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وفد من مجلس النواب فى زيارة 3 أيام للإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
وفد من مجلس النواب في زيارة بالإسكندرية
وفد من مجلس النواب في زيارة بالإسكندرية
يقوم وفد برلماني من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، بزيارة لمحافظة الإسكندرية لمدة ثلاثة أيام بدأت اعتبارًا من أمس الخميس، وتستمر حتى مساء غداً لتفقد عدد من المشروعات والانجازات التي يجري تنفيذها على أرض عروس المتوسط. حيث كان فى استقبالهم الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وعقد اجتماعا موسعا مع أعضاء لجنة الإدارة المحلية، لعرض الموقف التنفيذي ومتابعة المشروعات الخدمية الجديدة لتطوير وتنمية المحافظة. وأوضح المحافظ أن برنامج زيارة اللجنة المحلية بالإسكندرية يتخلله العديد من الزيارات الميدانية الهامة.
وتفقد أعضاء اللجنة بشاير الخير بجميع مراحله ومشروع محور المحمودية الجديد "شريان الأمل"، برفقة اللواء أركان حرب خالد شوقي قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء أحمد العزازي مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. كما تفقدت اللجنة مشروع التطوير الحضاري بمنطقة مأوى الصيادين بالقباري بشاير الخير 3
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السيسي-يلتقي-ميركل-علي-هامش-قمة-اليابان

السيسي يلتقي ميركل على هامش قمة اليابان

على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين باليابان التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في أجواء تنامي ملحوظ وظفره نوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، وأكد الرئيس تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا في مجلس الأمن، بما يوفر أرضية لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف بشأن القضايا متعددة الأطراف، خاصةً التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن بأفريقيا.
الصين-وافريقيا-قمة-مصغرة-بحضور-السيسn

الصين وإفريقيا قمة مصغرة بحضور السيسي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فى القمة الصينية الإفريقية المصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتي جمعته بكل من الرئيس الصيني "شي جين بينج"، ورئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، والرئيس السنغالي "ماكي سال"، وسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".
وزيرا-الآثار-والأوقاف-يفتتحان-مسجد قايتباي-بالفيوم‎ (5)

وزيرا الآثار والأوقاف يفتتحان مسجد قايتباي بعد ترميمه

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، مسجد قايتباي الأثري بمدينة الفيوم بعد إعادة تأهيله وترميمه ورفع كفائته، وأدوا فيه صلاة الجمعة، وذلك في إطار إعادة افتتاح المسجد بعد الانتهاء من أعمال الترميم. وأشار وزير الأوقاف، إلى أنّه جاء اليوم لإعادة افتتاح مسجد قايتباي الأثري بعد إعادة تأهيله وترميمه وفرشه بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والآثار في إطار خطة إعادة ترميم المساجد الأثرية على مستوى الجمهورية.
الدفاع-الجوى-بتشورا (1)

الفريق علي فهمي: الدفاع الجوي المصري من أعقد المنظومات في العالم

خمسون عاما من الخبرات المتراكمة والجهد الدؤوب من حرب الاستنزاف إلى حرب أكتوبر، كللتها منظومة دفاعية تعد اليوم من أعقد منظومات الدفاع الجوى فى العالم، تلك التى تمتلكها مصر وقوتها الرابعة، التى تحتفل بعيدها التاسع والأربعين برسالة طمأنة جديدة لمصر وشعبها.
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مبانى-قديمة-قانون-الايجار-القديم

صيادلة الإسكندرية: قانون الإيجارات القديمة «مفزع»

أبدى صيادلة الإسكندرية اعتراضهم على مشروع قانون الإيجارات القديمة الذي نصت مدونته على منح مهلة 5 سنوات لإلغاء عقد الإيجار بقوة القانون الذي يناقش في مجلس النواب قبل التصويت عليه؛ إذ دعا الصيادلة في محافظة الإسكندرية أعضاء مجلس النواب إلى مراعاة البعد الاجتماعى والدستورى في أي إصلاحات اقتصادية تمس الطبقة المتوسطة من أبناء الشعب معلنين تقديم حزمة من المقترحات فى سبيل تنفيذها وذلك لمراعاة أصحاب الصيدليات والعلاقة بين المالك والصيدلي حتى لا يهدد الأمن القومى الدوائي.
رواد-شاطىء-النخيل-رفضوا-تنفيذ-قرار-منع-نزول-البحر‎ (1)

رغم خطورته والتحذيرات.. رواد شاطئ النخيل نزلوا البحر

رفض رواد شاطئ النخيل بمنطقة 6 أكتوبر، غرب الإسكندرية، الالتزام بتعليمات مسؤولي المحافظة بشأن قرار منع نزول البحر في هذه المنطقة، نظرا لما يمثله من خطورة بالغة على حياتهم واحتمالية غرق عدد كبير، حيث وجهت محافظة الإسكندرية تحذيرات شديدة اللهجة للمواطنين بهدف الحفاظ على حياتهم وسلامتهم، على خلفية حالات الغرق التي تكررت بين رواد الشاطئ في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذى أثار غضب كبير بين قاصدي الشاطئ لا سيما القادمين من القاهرة والمحافظات المجاورة، الذين أصروا على نزول البحر.
جمارك (2)

أمطار خفيفة بالإسكندرية.. والميناء: لم نتأثر

تعرضت محافظة الإسكندرية، وأجزاء متفرقة من الساحل الشمالي، لهطول أمطار خفيفة، اليوم الثلاثاء، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة أقل من المعدلات المعتادة فى هذا التوقيت من كل عام، فيما لم تؤثر الأمطار على استعدادات السكندريين لاستقبال عيد الفطر المبارك الذى حددته دار الافتاء المصرية غداً الأربعاء، فيما أكدت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار حركة البوغازين بشكل طبيعى وعدم التأثر بهطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، وأكدت على أن حركة دخول السفن وخروجها مستمرة بشكل طبيعى.
جمارك-السيارت

جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ3 مليارات جنيه

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر مايو عن 7204 سيارة ركوب "ملاكي" مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليار و892 مليونا و808 ألفا و41 جنيها، فيما بلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 120 مليونا و907 ألف و41 جنيها، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 332 مليونا و308 ألف و60 جنيها وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 75 مليونا و245 ألفا و587 جنيها وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 528 مليون و460 ألف و688 جنيها.
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