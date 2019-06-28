بهذه الطريقة.. أصالة تروج لحفل الغد في جدة

تحرير:التحرير ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م

أصالة

روجت المطربة أصالة لحفلها الغنائي المقرر إقامته غدًا السبت في جدة، ونشرت صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" وعلقت: "بكرة موعدنا مع العبقري سهم في جدّة النّابضة بالحياة"، وحرص عدد من الفنانين على التعليق على الصورة وتهنئتها بالحفل منهم الفنانة سمية الخشاب. تعتبر "ليلة سهم" من أهم الحفلات الغنائية التى تقام فى جدة، وسيحييها المطربون الخمسة الذين يحظون بشعبية كبيرة لدى الجمهور، خاصة أن كل التذاكر قد نفدت خلال وقتٍ قياسي، وهم: أسما المنور، راشد الفارس، رابح صقر، نوال الكويتية، بالإضافة إلى أصالة.

يعد هذا الحفل الوجود الثاني للمطربة أصالة فى المملكة العربية السعودية، بعد نجاح حفلها الأول الذى أقامته يوم 5 يونيو الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا. يذكر أن سهم هو اسم ملحن سعودي كانت بداياته مع الفنان رابح صقر بأغنيتي "كذا من ربي" و"تحملتك"، ونوال الكويتية بأغنية "ارحم عيوني"، وهو واحد من أشهر الملحنين على