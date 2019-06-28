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بهذه الطريقة.. أصالة تروج لحفل الغد في جدة

تحرير:التحرير ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م
أصالة
أصالة
روجت المطربة أصالة لحفلها الغنائي المقرر إقامته غدًا السبت في جدة، ونشرت صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" وعلقت: "بكرة موعدنا مع العبقري سهم في جدّة النّابضة بالحياة"، وحرص عدد من الفنانين على التعليق على الصورة وتهنئتها بالحفل منهم الفنانة سمية الخشاب. تعتبر "ليلة سهم" من أهم الحفلات الغنائية التى تقام فى جدة، وسيحييها المطربون الخمسة الذين يحظون بشعبية كبيرة لدى الجمهور، خاصة أن كل التذاكر قد نفدت خلال وقتٍ قياسي، وهم: أسما المنور، راشد الفارس، رابح صقر، نوال الكويتية، بالإضافة إلى أصالة.
يعد هذا الحفل الوجود الثاني للمطربة أصالة فى المملكة العربية السعودية، بعد نجاح حفلها الأول الذى أقامته يوم 5 يونيو الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا. يذكر أن سهم هو اسم ملحن سعودي كانت بداياته مع الفنان رابح صقر بأغنيتي "كذا من ربي" و"تحملتك"، ونوال الكويتية بأغنية "ارحم عيوني"، وهو واحد من أشهر الملحنين على
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مصطفي-قمر (1)

مصطفى قمر يكشف تفاصيل ألبومه الجديد (فيديو)

روج الفنان مصطفى قمر لألبومه الجديد عبر حسابه الرسمي على " إنستجرام" ونشر مقطع فيديو له من الأستوديو وهو يغني مع العازف مقطعا صغيرا من الأغنية يقول: "ونسيتني خلاص"، ويبدو أنه اسم الأغنية التى يحضرها وستكون ضمن الألبوم، وعلق على الفيديو وكتب: "استنوا الألبوم وكل 3 أيام هسمعكم جزء من أغنية، أنا مجهزلكم 12 تراك بإذن الله مش حتعرفوا تفوتوا تراك والبوست الجاي بإذن الله حقولكم حينزل يوم إيه في شهر 8"، وحقق المقطع تفاعلا كبيرا من الجمهور، الذين عبروا عن سعادتهم بعودة "قمر" للساحة، وطرحه ألبوما قريبا.
محمد رمضان

شاهد محمد رمضان وسعد لمجرد في كواليس أغنيتهما

نشر الفنان محمد رمضان، قبل قليل، على حسابه بموقع «إنستجرام» فيديو يجمعه بالفنان المغربي سعد لمجرد، من كواليس تسجيل الديو الغنائي الذى يجمعهما، والذى سبق وأعلن عنه «رمضان» فى مارس الماضي، إذ قال حينها إنه يحضر مفاجأة مع «لمجرد»، وسيتم تصوير الفيديو كليب فى فرنسا. وكتب محمد رمضان على الفيديو الذي نشره اليوم الأربعاء، والذى ظهر فيه جالسا إلى جوار سعد لمجرد وهو يلعب على البيانو: «جاهزين.. مع أخويا سعد لمجرد». الأغنية تأجل طرحها بسبب ظروف المطرب المغربي، والتحقيق معه فى قضايا بتهمة الاعتداء على نساء، ومن المنتظر طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة.
راجح داوود

راجح داوود يحكي قصة تأليف النشيد الوطني الموريتاني

عدة مفاجآت حملتها النسخة الحالية من أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، لعل من أهمها المشاركة الأولى للمنتخب الموريتاني في تاريخه بـ"كان"، والذي أوقعته القرعة في المجموعة الخامسة مع منتخبات تونس ومالي وأنجولا التي تقام مبارياتها على استاد السويس الرياضي، وكانت أولى مبارياته في البطولة أمس الإثنين أمام نظيره المالي، ورغم خسارته بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، فإن مقطع فيديو كان علامة مميزة للمباراة ولاقى تداولًا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية في مصر.
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مذيعة MBC 3 تثير ضجة بـ«فستان الزفاف»

نشرت الإعلامية في قناة MBC 3 دانيا الشافعي، صورًا لها بفستان الزفاف، التي تناقلتها الكثير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت قصير، فرواد تلك المواقع شاركوا الصور، وتحدثوا عن ذكرياتهم مع قناة MBC 3 التي تقدم محتوى للأطفال فقط، وأيضًا تحدثوا عن الإعلامية التي ارتبطت في أذهانهم ببرامج الصغار فقط. وقالت "دانيا"، تعليقًا على صورها: "هذه كانت بروفة وجلسة تصوير لـ(لوك) العروسة، ومع أنها مجرد بروفة، إلا أن شعوري كان غريبا ومختلفا وأنا أرتدي الفستان الأبيض.. يمكن لأنه ما نلبس هذا اللبس كل يوم، ويمكن لأن الفستان بسيط".
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أنغام: تركي آل الشيخ شاعر حقيقي ولا نجامله (فيديو)

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو من حفل الفنانة أنغام بجدة ليلة أمس الأحد، تعرب فيه عن سعادتها بالتواجد بالمملكة العربية السعودية للمرة الخامسة، وتقول: "في جدة ولخامس مرة في المملكة العربية السعودية، ما شاء الله، وخمسة في عين الحسود، وأكيد أنا باعتبر نفسي محظوظة، شرف كبير ليا إني أكون من أوائل الفنانين والفنانات اللي غنوا في المملكة بعد النقلة الكبيرة اللي حصلت والتطور الفني والثقافي الكبير والمشوار اللي بدأتوه وهتكملوه بنجاح وشجاعة لقدام لأنكم شعب واعي ومثقف ومحترم".
جريما-فى-المعادى

أشرف عبدالباقي يعرض مسرحية «جريمة في المعادي» في جدة

يستعد الفنان أشرف عبدالباقي، للسفر إلى المملكة العربية السعودية، لتقديم أحدث عروضه المسرحية "جريمة في المعادي.... مسرحية كلها غلط"، في مدينة جدة، الشهر المقبل. ونشر حساب "enjoy saudi" (مبادرة تابعة للهيئة العامة للترفيه في السعودية)، عبر موقع "انستجرام"، البوستر الدعائي للعرض المسرحي، منوهًا بأن عرض المسرحية، سيكون في الفترة من 10 إلى 13 يوليو، الشهر المقبل، على أن يبدأ في الساعة التاسعة والنصف وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، فى خيمة المسرح بجدة.
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بعد تألقه في جدة.. حفل ثالث لحماقي في السعودية

قدم الفنان محمد حماقي حفلين غنائيين بالمملكة العربية السعودية في شهر يونيو الجاري، ويبدو أن النجاح الكبير الذي حققه فيهما كان حافزًا للإعلان عن حفل ثالث. ونشر محمد حماقي عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" صورة إعلان المستشار تركي آل الشيخ عن إقامة حفل جديد له بعد نجاح حفله في جدة، حيث كتب رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "نظرًا للنجاح الكبير لحفل حماقي النهارده، قررنا إقامة حفلة ثانية خلال أسبوعين في منتجع درة العروس، وأشكر أخي محيي الدين صالح كامل على الاستضافة".
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