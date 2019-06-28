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قائد قوات الدفاع الجوي: رجالنا سطروا صفحة مضيئة للأمة المصرية

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م
الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي
الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي
أكد قائد قوات الدفاع الجوى، الفريق على فهمى، أن يوم الثلاثين من يونيو سيظل منارة تضىء المستقبل للأجيال القادمة، ويوما خالدا فى حياة الأمة المصرية، التى يحفل تاريخها بالعديد من البطولات ‏والأمجاد، التى تُجسد البذل والعطاء والتضحية والفداء وتدعو ‏إلى العزة والفخر.‏ وفى كلمة وجهها لقواته وللشعب المصرى ألقى الفريق فهمى الضوء على اكتمال حائط الصواريخ فى ذلك اليوم التاريخى، قائلا: "لقد قامت قوات الدفاع الجوى فور صدور قرار إنشائها فى الأول من فبراير 1968 بالتخطيط والتدريب ‏للتصدى للعدو الجوى، وبذل رجالها الأوفياء جهودهم وحشدوا كل الطاقات وسابقوا الزمن لاستيعاب أحدث معدات العصر، وبناء حائط الصواريخ تحت ضغط الضربات والهجمات الجوية ‏المعادية المستمرة". ‏
وواصل قائلا: "وتحققت المعجزات، وخلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو عام 1970 انطلقت صواريخ الدفاع الجوى المصرية لتفاجئ أحدث مقاتلات العدو من طراز (الفانتوم وسكاى هوك)، التى تهاوت على جبهة القتال المصرية، وانهار التفوق للعدو الجوى فوق جبهة قناة السويس".وهكذا وضع ذلك اليوم عام 1970 اللبنة الأولى فى صرح الانتصار
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الفريق-علي-فهمي-قائد-الدفاع-الجوي

30 يونيو.. يوم المجد على جبهة الاستنزاف

حائط الصواريخ فصل آخر من الفصول الأسطورية لحرب الاستنزاف المجيدة، بدأ بإنشاء قوات الدفاع الجوى كقوة رابعة بالقوات المسلحة بالقرار الجمهورى رقم (199) الصادر فى الأول من فبراير 1968.. وتحت ضغط هجمات العدو الجوى المتواصل بأحدث الطائرات (فانتوم، سكاى هوك) ذات الإمكانيات العالية، مقارنة بوسائل الدفاع الجوى المتيسرة للجانب المصرى فى ذلك الوقت تم إنشاء حائط الصواريخ.
سوق-برقاش (2)

بالفيديو| تجار سوق برقاش: «نقلع عين اللي يضرب الجمل»

ترقب وخوف لا يخلوان من مناجاة يرجوها كل العاملين في سوق برقاش لتجارة الجمال في الجيزة من أي وسيلة إعلامية، أملا في تحسين الصورة المأخوذة عنهم والتي أعطت انطباعا لدى المواطنين بتعذيبهم الجمال داخل السوق، وذلك عقب تداول صور لجمال مصابة تحت وطأة التعذيب على السوشيال ميديا بكثافة خلال الأيام القليلة الماضية، ما خلّف حالة من السخط تجاه السوق وعزوف المواطنين عن الحضور إلى السوق لشراء الأضاحي، لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى، بخلاف تشديدات حكومية غير مسبوقة على السوق، زادت من تخوف التجار على مصدر رزقهم.
سرطان-الثدى

تحركات حكومية لمواجهة سرطان الثدي بعد مبادرة السيسي

فتحت حملة «100 مليون صحة» التي انطلقت أواخر سبتمبر من العام الماضي، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحققت مردودا ونجاحا كبيرا، شهية الدولة نحو استكمال الحملات والمبادرات القومية لإنهاء العديد من الأزمات والمشكلات الصحية التي تؤرق المواطنين. ملايين السيدات في مصر تنفسن الصعداء بمجرد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، التي عُقدت في 30 مارس الماضي، عن تدشين حملة قومية أول يوليو المقبل، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، لأكثر من 30 مليون سيدة.
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عبور 173 سفينة خلال 3 أيام في قناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، أن حركة السفن العابرة للقناة سجلت رقما قياسيًا في الأعداد والحمولات خلال ثلاثة أيام، حيث بلغ عدد السفن العابرة خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة 173 سفينة بإجمالي حمولات 11.8 مليون طن بمتوسط عبور يومي 58 سفينة ومتوسط حمولات يومي بلغ 3.9 مليون طن. كما شهدت القناة اليوم الجمعة عبور 67 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 5.3 مليون طن كما أعرب مميش عن سعادته بهذه الأرقام القياسية قائلاً: "إن هذه الأرقام تؤكد على النجاح الباهر لقناة السويس الجديدة ودفعها لعجلة الاقتصاد القومي المصري".
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الفريق-علي-فهمي-قائد-الدفاع-الجوي

30 يونيو.. يوم المجد على جبهة الاستنزاف

حائط الصواريخ فصل آخر من الفصول الأسطورية لحرب الاستنزاف المجيدة، بدأ بإنشاء قوات الدفاع الجوى كقوة رابعة بالقوات المسلحة بالقرار الجمهورى رقم (199) الصادر فى الأول من فبراير 1968.. وتحت ضغط هجمات العدو الجوى المتواصل بأحدث الطائرات (فانتوم، سكاى هوك) ذات الإمكانيات العالية، مقارنة بوسائل الدفاع الجوى المتيسرة للجانب المصرى فى ذلك الوقت تم إنشاء حائط الصواريخ.
البورصة

البنوك والبورصة إجازة يومي الأحد والإثنين

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. وأضاف المركزى فى بيان له اليوم، الخميس، أنه سيتم استئناف العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 31 ديسمبر صباح يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2019، أما بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 30 يونيو فيستأنف العمل بها صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019. كما قررت إدارة البورصة المصرية أن يكون يوم الأحد إجازة رسمية للعاملين بالبورصة بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.
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