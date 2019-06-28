مقتل فلاح بضربة فأس بسبب خلاف على قطعة أرض بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

صورة أرشيفية

لقي فلاح مصرعه بضربة فأس هشمت رأسه، من قرية بدين التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بينما أصيب شقيقه بكسور في ذراعه اليسرى وكدمات، بسبب خلافات بينهما وبين آخرين على ملكية قطعة أرض، بدأت بمشادة بين الطرفين، ثم تطورت إلى اشتباكات قاتلة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير أمن الدقهلية، بورود بلاغ بوصول "محمد. ع. ب"، 33 عاما، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بكسر في الجمجمة، وآخر مصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي.

على الفور انتقل ضباط المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع المجني عليه بتهشم في الرأس بسبب التعدي عليه بآلة حادة. وبسؤال المصاب، اتهم جيرانه في الأرض بالتسبب في الحادث، إذ تعدوا عليهما بفأس لمنعهما من دخول الأرض بسبب نزاع على أولوية زراعتها والاستفادة منها، بسبب خلافات قديمة بين العائلتين على ملكية