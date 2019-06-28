وفد من مجلس النواب فى زيارة 3 أيام للإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

وفد من مجلس النواب في زيارة بالإسكندرية

يقوم وفد برلماني من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، بزيارة لمحافظة الإسكندرية لمدة ثلاثة أيام بدأت اعتبارًا من أمس الخميس، وتستمر حتى مساء غداً لتفقد عدد من المشروعات والانجازات التي يجري تنفيذها على أرض عروس المتوسط. حيث كان فى استقبالهم الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وعقد اجتماعا موسعا مع أعضاء لجنة الإدارة المحلية، لعرض الموقف التنفيذي ومتابعة المشروعات الخدمية الجديدة لتطوير وتنمية المحافظة. وأوضح المحافظ أن برنامج زيارة اللجنة المحلية بالإسكندرية يتخلله العديد من الزيارات الميدانية الهامة.

وتفقد أعضاء اللجنة بشاير الخير بجميع مراحله ومشروع محور المحمودية الجديد "شريان الأمل"، برفقة اللواء أركان حرب خالد شوقي قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء أحمد العزازي مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. كما تفقدت اللجنة مشروع التطوير الحضاري بمنطقة مأوى الصيادين بالقباري بشاير الخير 3