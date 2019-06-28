قائد قوات الدفاع الجوي: رجالنا سطروا صفحة مضيئة للأمة المصرية

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م

الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي

أكد قائد قوات الدفاع الجوى، الفريق على فهمى، أن يوم الثلاثين من يونيو سيظل منارة تضىء المستقبل للأجيال القادمة، ويوما خالدا فى حياة الأمة المصرية، التى يحفل تاريخها بالعديد من البطولات ‏والأمجاد، التى تُجسد البذل والعطاء والتضحية والفداء وتدعو ‏إلى العزة والفخر.‏ وفى كلمة وجهها لقواته وللشعب المصرى ألقى الفريق فهمى الضوء على اكتمال حائط الصواريخ فى ذلك اليوم التاريخى، قائلا: "لقد قامت قوات الدفاع الجوى فور صدور قرار إنشائها فى الأول من فبراير 1968 بالتخطيط والتدريب ‏للتصدى للعدو الجوى، وبذل رجالها الأوفياء جهودهم وحشدوا كل الطاقات وسابقوا الزمن لاستيعاب أحدث معدات العصر، وبناء حائط الصواريخ تحت ضغط الضربات والهجمات الجوية ‏المعادية المستمرة". ‏

وواصل قائلا: "وتحققت المعجزات، وخلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو عام 1970 انطلقت صواريخ الدفاع الجوى المصرية لتفاجئ أحدث مقاتلات العدو من طراز (الفانتوم وسكاى هوك)، التى تهاوت على جبهة القتال المصرية، وانهار التفوق للعدو الجوى فوق جبهة قناة السويس".وهكذا وضع ذلك اليوم عام 1970 اللبنة الأولى فى صرح الانتصار