جريمة

مقتل فلاح بضربة فأس بسبب خلاف على قطعة أرض بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقي فلاح مصرعه بضربة فأس هشمت رأسه، من قرية بدين التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بينما أصيب شقيقه بكسور في ذراعه اليسرى وكدمات، بسبب خلافات بينهما وبين آخرين على ملكية قطعة أرض، بدأت بمشادة بين الطرفين، ثم تطورت إلى اشتباكات قاتلة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير أمن الدقهلية، بورود بلاغ بوصول "محمد. ع. ب"، 33 عاما، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بكسر في الجمجمة، وآخر مصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي.
على الفور انتقل ضباط المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع المجني عليه بتهشم في الرأس بسبب التعدي عليه بآلة حادة. وبسؤال المصاب، اتهم جيرانه في الأرض بالتسبب في الحادث، إذ تعدوا عليهما بفأس لمنعهما من دخول الأرض بسبب نزاع على أولوية زراعتها والاستفادة منها، بسبب خلافات قديمة بين العائلتين على ملكية
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ضيف بدرجة قاتل.. الفصل الأخير في حياة مُسن وزوجته

منذ الوهلة الأولى لاستيقاظها شعرت السيدة الثلاثينية بانقباض في الصدر، ثمة شيء يحدثها بأن مكروها قد أصاب والديها مع تدهور حالتيهما الصحية، خصوصا أنهما يقيمان بمفردهما لدى بلوغهما أرذل العمر، فقررت الابنة التوجه إلى المنزل الذي نشأت بين جدرانه وهرولت متخطية إشارات المرور من منزلها وصولا إلى بيت الأسرة في حي الزيتون بمحافظة القاهرة، ضربات قلبها أخذت ترتفع بوتيرة متسارعة، إلا أنها كانت على موعد مع فاجعة لدى دخولها الشقة التي تحولت بعدها إلى مسرح الجريمة.
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الخطر في كيس جبنة.. رحلة الكشف عن مصنع الموت بالهرم

البحث عن المال بات هو شغله الشاغل، فلا يفارق عقله حبه لجني الأموال وامتلاك أرصدة بنكية، وأضحت العقبة الوحيدة أمامه هي السبيل لبلوغ هدفه المنشود، فراح يفكر في الأسلوب الذي سيمهد الطريق له نحو بلوغ مبتغاه حتى سلم تفكيره إلى الشيطان الذي وسوس في أذنه بأنه لا بد من تقديم تنازلات حتى لو بلغ الأمر الإضرار بصحة المواطنين حتى يضمن كسب المال الوفير، فقرر إنشاء مصنع "بير سلم" يعمل في منتجات الألبان متخذا مخزنا غير مطابق للمواصفات بمنطقة الهرم مقرا لمنشأته الصناعية الجديدة.
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ضبط راكب بحوزته عملات أثرية في مطار برج العرب

تمكن ضابط شرطة الموانئ بالاشتراك مع رجال جمارك مطار برج العرب، اليوم الجمعة، من ضبط موظف بأحد البنوك الأجنبية يحاول تهريب 24 عملة أثرية إلى خارج البلاد. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد تمكُّن وحدة مباحث قسم شرطة مطار برج العرب من ضبط أحد الركاب، وهو موظف في بنك بإحدى الدول الأجنبية، من أصل مصرى ويحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن رحلة جوية متجهة إلى إحدى الدول الأوروبية.
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سهرة حمراء وفتاة مذبوحة.. جريمة 6 الصبح في العمرانية

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القبض-على-متهم

ضبط مدير جمعية زراعية برشوة 50 ألف جنيه في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط مدير جمعية زراعية وفني هندسي بقرية منشأة السلام التابعة لمحلة دمنة، بتهمة التربح السريع وغير المشروع من منصبيهما، إذ تقاضيا رشوة قدرها 50 ألف جنيه لتسهيل البناء على الأراضي الزراعية، دون تحرير محضر بالمخالفات ما يعد عملًا مخالفًا للقانون. تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من أحد الأشخاص ضد مدير جمعية زراعية وفني شئون هندسية، لتسهيل البناء على أرض زراعية مساحتها 250 م، مقابل رشوة مالية كبيرة.
قتل

شومة ومطواة| مقتل سمكري على يد شقيقي زوجته بالدقهلية

لفظ سمكري سيارات من قرية تمد الحجر التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أنفاسه الأخيرة، بعد مشاجرة عنيفة مع شقيقي زوجته بسبب غضب شقيقتهما منه، فتربصا به وطعنه الأول في بطنه وضربه الثاني بشومة على رأسه سببت له جروحا عميقة وشرخا في الجمجمة. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى ضباط قسم شرطة السنبلاوين بعثور الأهالي على "محمد. أ. م" 25 عاما، مصابا، فهرعوا به إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
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صدمة بالدقهلية| غرق رجل وابنه ونجل شقيقه في بير صرف

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