قائد قوات الدفاع الجوي: رجالنا سطروا صفحة مضيئة للأمة المصرية
تحرير:أميرة إبراهيم
٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م
الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي
أكد قائد قوات الدفاع الجوى، الفريق على فهمى، أن يوم الثلاثين من يونيو سيظل منارة تضىء المستقبل للأجيال القادمة، ويوما خالدا فى حياة الأمة المصرية، التى يحفل تاريخها بالعديد من البطولات والأمجاد، التى تُجسد البذل والعطاء والتضحية والفداء وتدعو إلى العزة والفخر.
وفى كلمة وجهها لقواته وللشعب المصرى ألقى الفريق فهمى الضوء على اكتمال حائط الصواريخ فى ذلك اليوم التاريخى، قائلا: "لقد قامت قوات الدفاع الجوى فور صدور قرار إنشائها فى الأول من فبراير 1968 بالتخطيط والتدريب للتصدى للعدو الجوى، وبذل رجالها الأوفياء جهودهم وحشدوا كل الطاقات وسابقوا الزمن لاستيعاب أحدث معدات العصر، وبناء حائط الصواريخ تحت ضغط الضربات والهجمات الجوية المعادية المستمرة".
وواصل قائلا: "وتحققت المعجزات، وخلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو عام 1970 انطلقت صواريخ الدفاع الجوى المصرية لتفاجئ أحدث مقاتلات العدو من طراز (الفانتوم وسكاى هوك)، التى تهاوت على جبهة القتال المصرية، وانهار التفوق للعدو الجوى فوق جبهة قناة السويس".وهكذا وضع ذلك اليوم عام 1970 اللبنة الأولى فى صرح الانتصار
وواصل قائلا: "وتحققت المعجزات، وخلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو عام 1970 انطلقت صواريخ الدفاع الجوى المصرية لتفاجئ أحدث مقاتلات العدو من طراز (الفانتوم وسكاى هوك)، التى تهاوت على جبهة القتال المصرية، وانهار التفوق للعدو الجوى فوق جبهة قناة السويس".
وهكذا وضع ذلك اليوم عام 1970 اللبنة الأولى فى صرح الانتصار العظيم للجيش المصرى فى حرب أكتوبر1973، وكان استحقاقا أن تتخذه قوات الدفاع الجوى ذكرى وعيداً يُحتفل به كل عام.
وأضاف الفريق فهمى: "إن احتفالنا اليوم هو بمثابة الوفاء والإجلال لكل شهداء ومصابى قوات الدفاع الجوى، الذين ضحوا بأرواحهم وأجسادهم فى سبيل الوطن، وسجلوا فى سجل المجد والشرف بطولات عظيمة، لتعلو الرايات عالية خفاقة ولتحيا الأمة فى عزة وكرامة".
ثم وجه التحية لمقاتليه المرابضين فى مواقعهم المنتشرين فوق أرض الكنانة، لا فرق عندهم بين سلم وحرب. وقال: "يبذلون الجهد والعرق والعمل المتواصل ليلاً ونهاراً، بإدراكٍ واعٍ لمهمتهم المقدسة، واضعين نصب أعينهم هدفاً رئيسياً هو الذود عن الوطن ضد كل من تسول له نفسه الاقتراب من سمائه".
وجدد قائد قوات الدفاع الجوى العهد للقائد العام الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع، بأن رجال قوات الدفاع الجوى ماضون على الطريق ومحافظون على المسيرة، حتى تظل قوات الدفاع الجوى قادرة على مجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات.
وقال: "ويشرفنى وقوات الدفاع الجوى أن أتوجه بتحية إجلال وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة،? مجددين العهد لسيادته أن نظل دوما جنوداً أوفياء حافظين العهد، مضحين بكل نفيس وغال، نحفظ للأمة هيبتها، ولسماء مصر قدسيتها، لتظل مصر درعاً لأمتنا العربية".