطيط لاحتلال ثلاثة نطاقات جديدة تمتد من منتصف المسافة بين غرب القناة والقاهرة... وتم تنفيذ هذه الأعمال بنجاح تام وبدقة عالية... جسدت بطولات وتضحيات رجال الدفاع الجوى... وكانت ملحمة وعطاء لهؤلاء الرجال فى الصبر والتصميم والتحدى، ومنع العدو الجوى من الاقتراب من قناة السويس".

ومن خلال التدريب الواقعى فى ظروف المعارك الحقيقية خلال حرب الاستنزاف تمكنت تجميعات الدفاع الجوى صباح يوم 30 يونيو 1970 من إسقاط طائرتى فانتوم، وطائرتى سكاى هوك، وتم أسر ثلاثة طيارين إسرائيليين. وكانت هذه أول مرة تسقط فيها طائرة فانتوم لإسرائيل وتوالى بعد ذلك سقوط الطائرات حتى وصل إلى (12) طائرة بنهاية الأسبوع، وهو ما أطلق عليه أسبوع تساقط الفانتوم.

واتخذت قوات الدفاع الجوى يوم الثلاثين من يونيو عام 1970 عيداً لها، إذ يعتبر ذلك اليوم هو البداية الحقيقية لاسترداد الكرامة ومنع طائرات العدو من الاقتراب من سماء الجبهة المصرية.

وخلال خمسة أشهر (أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس) عام 1970 استطاعت كتائب الصواريخ المضادة للطائرات إسقاط وتدمير أكثر من (12) طائرة فانتوم وسكاى هوك وميراج... مما أجبر إسرائيل على قبول (مبادرة روجرز) لوقف إطلاق النار، اعتباراً من صباح 8 أغسطس 1970... لتسطر قوات الدفاع الجوى أروع الصفحات وتضع فى عام 1970 اللبنة الأولى فى صرح الانتصار العظيم للجيش المصرى فى حرب أكتوبر 1973.

لكن حتما ولا بد أن نتوقف لنتذكر جميعا أن بطولات الدفاع الجوى لم تتوقف عند معارك حرب الاستنزاف، بل كان لها الدور الأكبر فى تحطيم أسطورة الذراع الطولى لإسرائيل فى حرب أكتوبر 1973.



وهنا يستطرد الفريق على فهمى قائلا: "إن الحديث عن حرب أكتوبر 73 لا ينتهى... وإذا أردنا أن نسرد ونسجل الأحداث كلها فسوف يتطلب ذلك العديد من الكتب حتى تحوى كافة الأحداث...

ولكى نبرز أهمية هذا الدور فإنه يجب أولاً معرفة موقف القوات الجوية الإسرائيلية، وما وصلت إليه من كفاءة قتالية عالية وتسليح حديث متطور... حيث بدأ مبكراً التخطيط لتنظيم وتسليح القوات الجوية الإسرائيلية بأحدث ما وصلت إليه الترسانة الجوية فى ذلك الوقت بشراء طائرات ميراج من فرنسا... والتعاقد مع الولايات المتحدة على شراء الطائرات الفانتوم وسكاى هوك حتى وصل عدد الطائرات قبل عام 1973 إلى (600) طائرة أنواع مختلفة...

على جانبنا بدأ رجال الدفاع الجوى الإعداد والتجهيز لحرب التحرير واستعادة الأرض والكرامة فى أكتوبر 1973 من خلال استكمال التسليح لأنظمة جديدة لرفع مستوى الاستعداد القتالى واكتساب الخبرات القتالية العالية خلال فترة وقف إطلاق النار...

وبالفعل وصل عدد من وحدات الصواريخ الحديثة سام - 3 (البتشورا) وانضمت لمنظومات الدفاع الجوى بنهاية عام 1970 ودخلت منظومات حديثة من الصواريخ (سام-6 ) فى عام 1973.

وخلال فترة وقف إطلاق النار نجحت قوات الدفاع الجوى فى حرمان العدو الجوى من استطلاع قواتنا غرب القناة، بإسقاط طائرة الاستطلاع الإلكترونى (الإستراتوكروزار) صباح يوم 17 سبتمبر 1971.

وكانت مهمة قوات الدفاع الجوى بالغة الصعوبة، لأن مسرح العمليات لا يقتصر فقط على جبهة قناة السويس بل يشمل مساحة مصر كلها بما فيها من أهداف حيوية سياسية واقتصادية وقواعد جوية ومطارات وقواعد بحرية وموانئ إستراتيجية...".

وينتقل الفريق فهمى إلى بدء معارك حرب أكتوبر قائلا: "فى اليوم الأول للقتال فى السادس من أكتوبر 1973 هاجم العدو الإسرائيلى القوات المصرية القائمة بالعبور حتى آخر ضوء بعدد من الطائرات كرد فعل فورى، توالت بعدها هجمات بأعداد صغيرة من الطائرات خلال ليلة 6/7 أكتوبر تصدت لها وحدات الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات ونجحت فى إسقاط أكثر من (25) طائرة، بالإضافة إلى إصابة أعداد أخرى وأسر عدد من الطيارين. وعلى ضوء ذلك أصدر قائد القوات الجوية الإسرائيلية أوامره للطيارين بعدم الاقتراب من قناة السويس لمسافة أقل من 15 كم. وفى صباح يوم 7 أكتوبر 1973 قام العدو بتنفيذ هجمات جوية على القواعد الجوية والمطارات المتقدمة وكتائب الرادار ولكنها لم تجنِ سوى الفشل ومزيد من الخسائر فى الطائرات والطيارين.

وخلال الثلاثة أيام الأولى من الحرب فقد العدو الجوى الإسرائيلى أكثر من ثلث طائراته وأكفأ طياريه الذين كان يتباهى بهم... وكانت الملحمة الكبرى لقوات الدفاع الجوى خلال حرب أكتوبر مما جعل (موشى ديان) يعلن فى رابع أيام القتال عن أنه عاجز عن اختراق شبكة الصواريخ المصرية وذكر فى أحد الأحاديث التليفزيونية يوم 14 أكتوبر 73 (أن القوات الجوية الإسرائيلية تخوض معارك ثقيلة بأيامها... ثقيلة بدمائها)".